Взбодримся от езды на джипах по горам,
Описание тура
Организационные детали
Подселения нет, уточняйте стоимость 1-местного размещения, если путешествуете в одиночку.
Программа тура по дням
Пешеходная экскурсия по Владикавказу, дегустация в пивоварне
Мастер-класс по осетинским пирогам. Мы встретимся в аэропорту Беслана или на ж/д вокзале Владикавказа и сразу отправимся пробовать местную кухню: на обед нас ждут знаменитые осетинские пироги. Чтобы лучше понять все особенности этого национального блюда, местные повара проведут специально для нас мастер-класс — будем готовить пироги вместе, а потом вместе их есть. Затем в сопровождении гида идём знакомиться со столицей Северной Осетии-Алании. Прогуляемся по историческому центру города, увидим Пушкинский сквер, площади Свободы и Штыба, Осетинскую церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Армянскую церковь Григория Просветителя, Суннитскую мечеть. Пройдёмся по проспекту Мира, аллеям и паркам Центральной части города.
Нагуляв аппетит, направляемся в пивоварню, где вы попробуете 5 видов пенного напитка, фыджин — традиционный мясной пирог, цахтон (говяжий язык, сметана, чеснок, специи), колбасу из рубленного мяса, обжаренную на гриле, нартский хлеб.
Свободное время, самостоятельный ужин.
Кобань, перевал Кахтисар, Даргавс, Кармадонское ущелье, горный полигон
После завтрака на джипах выезжаем в Кармадонское ущелье — место схода ледника Колка, в результате которого погиб Сергей Бодров со своей съёмочной группой.
Далее посетим Даргавский некрополь — комплекс наземных и полуподземных склеповых сооружений 14-18 веков у селения Даргавс. Это самый крупный комплекс такого типа на Северном Кавказе. Раньше здесь располагалось осетинское поселение, от которого сегодня осталось около ста традиционных склепов. В них до сих пор можно увидеть части одежды и предметов быта.
Затем поедем на перевал Кахтисар, находящийся в Скалистом хребте. Это древний обвал, перегородивший реку Гизельдон. Нас будут окружать высокие скалы, мы увидим несколько живописных порогов-водопадов, образованных рекой в узкой теснине.
Перед возвращением во Владикавказ посетим горный полигон, где после инструктажа сделаем по 50 выстрелов из двух видов оружия. При желании, вы можете докупить еще 50 выстрелов за 3000 ₽
Джипинг: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источники
Куртатинское ущелье. Сегодня целый день будем кататься на джипах. Посетим Куртатинское ущелье в самом центре горной Осетии, омываемое рекой Фиагдон. На его территории в средние века сформировалось одно из осетинских обществ. Сегодня ущелье известно сохранившимися историческими и архитектурными памятниками. Мы увидим старинные сёла с фамильными боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения, среди которых Свято-Успенский мужской монастырь и церковь Святых жён Мироносиц. Кроме того, Фиагдонский каньон в теснине скалистого хребта признан памятником природы регионального значения.
Пикник и термальные источники. Затем, при хорошей погоде, приедем на Арахонский перевал и устроим пикник под низкими облаками (в ином случае — пообедаем в ресторане).
Заедем в селение Верхний Мизур на левом берегу реки Ардон. Когда-то здесь было много дворов, а сейчас — руины, склеповые захоронения и башни. После заселимся в термокомплекс в селении Верхний Бирагзанг, где желающие искупаются в термальных источниках. С собой необходимо взять купальные принадлежности, шлёпанцы, полотенце.
Цейское ущелье
Утром отправляемся в Цейское ущелье. Полюбуемся белоснежными вершинами гор и цветущими лугами, увидим, как языки ледников спускаются в зону лесов, а потоки воды, рождающиеся от их таяния, дают начало рекам и ручейкам. Некоторые из них образуют красивые водопады. Сохранились здесь и единственные на северных склонах Кавказа памятники деревянного зодчества, святилища — дзуары. По канатной дороге можно подняться к Сказскому леднику, полюбоваться горным пейзажем с высоты.
После обеда — трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал к поездам и рейсам, отбывающим после 19:00.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|64 900 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтраки, 4 обеда, дегустация в пивоварне
- Трансфер от аэропорта и в аэропорт
- Транспортное сопровождение по программе
- Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гид-водитель
- Посещение полигона (1 час)
Что не входит в цену
- Авиабилеты или ж/д билеты до Владивкавказа
- 1-местное размещение - от 6000 ₽/чел, в зависимости от отеля и сезона, подселения нет
- Ужины
- Входные билеты - ок. 1500 ₽
- Размещение в отелях "Владикавказ", "Олимп Плаза", "Империал" и парк-отеле "Владикавказ 5*" - цена по запросу