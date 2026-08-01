После завтрака на джипах выезжаем в Кармадонское ущелье — место схода ледника Колка, в результате которого погиб Сергей Бодров со своей съёмочной группой.

Далее посетим Даргавский некрополь — комплекс наземных и полуподземных склеповых сооружений 14-18 веков у селения Даргавс. Это самый крупный комплекс такого типа на Северном Кавказе. Раньше здесь располагалось осетинское поселение, от которого сегодня осталось около ста традиционных склепов. В них до сих пор можно увидеть части одежды и предметов быта.

Затем поедем на перевал Кахтисар, находящийся в Скалистом хребте. Это древний обвал, перегородивший реку Гизельдон. Нас будут окружать высокие скалы, мы увидим несколько живописных порогов-водопадов, образованных рекой в узкой теснине.

Перед возвращением во Владикавказ посетим горный полигон, где после инструктажа сделаем по 50 выстрелов из двух видов оружия. При желании, вы можете докупить еще 50 выстрелов за 3000 ₽