Мои заказы

Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня

Попробовать осетинские блюда и испытать острые ощущения от езды по горам
Это активное приключение зарядит вас адреналином и подарит гастрономическое удовольствие! Мы проедем по живописным ущельям, пройдём по крутым перевалам, доберёмся до захватывающих панорамных видов.

Взбодримся от езды на джипах по горам,
читать дальшеуменьшить

а погрузиться в местную атмосферу помогут рассказы гидов об истории края и традициях осетинского народа. Порадуем вкусовые рецепторы необычным осетинским пивом, фыджином, цахтоном, нартским хлебом. А при хорошей погоде устроим пикник в горах под облаками.

Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня

Описание тура

Организационные детали

Подселения нет, уточняйте стоимость 1-местного размещения, если путешествуете в одиночку.

Программа тура по дням

1 день

Пешеходная экскурсия по Владикавказу, дегустация в пивоварне

Мастер-класс по осетинским пирогам. Мы встретимся в аэропорту Беслана или на ж/д вокзале Владикавказа и сразу отправимся пробовать местную кухню: на обед нас ждут знаменитые осетинские пироги. Чтобы лучше понять все особенности этого национального блюда, местные повара проведут специально для нас мастер-класс — будем готовить пироги вместе, а потом вместе их есть. Затем в сопровождении гида идём знакомиться со столицей Северной Осетии-Алании. Прогуляемся по историческому центру города, увидим Пушкинский сквер, площади Свободы и Штыба, Осетинскую церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Армянскую церковь Григория Просветителя, Суннитскую мечеть. Пройдёмся по проспекту Мира, аллеям и паркам Центральной части города.

Нагуляв аппетит, направляемся в пивоварню, где вы попробуете 5 видов пенного напитка, фыджин — традиционный мясной пирог, цахтон (говяжий язык, сметана, чеснок, специи), колбасу из рубленного мяса, обжаренную на гриле, нартский хлеб.

Свободное время, самостоятельный ужин.

Пешеходная экскурсия по Владикавказу, дегустация в пивоварнеПешеходная экскурсия по Владикавказу, дегустация в пивоварнеПешеходная экскурсия по Владикавказу, дегустация в пивоварнеПешеходная экскурсия по Владикавказу, дегустация в пивоварнеПешеходная экскурсия по Владикавказу, дегустация в пивоварнеПешеходная экскурсия по Владикавказу, дегустация в пивоварнеПешеходная экскурсия по Владикавказу, дегустация в пивоварнеПешеходная экскурсия по Владикавказу, дегустация в пивоварнеПешеходная экскурсия по Владикавказу, дегустация в пивоварнеПешеходная экскурсия по Владикавказу, дегустация в пивоварнеПешеходная экскурсия по Владикавказу, дегустация в пивоварнеПешеходная экскурсия по Владикавказу, дегустация в пивоварнеПешеходная экскурсия по Владикавказу, дегустация в пивоварнеПешеходная экскурсия по Владикавказу, дегустация в пивоварне
2 день

Кобань, перевал Кахтисар, Даргавс, Кармадонское ущелье, горный полигон

После завтрака на джипах выезжаем в Кармадонское ущелье — место схода ледника Колка, в результате которого погиб Сергей Бодров со своей съёмочной группой.

Далее посетим Даргавский некрополь — комплекс наземных и полуподземных склеповых сооружений 14-18 веков у селения Даргавс. Это самый крупный комплекс такого типа на Северном Кавказе. Раньше здесь располагалось осетинское поселение, от которого сегодня осталось около ста традиционных склепов. В них до сих пор можно увидеть части одежды и предметов быта.

Затем поедем на перевал Кахтисар, находящийся в Скалистом хребте. Это древний обвал, перегородивший реку Гизельдон. Нас будут окружать высокие скалы, мы увидим несколько живописных порогов-водопадов, образованных рекой в узкой теснине.

Перед возвращением во Владикавказ посетим горный полигон, где после инструктажа сделаем по 50 выстрелов из двух видов оружия. При желании, вы можете докупить еще 50 выстрелов за 3000 ₽

Кобань, перевал Кахтисар, Даргавс, Кармадонское ущелье, горный полигонКобань, перевал Кахтисар, Даргавс, Кармадонское ущелье, горный полигонКобань, перевал Кахтисар, Даргавс, Кармадонское ущелье, горный полигонКобань, перевал Кахтисар, Даргавс, Кармадонское ущелье, горный полигонКобань, перевал Кахтисар, Даргавс, Кармадонское ущелье, горный полигонКобань, перевал Кахтисар, Даргавс, Кармадонское ущелье, горный полигонКобань, перевал Кахтисар, Даргавс, Кармадонское ущелье, горный полигонКобань, перевал Кахтисар, Даргавс, Кармадонское ущелье, горный полигонКобань, перевал Кахтисар, Даргавс, Кармадонское ущелье, горный полигонКобань, перевал Кахтисар, Даргавс, Кармадонское ущелье, горный полигонКобань, перевал Кахтисар, Даргавс, Кармадонское ущелье, горный полигонКобань, перевал Кахтисар, Даргавс, Кармадонское ущелье, горный полигонКобань, перевал Кахтисар, Даргавс, Кармадонское ущелье, горный полигонКобань, перевал Кахтисар, Даргавс, Кармадонское ущелье, горный полигон
3 день

Джипинг: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источники

Куртатинское ущелье. Сегодня целый день будем кататься на джипах. Посетим Куртатинское ущелье в самом центре горной Осетии, омываемое рекой Фиагдон. На его территории в средние века сформировалось одно из осетинских обществ. Сегодня ущелье известно сохранившимися историческими и архитектурными памятниками. Мы увидим старинные сёла с фамильными боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения, среди которых Свято-Успенский мужской монастырь и церковь Святых жён Мироносиц. Кроме того, Фиагдонский каньон в теснине скалистого хребта признан памятником природы регионального значения.

Пикник и термальные источники. Затем, при хорошей погоде, приедем на Арахонский перевал и устроим пикник под низкими облаками (в ином случае — пообедаем в ресторане).

Заедем в селение Верхний Мизур на левом берегу реки Ардон. Когда-то здесь было много дворов, а сейчас — руины, склеповые захоронения и башни. После заселимся в термокомплекс в селении Верхний Бирагзанг, где желающие искупаются в термальных источниках. С собой необходимо взять купальные принадлежности, шлёпанцы, полотенце.

Джипинг: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источники
4 день

Цейское ущелье

Утром отправляемся в Цейское ущелье. Полюбуемся белоснежными вершинами гор и цветущими лугами, увидим, как языки ледников спускаются в зону лесов, а потоки воды, рождающиеся от их таяния, дают начало рекам и ручейкам. Некоторые из них образуют красивые водопады. Сохранились здесь и единственные на северных склонах Кавказа памятники деревянного зодчества, святилища — дзуары. По канатной дороге можно подняться к Сказскому леднику, полюбоваться горным пейзажем с высоты.

После обеда — трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал к поездам и рейсам, отбывающим после 19:00.

Цейское ущельеЦейское ущельеЦейское ущельеЦейское ущельеЦейское ущельеЦейское ущельеЦейское ущелье

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник64 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 4 обеда, дегустация в пивоварне
  • Трансфер от аэропорта и в аэропорт
  • Транспортное сопровождение по программе
  • Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гид-водитель
  • Посещение полигона (1 час)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты или ж/д билеты до Владивкавказа
  • 1-местное размещение - от 6000 ₽/чел, в зависимости от отеля и сезона, подселения нет
  • Ужины
  • Входные билеты - ок. 1500 ₽
  • Размещение в отелях "Владикавказ", "Олимп Плаза", "Империал" и парк-отеле "Владикавказ 5*" - цена по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1591 туриста
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
читать дальшеуменьшить

странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

Тур входит в следующие категории Владикавказа

Похожие туры на «Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня»

Осетинские выходные: уютный Владикавказ и впечатляющие ущелья
На машине
3 дня
23 отзыва
Осетинские выходные: уютный Владикавказ и впечатляющие ущелья
Поучаствовать в национальном застолье, увидеть «Рог изобилия» и взлететь над пропастью на качелях
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа, время зависи...
21 авг в 14:30
24 авг в 14:30
29 000 ₽ за человека
Осетинское приключение на джипах с проживанием в оздоровительном центре
Джиппинг
На машине
Джип-туры
2 дня
1 отзыв
Осетинское приключение на джипах с проживанием в оздоровительном центре
Покататься по ущельям и древностям, отдохнуть душой и телом и насладиться свежестью горного воздуха
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал, до 12:00
20 авг в 08:00
22 авг в 08:00
29 900 ₽ за человека
Великолепие гор, кавказская кухня и тёплая компания
На автобусе
6 дней
4 отзыва
Великолепие гор, кавказская кухня и тёплая компания
Начало: Г. Владикавказ / Назрань
21 авг в 10:00
28 авг в 10:00
63 000 ₽ за человека
Осетия и Ингушетия. Всё включено: горы, кухня и танцы
5 дней
3 отзыва
Осетия и Ингушетия. Всё включено: горы, кухня и танцы
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, аэроп...
21 авг в 10:00
28 авг в 10:00
55 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владикавказе
Все туры из Владикавказа
64 900 ₽ за человека