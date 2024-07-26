Кавказ — это не только удивительная природа и великолепные горы, но и многовековая история, тесно переплетенная с современными реалиями.
Познакомьтесь с тремя кавказскими республиками — Осетией, Ингушетией, Чечней — в одном туре! Всего за три дня вы посетите самые известные достопримечательности и природные локации, проникнетесь духом и культурой этого удивительного края.
Познакомьтесь с тремя кавказскими республиками — Осетией, Ингушетией, Чечней — в одном туре! Всего за три дня вы посетите самые известные достопримечательности и природные локации, проникнетесь духом и культурой этого удивительного края.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Описание тура
Что вас ожидает: Первый день — Осетия Кармадонское ущелье. Проедем по самому живописному ущелью в регионе. Здесь до сих пор видны следы схода ледника Колка. Город мертвых «Даргавс». Вы увидите самый крупный могильник в окружении гор, включающий в себя 97 склепов. Поговорим о городе мертвых как о таинственной части древней культуры региона. Мидаграбинская долина. В долине Мидаграбин вы встретите альпийские луга, бурные реки и скальные отроги с туманными вершинами. За каменным барьером расположены три ледника — Донжеты, Джимара-Хох и Зейгалан, дающие жизнь Мидаграбинским водопадам. Важно: водопады сезонные, доступны для посещения с июня по октябрь — в остальное время они не функционируют либо маловодны. Качели над пропастью — это место, где можно сделать много красивых атмосферных снимков. Высокогорный Аланский монастырь — жемчужина духовной жизни края. Во времена Средневековья на его месте проживал старинный род Гусовых. Позже здесь появились сторожевые башни, сохранившиеся до сих пор. Дзивгисская крепость. Древнее фортификационное сооружение, снискавшее немалую славу в здешних местах и по всей России. Здесь мы зайдем внутрь самой неприступной цитадели. Кадаргаванский каньон — прекрасное природное творение, которое является частью Куртатинского ущелья. Проезжая вдоль реки Фиагдон, вы увидите отроги лесистого хребта, девственный лес и остроконечные скалы, поднимитесь к самому узкому месту ущелья, где возвышается горный массив Кадаргаван. Второй день — Ингушетия Башни и оборонительные комплексы Ингушетии. Вы посетите комплекс Эрзи, где узнаете его историю, познакомитесь со структурой сооружений и их назначением. Возле башни Таргима — «боевых глаз ущелья» — я расскажу о братском котле, его потусторонних хранителях и способе спастись от кровной мести. У оборонительного комплекса Вовнушки, построенного на острых гребнях скал, мы поговорим о визитной карточке Ингушетии. Далее в программе — интересный религиозный объект, на примере которого мы разберем синтез грузинского и ингушского зодчества. Вы узнаете о строительных этапах и периодах храма. А после отправитесь в город Эгикхал, где речь пойдет о известном погребальном памятнике —Эгикальском могильнике. В завершении программы вы подниметесь на смотровую площадку на Цей-Лоамском перевале, где увидите место слияния рек Гулай и Асса. С марта по октябрь в программу включено посещение Ляжгинского водопада. Третий день — Чечня Вначале мы посетим каскад Нихалоевских водопадов — зрелище дивной красоты. Дорога по узкому балкону ущелья приведет к одному из символов Чечни — Ушкалойским башням. Мы пройдем по стеклянному мосту на другой берег Аргуна, откуда открывается прекрасный вид на комплекс. В одном из крупнейших некрополей региона вы увидите традиционные родовые склепы — кашковы, образующие Город Мертвых. Комплекс является одним из немногих уцелевших памятников древности в Чечне. После осмотра можно будет подняться на Башню кладбищ, откуда открывается живописный вид на два ущелья. Важно знать:
- Третий день, по желанию, можно заменить на посещение достопримечательностей в городах Грозный, Аргун, Шали — оговаривается в личном общении.
- При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ (свидетельство о рождении), так как маршруты проходят по пограничным зонам.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кармадонское ущелье
- Город мертвых «Даргавс»
- Мидаграбинская долина
- Качели над пропастью
- Высокогорный Аланский монастырь
- Дзивгисская крепость
- Кадаргаванский каньон
- Башни и оборонительные комплексы Эрзи, Эгикал, Таргим, Вовнушки
- Храм Тхаба-Ерды
- Цей-Лоамский перевал
- Нихалоевские водопады
- Ушкалойские башни
- Цой-Педе
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Дополнительные расходы: посещение Даргавса - 100 руб. /чел., въезд в заповедник - 150 руб. /чел., посещение водопадов - 100 руб. /чел.
- Обед оплачивается отдельно
Место начала и завершения?
Владикавказ, Магас, Грозный - по запросу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ (свидетельство о рождении), так как маршруты проходят по пограничным зонам
- Дополнительные расходы: посещение Даргавса - 100 руб. /чел., въезд в заповедник - 150 руб. /чел., посещение водопадов - 100 руб. /чел
- Обед оплачивается отдельно
- Возможно проведение многодневных экскурсий по республикам Кавказа по Вашему усмотрению
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Владикавказа
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