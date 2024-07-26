Третий день, по желанию, можно заменить на посещение достопримечательностей в городах Грозный, Аргун, Шали — оговаривается в личном общении.

При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ (свидетельство о рождении), так как маршруты проходят по пограничным зонам.

Что вас ожидает: Первый день — Осетия Кармадонское ущелье. Проедем по самому живописному ущелью в регионе. Здесь до сих пор видны следы схода ледника Колка. Город мертвых «Даргавс». Вы увидите самый крупный могильник в окружении гор, включающий в себя 97 склепов. Поговорим о городе мертвых как о таинственной части древней культуры региона. Мидаграбинская долина. В долине Мидаграбин вы встретите альпийские луга, бурные реки и скальные отроги с туманными вершинами. За каменным барьером расположены три ледника — Донжеты, Джимара-Хох и Зейгалан, дающие жизнь Мидаграбинским водопадам. Важно: водопады сезонные, доступны для посещения с июня по октябрь — в остальное время они не функционируют либо маловодны. Качели над пропастью — это место, где можно сделать много красивых атмосферных снимков. Высокогорный Аланский монастырь — жемчужина духовной жизни края. Во времена Средневековья на его месте проживал старинный род Гусовых. Позже здесь появились сторожевые башни, сохранившиеся до сих пор. Дзивгисская крепость. Древнее фортификационное сооружение, снискавшее немалую славу в здешних местах и по всей России. Здесь мы зайдем внутрь самой неприступной цитадели. Кадаргаванский каньон — прекрасное природное творение, которое является частью Куртатинского ущелья. Проезжая вдоль реки Фиагдон, вы увидите отроги лесистого хребта, девственный лес и остроконечные скалы, поднимитесь к самому узкому месту ущелья, где возвышается горный массив Кадаргаван. Второй день — Ингушетия Башни и оборонительные комплексы Ингушетии. Вы посетите комплекс Эрзи, где узнаете его историю, познакомитесь со структурой сооружений и их назначением. Возле башни Таргима — «боевых глаз ущелья» — я расскажу о братском котле, его потусторонних хранителях и способе спастись от кровной мести. У оборонительного комплекса Вовнушки, построенного на острых гребнях скал, мы поговорим о визитной карточке Ингушетии. Далее в программе — интересный религиозный объект, на примере которого мы разберем синтез грузинского и ингушского зодчества. Вы узнаете о строительных этапах и периодах храма. А после отправитесь в город Эгикхал, где речь пойдет о известном погребальном памятнике —Эгикальском могильнике. В завершении программы вы подниметесь на смотровую площадку на Цей-Лоамском перевале, где увидите место слияния рек Гулай и Асса. С марта по октябрь в программу включено посещение Ляжгинского водопада. Третий день — Чечня Вначале мы посетим каскад Нихалоевских водопадов — зрелище дивной красоты. Дорога по узкому балкону ущелья приведет к одному из символов Чечни — Ушкалойским башням. Мы пройдем по стеклянному мосту на другой берег Аргуна, откуда открывается прекрасный вид на комплекс. В одном из крупнейших некрополей региона вы увидите традиционные родовые склепы — кашковы, образующие Город Мертвых. Комплекс является одним из немногих уцелевших памятников древности в Чечне. После осмотра можно будет подняться на Башню кладбищ, откуда открывается живописный вид на два ущелья. Важно знать: