Вас ждут сразу два ярких региона с погружением в их природу, колорит и гостеприимство.Местные кухня и вино, знакомство с жителями и древней историей, живописные каньоны и виноградники, старинные монастыри, башни

и крепости — это далеко не всё, что мы включили в программу тура. Мы побываем в знаменитом «городе мёртвых», посетим Кармадонское и Куртатинское, Дигорское и Дарьяльское ущелья. Вы увидите настоящие горные аулы и погуляете по Владикавказу и Тбилиси. Посетим Мцхету, Кахетию и романтичный Сигнахи, полюбуемся реками, Жинвальским водохранилищем и многим другим. Кавказ влюбляет в себя! Стартуем из Владикавказа и финишируем там же.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Тур стартует и заканчивается во Владикавказе, для посещения Грузии необходим загранпаспорт, срок действия — не менее 3-месяцев, не должно быть отметок в загранпаспорте о посещении Абхазии и Южной Осетии, с 1 июня 24 необходима медицинская страховка.

За 3-4 дня до старта тура будет создан общий чат со всеми участниками, где будут даны общие рекомендации по поездке и необходимая информация, при необходимости отправим ранее.

По объективным причинам очередность посещения достопримечательностей и локаций в программе тура по дням может быть изменена, но это никак не повлияет на качество тура, в программе мы обычно стараемся дать больше, чем заявлено, поэтому готовьтесь к увлекательному путешествию!

При 1-местном размещении доплата к стоимости тура!