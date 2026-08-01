Местные кухня и вино, знакомство с жителями и древней историей, живописные каньоны и виноградники, старинные монастыри, башни
Описание тура
Организационные детали
Тур стартует и заканчивается во Владикавказе, для посещения Грузии необходим загранпаспорт, срок действия — не менее 3-месяцев, не должно быть отметок в загранпаспорте о посещении Абхазии и Южной Осетии, с 1 июня 24 необходима медицинская страховка.
За 3-4 дня до старта тура будет создан общий чат со всеми участниками, где будут даны общие рекомендации по поездке и необходимая информация, при необходимости отправим ранее.
По объективным причинам очередность посещения достопримечательностей и локаций в программе тура по дням может быть изменена, но это никак не повлияет на качество тура, в программе мы обычно стараемся дать больше, чем заявлено, поэтому готовьтесь к увлекательному путешествию!
При 1-местном размещении доплата к стоимости тура!
Программа тура по дням
Встреча, экскурсия по Владикавказу
Встречаемся и отправляемся на приветственный обед. Познакомимся поближе, вы попробуете национальные блюда и ощутите на себе кавказское гостеприимство. После размещения в отеле вас ждёт экскурсия-знакомство с Владикавказом в сопровождении гида. Мы прогуляемся по главному проспекту и посмотрим на старинные дома, послушаем шум Терека на набережной и зайдём в Суннитскую мечеть. Вы узнаете историю столицы Северной Осетии, увидите её знаковые памятники и Столовую гору, которая является символом города.
Вечером поужинаем в кафе (из предложенных на выбор) и вернёмся в отель.
Горная Дигория, древние сёла Камунта и Галиат
Сегодня мы отправимся в горы, в одно из самых живописных мест республики — дивную Дигорию. Увидим «ворота» Дигории — каньон Ахсинта, пройдёмся по Чёртову мосту над пропастью. Затем исследуем окрестности национального парка «Алания». Посетим самое высокогорное село в регионе — Камунта, откуда открывается чарующий вид на Кавказский хребет. Погуляем по древнему аулу Галиат и посмотрим на старинные оборонительные башни. Покачаемся на фотогеничных качелях на фоне горных вершин и устроим пикник на свежем воздухе или заедем на обед к местным жителям.
Вечером вернёмся в отель, а поужинаем в колоритном национальном кафе.
Куртатинское и Кармадонское ущелья, Даргавс и Дзигивс, переезд в Грузию
После завтрака забираем вещи и выезжаем из отеля, чтобы продолжить знакомиться с достопримечательностями Северной Осетии. Первым посетим Куртатинское ущелье, где среди холмов, водопадов и рек спрятаны таинственные пещеры и древняя крепость Дзивгис. Осмотрим сооружение, попьём воды из освежающего родника и доедем до смотровой площадки над каньоном Кадаргаван. Полюбовавшись видами, побываем в Аланском монастыре, самом высокогорном в России.
В обед устроим пикник в живописном месте с осетинскими пирогами или заедем в местный дом. Затем посетим некрополь 17 века — знаменитый «город мёртвых» Даргавс. Если позволит погода, побываем у Мидаграбинских водопадов. Следующая точка маршрута — Кармадонское ущелье, известное печальной историей схода ледника. К вечеру доберёмся до грузинской границы в Верхнем Ларсе, после прохождения которой разместимся в отеле в Степанцминде, поужинаем и отдохнём.
Гергетская церковь, Военно-Грузинская дорога, Мцхета, приезд в Тбилиси
Позавтракав, прокатимся по горному серпантину, чтобы попасть к Троицкой (Гергетской) церкви у подножия Казбека, самой высокогорной в стране. Она расположена над посёлком на высоте 2170 метров — пейзажи здесь впечатляющие!
Следующая локация — Арка Дружбы — символ дружбы между народами Грузии и России, установленный на краю живописного ущелья. Проедем по знаменитой Военно-Грузинской дороге, наслаждаясь завораживающими видами и остановимся, чтобы пообедать блюдами грузинской кухни.
После окажемся в древней столице Грузии. Мцхета известна ещё со времён до нашей эры. Долгое время город был культурным, духовным и экономическим центром Грузии. Увидим храм Светицховели 11 века, внесённый в список ЮНЕСКО. Поднимемся к храму Джвари 6 века, который описывал Михаил Лермонтов в своей поэме «Мцыри». Полюбуемся видами на слияние двух рек — Куры и Арагви.
К вечеру приедем в Тбилиси, разместимся в отеле и поужинаем.
Знакомство с Тбилиси
Утром отправимся исследовать Тбилиси: гид познакомит вас с историей и архитектурой города, расскажет о традициях грузинского народа. Мы прогуляемся по атмосферным улочкам старой части столицы, посмотрим на резные балкончики и увидим театр марионеток Габриадзе. Пройдёмся по площади Свободы, мосту Мира и парку Рике, посетим главные храмы.
По канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала и огромному символу-памятнику «Мать Грузии», полюбуемся видами на город с высоты, а в Инжировом ущелье сфотографируемся на фоне водопада. Побываем и в районе серных бань, где тёплые источники бьют прямо из-под земли. Желающие перед ужином смогут заглянуть в бани и опробовать эффект серной воды на себе.
После экскурсии пообедаем в атмосферном кафе национальной кухни, затем — свободное время: вы сможете самостоятельно прогуляться или покататься на катере по Куре. Вечером по желанию группы можем отправиться в ресторан, где помимо грузинской кухни будет возможность насладиться традиционным многоголосием и танцами.
Дегустации вина и сыра в Кахетии, монастырь Бодбе, Сигнахи, грузинское застолье
Сегодня вас ждёт насыщенная программа в царстве грузинского вина — Кахетии. Мы побываем на винодельне, где вы попробуете местные вина и узнаете секреты их производства. Полакомимся свежеиспеченным пури — грузинским хлебом, приготовленным в специальных глиняных печах — и домашним сыром. Прогуляемся по территории действующего женского монастыря Бодбе, где захоронены останки святой Нино. Отсюда открываются завораживающие виды Алазанской долины и заснеженных вершин Кавказского хребта.
Затем переедем в Сигнахи, город любви: в местном загсе можно расписаться всего за 5 минут. Вы услышите романтичную историю и пройдётесь по самой длинной крепости Грузии. Обедать будем в кафе с шикарным панорамным видом на Алазанскую долину.
После разместимся в отеле и отправимся к семье винодела на колоритный ужин в стиле настоящего грузинского застолья. Будет много вкусных грузинских блюд, домашнего кахетинского вина и, конечно, грузинских тостов.
Крепость Ананури, Жинвальское водохранилище, отъезд в аэропорт
После завтрака отправляемся в обратный путь. Снова проедем по Военно-Грузинской дороге, остановимся у крепости Ананури, возведённой местными князьями для защиты Дарьяльского ущелья. Полюбуемся бирюзой Жинвальского водохранилища.
Сделаем перерыв на обед и заглянем в магазин, чтобы купить сувениры. После прохождения границы едем в аэропорт Владикавказа. Тех, кто захочет продолжить отдых, довезём до центра города.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|79 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, 2-местное размещение
- Питание по программе и колоритный ужин в стиле национального грузинского застолья
- Транспортное сопровождение по всей программе тура
- Групповой трансфер от аэропорта или ж/д вокзала Владикавказа в первый день и обратно в последний день тура
- Сопровождение русскоговорящими гидами-водителями на всём маршруте и профессиональными местными гидами на отдельных локациях
- Все экскурсии по программе
- Экскурсия по винодельне в Кахетии с дегустацией местных вин
- Дегустация свежеиспеченного хлеба пури с местным домашним сыром
- Поддержка и помощь организатора по всем вопросам, помощь с подбором авиабилетов
Что не входит в цену
- Билеты до Владикавказа (ж/д, авиа)
- Питание вне программы: 1 обед и 5 ужинов
- Серные бани (по желанию)
- Индивидуальный трансфер в случае более раннего прилёта
- 1-местное проживание