Осетия и Грузия: гастрономический тур по культовым местам с дегустациями

Полюбоваться природой и архитектурой, погостить у местных и поучаствовать в грузинском застолье
Вас ждут сразу два ярких региона с погружением в их природу, колорит и гостеприимство.

Местные кухня и вино, знакомство с жителями и древней историей, живописные каньоны и виноградники, старинные монастыри, башни
читать дальшеуменьшить

и крепости — это далеко не всё, что мы включили в программу тура.

Мы побываем в знаменитом «городе мёртвых», посетим Кармадонское и Куртатинское, Дигорское и Дарьяльское ущелья. Вы увидите настоящие горные аулы и погуляете по Владикавказу и Тбилиси.

Посетим Мцхету, Кахетию и романтичный Сигнахи, полюбуемся реками, Жинвальским водохранилищем и многим другим. Кавказ влюбляет в себя! Стартуем из Владикавказа и финишируем там же.

Осетия и Грузия: гастрономический тур по культовым местам с дегустациями
Осетия и Грузия: гастрономический тур по культовым местам с дегустациями
Осетия и Грузия: гастрономический тур по культовым местам с дегустациями

Описание тура

Организационные детали

Тур стартует и заканчивается во Владикавказе, для посещения Грузии необходим загранпаспорт, срок действия — не менее 3-месяцев, не должно быть отметок в загранпаспорте о посещении Абхазии и Южной Осетии, с 1 июня 24 необходима медицинская страховка.

За 3-4 дня до старта тура будет создан общий чат со всеми участниками, где будут даны общие рекомендации по поездке и необходимая информация, при необходимости отправим ранее.

По объективным причинам очередность посещения достопримечательностей и локаций в программе тура по дням может быть изменена, но это никак не повлияет на качество тура, в программе мы обычно стараемся дать больше, чем заявлено, поэтому готовьтесь к увлекательному путешествию!

При 1-местном размещении доплата к стоимости тура!

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия по Владикавказу

Встречаемся и отправляемся на приветственный обед. Познакомимся поближе, вы попробуете национальные блюда и ощутите на себе кавказское гостеприимство. После размещения в отеле вас ждёт экскурсия-знакомство с Владикавказом в сопровождении гида. Мы прогуляемся по главному проспекту и посмотрим на старинные дома, послушаем шум Терека на набережной и зайдём в Суннитскую мечеть. Вы узнаете историю столицы Северной Осетии, увидите её знаковые памятники и Столовую гору, которая является символом города.

Вечером поужинаем в кафе (из предложенных на выбор) и вернёмся в отель.

Встреча, экскурсия по ВладикавказуВстреча, экскурсия по ВладикавказуВстреча, экскурсия по ВладикавказуВстреча, экскурсия по Владикавказу
2 день

Горная Дигория, древние сёла Камунта и Галиат

Сегодня мы отправимся в горы, в одно из самых живописных мест республики — дивную Дигорию. Увидим «ворота» Дигории — каньон Ахсинта, пройдёмся по Чёртову мосту над пропастью. Затем исследуем окрестности национального парка «Алания». Посетим самое высокогорное село в регионе — Камунта, откуда открывается чарующий вид на Кавказский хребет. Погуляем по древнему аулу Галиат и посмотрим на старинные оборонительные башни. Покачаемся на фотогеничных качелях на фоне горных вершин и устроим пикник на свежем воздухе или заедем на обед к местным жителям.

Вечером вернёмся в отель, а поужинаем в колоритном национальном кафе.

Горная Дигория, древние сёла Камунта и ГалиатГорная Дигория, древние сёла Камунта и ГалиатГорная Дигория, древние сёла Камунта и Галиат
3 день

Куртатинское и Кармадонское ущелья, Даргавс и Дзигивс, переезд в Грузию

После завтрака забираем вещи и выезжаем из отеля, чтобы продолжить знакомиться с достопримечательностями Северной Осетии. Первым посетим Куртатинское ущелье, где среди холмов, водопадов и рек спрятаны таинственные пещеры и древняя крепость Дзивгис. Осмотрим сооружение, попьём воды из освежающего родника и доедем до смотровой площадки над каньоном Кадаргаван. Полюбовавшись видами, побываем в Аланском монастыре, самом высокогорном в России.

В обед устроим пикник в живописном месте с осетинскими пирогами или заедем в местный дом. Затем посетим некрополь 17 века — знаменитый «город мёртвых» Даргавс. Если позволит погода, побываем у Мидаграбинских водопадов. Следующая точка маршрута — Кармадонское ущелье, известное печальной историей схода ледника. К вечеру доберёмся до грузинской границы в Верхнем Ларсе, после прохождения которой разместимся в отеле в Степанцминде, поужинаем и отдохнём.

Куртатинское и Кармадонское ущелья, Даргавс и Дзигивс, переезд в ГрузиюКуртатинское и Кармадонское ущелья, Даргавс и Дзигивс, переезд в ГрузиюКуртатинское и Кармадонское ущелья, Даргавс и Дзигивс, переезд в Грузию
4 день

Гергетская церковь, Военно-Грузинская дорога, Мцхета, приезд в Тбилиси

Позавтракав, прокатимся по горному серпантину, чтобы попасть к Троицкой (Гергетской) церкви у подножия Казбека, самой высокогорной в стране. Она расположена над посёлком на высоте 2170 метров — пейзажи здесь впечатляющие!

Следующая локация — Арка Дружбы — символ дружбы между народами Грузии и России, установленный на краю живописного ущелья. Проедем по знаменитой Военно-Грузинской дороге, наслаждаясь завораживающими видами и остановимся, чтобы пообедать блюдами грузинской кухни.

После окажемся в древней столице Грузии. Мцхета известна ещё со времён до нашей эры. Долгое время город был культурным, духовным и экономическим центром Грузии. Увидим храм Светицховели 11 века, внесённый в список ЮНЕСКО. Поднимемся к храму Джвари 6 века, который описывал Михаил Лермонтов в своей поэме «Мцыри». Полюбуемся видами на слияние двух рек — Куры и Арагви.

К вечеру приедем в Тбилиси, разместимся в отеле и поужинаем.

Гергетская церковь, Военно-Грузинская дорога, Мцхета, приезд в ТбилисиГергетская церковь, Военно-Грузинская дорога, Мцхета, приезд в ТбилисиГергетская церковь, Военно-Грузинская дорога, Мцхета, приезд в ТбилисиГергетская церковь, Военно-Грузинская дорога, Мцхета, приезд в Тбилиси
5 день

Знакомство с Тбилиси

Утром отправимся исследовать Тбилиси: гид познакомит вас с историей и архитектурой города, расскажет о традициях грузинского народа. Мы прогуляемся по атмосферным улочкам старой части столицы, посмотрим на резные балкончики и увидим театр марионеток Габриадзе. Пройдёмся по площади Свободы, мосту Мира и парку Рике, посетим главные храмы.

По канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала и огромному символу-памятнику «Мать Грузии», полюбуемся видами на город с высоты, а в Инжировом ущелье сфотографируемся на фоне водопада. Побываем и в районе серных бань, где тёплые источники бьют прямо из-под земли. Желающие перед ужином смогут заглянуть в бани и опробовать эффект серной воды на себе.

После экскурсии пообедаем в атмосферном кафе национальной кухни, затем — свободное время: вы сможете самостоятельно прогуляться или покататься на катере по Куре. Вечером по желанию группы можем отправиться в ресторан, где помимо грузинской кухни будет возможность насладиться традиционным многоголосием и танцами.

Знакомство с ТбилисиЗнакомство с ТбилисиЗнакомство с ТбилисиЗнакомство с Тбилиси
6 день

Дегустации вина и сыра в Кахетии, монастырь Бодбе, Сигнахи, грузинское застолье

Сегодня вас ждёт насыщенная программа в царстве грузинского вина — Кахетии. Мы побываем на винодельне, где вы попробуете местные вина и узнаете секреты их производства. Полакомимся свежеиспеченным пури — грузинским хлебом, приготовленным в специальных глиняных печах — и домашним сыром. Прогуляемся по территории действующего женского монастыря Бодбе, где захоронены останки святой Нино. Отсюда открываются завораживающие виды Алазанской долины и заснеженных вершин Кавказского хребта.

Затем переедем в Сигнахи, город любви: в местном загсе можно расписаться всего за 5 минут. Вы услышите романтичную историю и пройдётесь по самой длинной крепости Грузии. Обедать будем в кафе с шикарным панорамным видом на Алазанскую долину.

После разместимся в отеле и отправимся к семье винодела на колоритный ужин в стиле настоящего грузинского застолья. Будет много вкусных грузинских блюд, домашнего кахетинского вина и, конечно, грузинских тостов.

Дегустации вина и сыра в Кахетии, монастырь Бодбе, Сигнахи, грузинское застольеДегустации вина и сыра в Кахетии, монастырь Бодбе, Сигнахи, грузинское застольеДегустации вина и сыра в Кахетии, монастырь Бодбе, Сигнахи, грузинское застолье
7 день

Крепость Ананури, Жинвальское водохранилище, отъезд в аэропорт

После завтрака отправляемся в обратный путь. Снова проедем по Военно-Грузинской дороге, остановимся у крепости Ананури, возведённой местными князьями для защиты Дарьяльского ущелья. Полюбуемся бирюзой Жинвальского водохранилища.

Сделаем перерыв на обед и заглянем в магазин, чтобы купить сувениры. После прохождения границы едем в аэропорт Владикавказа. Тех, кто захочет продолжить отдых, довезём до центра города.

Крепость Ананури, Жинвальское водохранилище, отъезд в аэропортКрепость Ананури, Жинвальское водохранилище, отъезд в аэропортКрепость Ананури, Жинвальское водохранилище, отъезд в аэропорт

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник79 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, 2-местное размещение
  • Питание по программе и колоритный ужин в стиле национального грузинского застолья
  • Транспортное сопровождение по всей программе тура
  • Групповой трансфер от аэропорта или ж/д вокзала Владикавказа в первый день и обратно в последний день тура
  • Сопровождение русскоговорящими гидами-водителями на всём маршруте и профессиональными местными гидами на отдельных локациях
  • Все экскурсии по программе
  • Экскурсия по винодельне в Кахетии с дегустацией местных вин
  • Дегустация свежеиспеченного хлеба пури с местным домашним сыром
  • Поддержка и помощь организатора по всем вопросам, помощь с подбором авиабилетов
Что не входит в цену
  • Билеты до Владикавказа (ж/д, авиа)
  • Питание вне программы: 1 обед и 5 ужинов
  • Серные бани (по желанию)
  • Индивидуальный трансфер в случае более раннего прилёта
  • 1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, до 12:30
Завершение: Владикавказ, около 17:30, рекомендуемое время обратного вылета - не ранее 19:00 или на следующий день
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 303 туристов
Я тревел-гид с большим опытом организации путешествий, индивидуальных эксклюзивных программ и экскурсий по Краснодарскому краю, России и Кавказу. С 2020 года наше агентство организует авторские путешествия: экскурсионные, в горы, спортивные,
читать дальшеуменьшить

горнолыжные и винно-гастрономические! Не имея возможности жить вечно, мы имеем возможность жить ярко! Создаём яркие путешествия для тех, кто любит настоящие эмоции. Наши путешественники часто возвращаются вновь и вновь, для нас это самый главный отзыв о нашей работе! До встречи!

Тур входит в следующие категории Владикавказа

Похожие туры на «Осетия и Грузия: гастрономический тур по культовым местам с дегустациями»

Осетинские выходные: уютный Владикавказ и впечатляющие ущелья
Джиппинг
На машине
На трамвае
Канатная дорога
На поезде
На микроавтобусе
3 дня
23 отзыва
Осетинские выходные: уютный Владикавказ и впечатляющие ущелья
Поучаствовать в национальном застолье, увидеть «Рог изобилия» и взлететь над пропастью на качелях
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа, время зависи...
Завтра в 14:30
31 авг в 14:30
29 000 ₽ за человека
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения
Джиппинг
На машине
На трамвае
Канатная дорога
На поезде
5 дней
50 отзывов
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения
Приготовить осетинский пирог, полюбоваться пейзажами Дигории и пройтись по хвойному лесу к водопаду
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа, время зависи...
Завтра в 14:30
31 авг в 14:30
59 000 ₽ за человека
Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия в мини-группе
Джиппинг
На машине
Сплавы и рафтинг
Канатная дорога
На поезде
На микроавтобусе
4 дня
Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия в мини-группе
Погулять по аулам-призракам и городу мёртвых и заглянуть в многовековые родовые башни и дзуары
Начало: Аэропорт Беслана или ж/д вокзал Владикавказа, до 1...
3 сен в 08:00
5 сен в 08:00
57 900 ₽ за человека
Осетинское гостеприимство и башни Ингушетии: на джипах в мини-группе
Джиппинг
На машине
На поезде
3 дня
1 отзыв
Осетинское гостеприимство и башни Ингушетии: на джипах в мини-группе
Вдоволь насладиться настоящими осетинскими пирогами и познакомиться с традициями горных народов
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал, 13:00
29 авг в 08:00
1 сен в 08:00
47 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владикавказе
Все туры из Владикавказа
79 900 ₽ за человека