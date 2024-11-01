Покровский сквер – экскурсии в Ростове-на-Дону

Найдено 3 экскурсии в категории «Покровский сквер» в Ростове-на-Дону, цены от 1 990 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
На автобусе
На микроавтобусе
106 отзывов
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Обзорная автобусная экскурсия: путешествие по Ростову-на-Дону
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторические улицы и памятники на комфортабельном автобусе
Начало: На улице Московская
Завтра в 14:00
17 ноя в 12:00
1 990 за человека
По центру Ростова-на-Дону - на вашем авто
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По центру Ростова-на-Дону - на вашем авто
Путешествуйте по Ростову-на-Дону на своём авто и откройте для себя его уникальные достопримечательности. Узнайте, почему Ростов называют папой
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
5 990 за всё до 10 чел.
Ростов: история и винные традиции Дона
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Ростов: история и винные традиции Дона
Познакомиться с основными вехами города и попробовать вина (дегустация не включена)
Начало: В Покровском сквере
14 ноя в 15:30
15 ноя в 11:00
4 900 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    1 ноября 2024
    Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
    впервые побывали с внуком в Ростове-на-Дону и, конечно, обзорная экскурсия для знакомства с городом и его историей, изначально входила в
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    наши планы. ещё из дома, по интернету заказали, получили всю необходимую информацию, и в путь! небольшой, очень удобный автобус, чудесный Гид (Наталья Дмитриевна), которая знает и любит свой город. для взрослых и старших школьников подходит прекрасно. Спасибо!

  • Е
    Елена
    28 октября 2024
    Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
    Спасибо большое организаторам за прекрасную экскурсию. Экскурсоводу благодарность от всей нашей группы! Успехов Вам и процветания.
  • С
    Светлана
    28 октября 2024
    Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
    Рекомендую!!
  • Ю
    Юля
    16 сентября 2024
    По центру Ростова-на-Дону - на вашем авто
    Экскурсия на 5 с плюсом! Как учитель истории, я ценю, когда гид способен глубоко и структурировано рассказать о городе. И
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    я была поражена, как наш гид погрузила меня в исторические аспекты Ростова. Мы не просто проехали по основным достопримечательностям, а обсудили детали, которые раскрывают суть города и его значение для региона. Маршрут был продуман, но главное — это увлечённость гида своим делом. Настоящее удовольствие для тех, кто ценит историю в каждой детали. Спасибо за невероятные впечатления!

  • С
    Сергей
    12 сентября 2024
    По центру Ростова-на-Дону - на вашем авто
    Очень понравилась экскурсия! Гид настолько увлеченно рассказывала о городе, что мы с головой погрузились в его историю. Маршрут продуман до
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    мелочей, и даже те места, мимо которых мы проезжали, оживали благодаря её рассказам. Было приятно, познавательно и интересно. Огромное спасибо за такие яркие впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Покровский сквер»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Памятник Водопроводу
  8. Покровский храм
  9. Покровский сквер
  10. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в ноябре 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Покровский сквер" можно забронировать 3 экскурсии от 1 990 до 5 990. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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