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я была поражена, как наш гид погрузила меня в исторические аспекты Ростова. Мы не просто проехали по основным достопримечательностям, а обсудили детали, которые раскрывают суть города и его значение для региона. Маршрут был продуман, но главное — это увлечённость гида своим делом. Настоящее удовольствие для тех, кто ценит историю в каждой детали. Спасибо за невероятные впечатления!