3 часа
Групповая
до 20 чел.
Обзорная автобусная экскурсия: путешествие по Ростову-на-Дону
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторические улицы и памятники на комфортабельном автобусе
Начало: На улице Московская
Завтра в 14:00
17 ноя в 12:00
1 990₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По центру Ростова-на-Дону - на вашем авто
Путешествуйте по Ростову-на-Дону на своём авто и откройте для себя его уникальные достопримечательности. Узнайте, почему Ростов называют папой
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
5 990₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Ростов: история и винные традиции Дона
Познакомиться с основными вехами города и попробовать вина (дегустация не включена)
Начало: В Покровском сквере
14 ноя в 15:30
15 ноя в 11:00
4 900₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла1 ноября 2024впервые побывали с внуком в Ростове-на-Дону и, конечно, обзорная экскурсия для знакомства с городом и его историей, изначально входила в
- ЕЕлена28 октября 2024Спасибо большое организаторам за прекрасную экскурсию. Экскурсоводу благодарность от всей нашей группы! Успехов Вам и процветания.
- ССветлана28 октября 2024Рекомендую!!
- ЮЮля16 сентября 2024Экскурсия на 5 с плюсом! Как учитель истории, я ценю, когда гид способен глубоко и структурировано рассказать о городе. И
- ССергей12 сентября 2024Очень понравилась экскурсия! Гид настолько увлеченно рассказывала о городе, что мы с головой погрузились в его историю. Маршрут продуман до
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Покровский сквер»
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Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в ноябре 2024
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