Вы на своём авто приехали в Ростов и захотели прокатиться по нему так, чтобы было и красиво, и интересно? Мы это умеем! Покажем вам главные достопримечательности и самые любимые места нашего города. Посетим исторический центр с уникальными зданиями 19 века. Прогуляемся по набережной Дона и заглянем на лучшие смотровые площадки. А ещё объясним, почему Ростов — папа.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Начнём с Соборной площади. Вы увидите главный собор города и его 75-метровую колокольню, торговые ряды 19 века, памятник Димитрию Ростовскому и купеческие особняки улицы Московской.
- Проедем по главной улице — Большой Садовой. Здесь находится самое красивое здание города — городской думы, а также главный парк, доходные дома и гостиницы 19 века.
- Прогуляемся по набережной реки Дон, полюбуемся панорамой левого берега и стадионом «Ростов-Арена».
- Увидим остатки уникальных Парамоновских складов, охлаждавшихся родниковой водой.
- Посетим Покровский сквер, где расположен Покровский храм, а напротив — здание музыкального театра в виде рояля.
- Не пропустим и бывший криминальный район Богатяновка, а заодно выясним, почему город часто называют Ростов-папа.
- На Театральной площади увидим 72-метровую стелу, увенчанную скульптурой богини Ники, необычное здание драмтеатра и фонтан «Атланты» начала 20 века.
- Проедем по историческим улицам, посмотрим на великолепное здание молодёжного театра и мемориал «Павшим воинам» с Вечным огнём.
- Отправимся на площадь трёх вокзалов и к реке Темерник — месту, где была основана Темерницкая таможня, с которой начался Ростов-на-Дону.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на вашем транспорте.
- Экскурсию проведёт гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Ростове-на-Дону
Провела экскурсии для 2245 туристов
Меня зовут Ольга, я руковожу небольшой командой гидов. Мы работаем уже 5 лет и организуем увлекательные однодневные поездки и экскурсии по Ростовской области. В нашем арсенале традиционные предложения — аЗадать вопрос
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