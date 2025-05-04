Мои заказы

Религии Ростова: от старообрядцев до евреев

Три религиозные общины в одном городе. Посетите православные, старообрядческие и еврейские храмы, узнайте об их роли в жизни Ростова
Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить православные, старообрядческие и еврейские храмы Ростова-на-Дону.

Узнайте об особенностях каждого вероисповедания, их влиянии на культуру города и мирном сосуществовании.

Памятник Димитрию Ростовскому, Собор Рождества Пресвятой Богородицы, Покровский собор и Солдатская синагога откроют вам свои тайны. Погрузитесь в историю и культуру города через призму религий
5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • ⛪ Уникальные храмы
  • 📜 Исторические факты
  • 🤝 Мирное сосуществование
  • 🏛 Архитектурные шедевры
  • 🕍 Еврейская культура
  • 🕊 Влияние религий на культуру
Что можно увидеть

  • Памятник Димитрию Ростовскому
  • Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  • Покровский собор
  • Музей старообрядческой общины
  • Солдатская синагога

Описание экскурсии

  • Памятник Димитрию Ростовскому — отправная точка знакомства с православными новообрядческими традициями.
  • Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Я расскажу вам о о его строительстве.
  • Покровский собор. Зайдём в единственный на Дону памятник архитектуры старообрядцев начала 20 века.
  • Музей старообрядческой общины в доме причта. Вы рассмотрите артефакты из жизни старообрядцев.
  • Солдатская синагога — центр ортодоксальной еврейской общины.

Вы узнаете:

  • Чем различаются православные и старообрядцы.
  • Какие требования предъявляют к строительству и убранству храмов в разных традициях.
  • Как приход советской власти повлиял на верующих.
  • О первом ростовском раввине и его вкладе в развитие еврейской общины города.
  • Основах еврейского богослужения.
  • Жене первого президента Израиля и её связи с Ростовом.

Натали
Натали — ваш гид в Ростове-на-Дону
Провела экскурсии для 197 туристов
Провожу пешие экскурсии по Ростову и Таганрогу. А также могу организовать тур по Ростовской области для самых искушенных путешественников так, чтовы останетесь очень довольны!
Л
Людмила
4 мая 2025
Огромная благодарность Натали за содержательную экскурсию! Впечатления отличные! Были вдвоем с 17-летним ребенком. В таком возрасте трудно заинтересовать, но Натали это удалось. Рассказ подробный, но не перегружен, для понимания не требует специальных знаний. Мы познакомились не только с интересными местами и фактами, но и с людьми. Уже порекомендовали Натали и экскурсию друзьям!

