Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить православные, старообрядческие и еврейские храмы Ростова-на-Дону.
Узнайте об особенностях каждого вероисповедания, их влиянии на культуру города и мирном сосуществовании.
Памятник Димитрию Ростовскому, Собор Рождества Пресвятой Богородицы, Покровский собор и Солдатская синагога откроют вам свои тайны. Погрузитесь в историю и культуру города через призму религий
6 причин купить эту экскурсию
- ⛪ Уникальные храмы
- 📜 Исторические факты
- 🤝 Мирное сосуществование
- 🏛 Архитектурные шедевры
- 🕍 Еврейская культура
- 🕊 Влияние религий на культуру
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Что можно увидеть
- Памятник Димитрию Ростовскому
- Собор Рождества Пресвятой Богородицы
- Покровский собор
- Музей старообрядческой общины
- Солдатская синагога
Описание экскурсии
- Памятник Димитрию Ростовскому — отправная точка знакомства с православными новообрядческими традициями.
- Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Я расскажу вам о о его строительстве.
- Покровский собор. Зайдём в единственный на Дону памятник архитектуры старообрядцев начала 20 века.
- Музей старообрядческой общины в доме причта. Вы рассмотрите артефакты из жизни старообрядцев.
- Солдатская синагога — центр ортодоксальной еврейской общины.
Вы узнаете:
- Чем различаются православные и старообрядцы.
- Какие требования предъявляют к строительству и убранству храмов в разных традициях.
- Как приход советской власти повлиял на верующих.
- О первом ростовском раввине и его вкладе в развитие еврейской общины города.
- Основах еврейского богослужения.
- Жене первого президента Израиля и её связи с Ростовом.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборная площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Натали — ваш гид в Ростове-на-Дону
Провела экскурсии для 197 туристов
Провожу пешие экскурсии по Ростову и Таганрогу. А также могу организовать тур по Ростовской области для самых искушенных путешественников так, чтовы останетесь очень довольны!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
4 мая 2025
Огромная благодарность Натали за содержательную экскурсию! Впечатления отличные! Были вдвоем с 17-летним ребенком. В таком возрасте трудно заинтересовать, но Натали это удалось. Рассказ подробный, но не перегружен, для понимания не требует специальных знаний. Мы познакомились не только с интересными местами и фактами, но и с людьми. Уже порекомендовали Натали и экскурсию друзьям!
