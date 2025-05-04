Л Людмила

Огромная благодарность Натали за содержательную экскурсию! Впечатления отличные! Были вдвоем с 17-летним ребенком. В таком возрасте трудно заинтересовать, но Натали это удалось. Рассказ подробный, но не перегружен, для понимания не требует специальных знаний. Мы познакомились не только с интересными местами и фактами, но и с людьми. Уже порекомендовали Натали и экскурсию друзьям!