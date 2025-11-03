Индивидуальная
до 6 чел.
Ростов-на-Дону и Большая Садовая
Индивидуальная прогулка по исторической улице Ростова-на-Дону. Узнайте о прошлом и настоящем города, его архитектуре и событиях
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по историческому центру Ростова-на-Дону
Узнать, как развивался город, и увидеть его главные достопримечательности
Начало: На ул. Береговая
Сегодня в 11:00
11 дек в 11:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Два лица Ростова-на-Дону
Путешествие по Ростову-на-Дону: от парадных улиц до уютных уголков. Узнайте, как город стал известным «Ростов-папой» и откройте его тайны
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ростов - город купцов
Откройте для себя Ростов-на-Дону, где купцы и казаки создавали уникальную атмосферу. Узнайте, как история и культура города переплетаются в каждом уголке
Начало: На Береговой улице
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8800 ₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
Купеческие секреты Ростова-на-Дону: аудиопрогулка по Большой Садовой
Забавные факты, любовные интриги и тайны успеха ростовского купечества
Начало: У дома Маргариты Черновой
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1290 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 ноября 2025Прекрасная экскурсия для первой встречи с городом!!! Интересный, емкий рассказ! Прекрасная полезная прогулка с компанией- рекомендую! Экскурсовод Никита- грамотный молодой человек, очень хотелось слушать, не скучно!
- ААлександра31 октября 2025Мы были на экскурсии группой из 5 человек. Нас всех увлек рассказами о Ростове-на-Дону Никита. Очень много интересных фактов, исторических
- ТТимур29 октября 2025Очень понравилась экскурсия. Не пожалели что выбрали, все было отлично
- ААлексей2 октября 2025Большое спасибо за экскурсию.
Специально спланировали заезд в Ростов, чтобы посмотреть город, но времени было всего пол дня.
Живописный маршрут, хорошая подача
- ННаталья25 сентября 2025В Ростове на Дону были первый раз и очень довольны, что выбрали экскурсию с Никитой. Понравилась четкость организации, маршрут и самое главное материал подается очень интересно и с большой любовью к городу. Спасибо большое Никите!
- ННадежда23 сентября 2025Никита отличный экскурсовод. Отлично коммуницирует с участниками. Интересно, понятно излагает материал.
Я не в первый раз на экскурсии по Ростову, и тем не менее узнала много нового.
Спасибо! Нам понравилось!
- ДДмитрий19 сентября 2025Никита прекрасный рассказчик, познакомил с историей каждого дома по маршруту экскурсии, а главное рассказал и показал подъезды старых домов, арки с декором, которые скрыты от глаз пешеходов. Однозначно рекомендую эту экскурсию для знакомства с центром Ростова-на-Дону
- ЕЕкатерина15 сентября 2025Никита гениальный гид!
Все очень интересно и познавательно.
Получили массу информации)
Двигались в комфортном темпе!
В следующий визит в Ростов,обязательно обратимся к Никите!!!
- ГГульназ11 сентября 2025Посетили 11.09.2025 экскурсию с Никитой по Большой Садовой. Все было отлично:организационно (быстрый ответ от гида,учет пожеланий расширить экскурсию по времени,подробная
- ААлексей9 сентября 2025Никита - великолепный рассказчик и глубоко знает историю Ростова и не только. Он с благодарностью воспринимает другую новую информацию для ее дальнейшего углубленного изучения. Успехов в научной и экскурсионной деятельности!!!!
- ЕЕлена25 августа 2025Большое спасибо Никите за замечательную экскурсию! Два часа пролетели просто незаметно. Никита прекрасный рассказчик и знающий специалист-историк. Много интересного узнали об истории города, архитектуре и зданиях. Отдельным открытием стали подземные переходы с мозаичными панно. Рекомендую экскурсию для знакомства с городом!
- ИИрина23 августа 2025Экскурсию для нас провела Анастасия. Все прошло замечательно! Сразу почувствовали заинтересованность нашего экскурсовода сделать все, чтобы город нам понравился. В
- ГГалина13 августа 2025Добрый день, были в 4ом на данном экскурсии по центру Ростова.
2 часа пролетели незаметно, так как с первых минут Никита смог нас заинтересовать.
Рассказывал очень интересно, уделил всем внимания и ответил на вопросы.
+ Очень быстро подтвердил бронь день в день.
Однозначно рекомендуем!)
- ММарина13 августа 2025Добрый день!
Были на экскурсии у Никиты 21 июля. Были с 2мя детьми 9 и 17 лет. Интересно было всем!!! Знает
- ВВладимир11 августа 2025Чтобы полюбить Ростов-на-Дону нужно не торопясь прогуляться по Большой Садовой улице и ее окрестностям. Сделайте это с Никитой. Он профессиональный историк и отличный рассказчик. С ним интересно и комфортно. От основания города до современности, про историю, архитектуру и горожан.
- ЕЕлена8 августа 2025Благодарим Никиту за замечательную экскурсию! Никита человек тактичный, вежливый и доброжелательный, прекрасно владеет материалом, великолепный рассказчик. Два часа пролетели незаметно.
- ЯЯнина1 августа 2025Замечательный экскурсовод Никита, очень образованный, знающий, деликатный и максимально комфортный, открыл для нас Ростов -на- Дону в прямом смысле этого слова. Структурный рассказ,много интересных фактов и нюансов, великолепные мозаики и старинные парадные - все это просто заворожило нас! Хотим ещё))
- ИИнна29 июля 2025Спасибо Никите за отличную экскурсию: интересные факты, которые проиллюстрированы фото. Интересный маршрут.
Экскурсия прошла на одном дыхании! Рекомендую всем.
- ММария28 июля 2025Спасибо Никите за чудесную экскурсию!
Два часа погружения в историю и архитектуру пролетели как 15 минут.
Очень здорово, рекомендую!
- ННаталья7 июля 2025Замечательная экскурсия с Никитой. Очень внимательный экскурсовод, увлеченный своим делом, внимательный к просьбам группы, к детям. Изначально экскурсия планировалась на
