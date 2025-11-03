Н Наталья Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая Прекрасная экскурсия для первой встречи с городом!!! Интересный, емкий рассказ! Прекрасная полезная прогулка с компанией- рекомендую! Экскурсовод Никита- грамотный молодой человек, очень хотелось слушать, не скучно!

А Александра Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая читать дальше моментов, знания истории и города на 5+. Сам гид, очень клиенто- ориентирован, доступно отвечает на все вопросы и даже рекомендует гастрономические места в городе. Мне понравилось Мы были на экскурсии группой из 5 человек. Нас всех увлек рассказами о Ростове-на-Дону Никита. Очень много интересных фактов, исторических

Т Тимур Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая Очень понравилась экскурсия. Не пожалели что выбрали, все было отлично

А Алексей Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая

Специально спланировали заезд в Ростов, чтобы посмотреть город, но времени было всего пол дня.



Живописный маршрут, хорошая подача читать дальше материала, подробные ответы на возникающие вопросы в том числе на отвлеченные темы! Быстро, активно, всё как мы любим!

Потом Никита подсказал, где нам лучше покушать и сытые и довольные отправились на поезд!

Н Наталья Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая В Ростове на Дону были первый раз и очень довольны, что выбрали экскурсию с Никитой. Понравилась четкость организации, маршрут и самое главное материал подается очень интересно и с большой любовью к городу. Спасибо большое Никите!

Н Надежда Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая Никита отличный экскурсовод. Отлично коммуницирует с участниками. Интересно, понятно излагает материал.

Я не в первый раз на экскурсии по Ростову, и тем не менее узнала много нового.

Спасибо! Нам понравилось!

Д Дмитрий Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая Никита прекрасный рассказчик, познакомил с историей каждого дома по маршруту экскурсии, а главное рассказал и показал подъезды старых домов, арки с декором, которые скрыты от глаз пешеходов. Однозначно рекомендую эту экскурсию для знакомства с центром Ростова-на-Дону

Е Екатерина Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая Никита гениальный гид!

Все очень интересно и познавательно.

Получили массу информации)

Двигались в комфортном темпе!

В следующий визит в Ростов,обязательно обратимся к Никите!!!

Г Гульназ Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая читать дальше информация по маршруту до начала экскурсии,ответственность), глубокое знание предмета,что исходно подтверждалось образованием историка и,конечно,любовью к городу и своему делу. Никите удалось увлечь нас рассказами о купцах,доходных домах,погружением в исторические объекты,дворы,парадные,демонстрацией исторических фото и схем. 3часа пролетели незаметно! Однозначно рекомендуем экскурсию Никиты и желаем дальнейшего развития и успешной защиты кандидатской диссертации! Посетили 11.09.2025 экскурсию с Никитой по Большой Садовой. Все было отлично:организационно (быстрый ответ от гида,учет пожеланий расширить экскурсию по времени,подробная

А Алексей Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая Никита - великолепный рассказчик и глубоко знает историю Ростова и не только. Он с благодарностью воспринимает другую новую информацию для ее дальнейшего углубленного изучения. Успехов в научной и экскурсионной деятельности!!!!

Е Елена Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая Большое спасибо Никите за замечательную экскурсию! Два часа пролетели просто незаметно. Никита прекрасный рассказчик и знающий специалист-историк. Много интересного узнали об истории города, архитектуре и зданиях. Отдельным открытием стали подземные переходы с мозаичными панно. Рекомендую экскурсию для знакомства с городом!

И Ирина Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая читать дальше рассказе было много фактов, исторических справок, историй. Был подготовлен иллюстративный материал. Анастасия чутко делала паузы, чтобы могли сфотографировать красоту города и сама помогала с фото. Дополнительно подсказала как пройти к местам, которые мы хотели бы посетить самостоятельно. Очень благодарим и искренне рекомендуем. Экскурсию для нас провела Анастасия. Все прошло замечательно! Сразу почувствовали заинтересованность нашего экскурсовода сделать все, чтобы город нам понравился. В

Г Галина Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая Добрый день, были в 4ом на данном экскурсии по центру Ростова.

2 часа пролетели незаметно, так как с первых минут Никита смог нас заинтересовать.

Рассказывал очень интересно, уделил всем внимания и ответил на вопросы.

+ Очень быстро подтвердил бронь день в день.



Однозначно рекомендуем!)

М Марина Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая

Были на экскурсии у Никиты 21 июля. Были с 2мя детьми 9 и 17 лет. Интересно было всем!!! Знает читать дальше чем увлечь, рассказывает не пресно, понимает во что погрузиться более детально. Приятная грамотная речь. Подскажет куда сходить и что еще посмотреть.

В Владимир Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая Чтобы полюбить Ростов-на-Дону нужно не торопясь прогуляться по Большой Садовой улице и ее окрестностям. Сделайте это с Никитой. Он профессиональный историк и отличный рассказчик. С ним интересно и комфортно. От основания города до современности, про историю, архитектуру и горожан.

Е Елена Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая читать дальше Во время непринужденной прогулки по улицам Ростова-на-Дону, узнали об истории города, людях, интересных местах и событиях. Подготовленные Никитой иллюстрации помогли понять, как менялся город в течение времени, как выглядели исторические личности, чья судьба связана с Ростовом.

Неформальная и при этом профессиональная экскурсия. Очень рады, что выбрали именно её. Однозначно рекомендуем! Благодарим Никиту за замечательную экскурсию! Никита человек тактичный, вежливый и доброжелательный, прекрасно владеет материалом, великолепный рассказчик. Два часа пролетели незаметно.

Я Янина Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая Замечательный экскурсовод Никита, очень образованный, знающий, деликатный и максимально комфортный, открыл для нас Ростов -на- Дону в прямом смысле этого слова. Структурный рассказ,много интересных фактов и нюансов, великолепные мозаики и старинные парадные - все это просто заворожило нас! Хотим ещё))

И Инна Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая Спасибо Никите за отличную экскурсию: интересные факты, которые проиллюстрированы фото. Интересный маршрут.

Экскурсия прошла на одном дыхании! Рекомендую всем.

М Мария Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая Спасибо Никите за чудесную экскурсию!

Два часа погружения в историю и архитектуру пролетели как 15 минут.

Очень здорово, рекомендую!