Дом Маргариты Черновой – экскурсии в Ростове-на-Дону

Найдено 5 экскурсий в категории «Дом Маргариты Черновой» в Ростове-на-Дону, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
Пешая
2 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ростов-на-Дону и Большая Садовая
Индивидуальная прогулка по исторической улице Ростова-на-Дону. Узнайте о прошлом и настоящем города, его архитектуре и событиях
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Прогулка по историческому центру Ростова-на-Дону
Пешая
2 часа
29 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по историческому центру Ростова-на-Дону
Узнать, как развивался город, и увидеть его главные достопримечательности
Начало: На ул. Береговая
Сегодня в 11:00
11 дек в 11:00
1200 ₽ за человека
Два лица Ростова-на-Дону: от истории к атмосфере
Пешая
2.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Два лица Ростова-на-Дону
Путешествие по Ростову-на-Дону: от парадных улиц до уютных уголков. Узнайте, как город стал известным «Ростов-папой» и откройте его тайны
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Ростов - город купцов
На машине
3.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ростов - город купцов
Откройте для себя Ростов-на-Дону, где купцы и казаки создавали уникальную атмосферу. Узнайте, как история и культура города переплетаются в каждом уголке
Начало: На Береговой улице
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8800 ₽ за всё до 4 чел.
Купеческие секреты Ростова-на-Дону: аудиопрогулка по Большой Садовой
Пешая
2 часа
Аудиогид
Купеческие секреты Ростова-на-Дону: аудиопрогулка по Большой Садовой
Забавные факты, любовные интриги и тайны успеха ростовского купечества
Начало: У дома Маргариты Черновой
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1290 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    3 ноября 2025
    Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
    Прекрасная экскурсия для первой встречи с городом!!! Интересный, емкий рассказ! Прекрасная полезная прогулка с компанией- рекомендую! Экскурсовод Никита- грамотный молодой человек, очень хотелось слушать, не скучно!
  • А
    Александра
    31 октября 2025
    Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
    Мы были на экскурсии группой из 5 человек. Нас всех увлек рассказами о Ростове-на-Дону Никита. Очень много интересных фактов, исторических
    читать дальше

    моментов, знания истории и города на 5+. Сам гид, очень клиенто- ориентирован, доступно отвечает на все вопросы и даже рекомендует гастрономические места в городе. Мне понравилось

  • Т
    Тимур
    29 октября 2025
    Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
    Очень понравилась экскурсия. Не пожалели что выбрали, все было отлично
  • А
    Алексей
    2 октября 2025
    Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
    Большое спасибо за экскурсию.
    Специально спланировали заезд в Ростов, чтобы посмотреть город, но времени было всего пол дня.

    Живописный маршрут, хорошая подача
    читать дальше

    материала, подробные ответы на возникающие вопросы в том числе на отвлеченные темы! Быстро, активно, всё как мы любим!
    Потом Никита подсказал, где нам лучше покушать и сытые и довольные отправились на поезд!
    Несколько часов в Ростове, но узнали о нём много всего интересного!

  • Н
    Наталья
    25 сентября 2025
    Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
    В Ростове на Дону были первый раз и очень довольны, что выбрали экскурсию с Никитой. Понравилась четкость организации, маршрут и самое главное материал подается очень интересно и с большой любовью к городу. Спасибо большое Никите!
  • Н
    Надежда
    23 сентября 2025
    Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
    Никита отличный экскурсовод. Отлично коммуницирует с участниками. Интересно, понятно излагает материал.
    Я не в первый раз на экскурсии по Ростову, и тем не менее узнала много нового.
    Спасибо! Нам понравилось!
  • Д
    Дмитрий
    19 сентября 2025
    Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
    Никита прекрасный рассказчик, познакомил с историей каждого дома по маршруту экскурсии, а главное рассказал и показал подъезды старых домов, арки с декором, которые скрыты от глаз пешеходов. Однозначно рекомендую эту экскурсию для знакомства с центром Ростова-на-Дону
  • Е
    Екатерина
    15 сентября 2025
    Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
    Никита гениальный гид!
    Все очень интересно и познавательно.
    Получили массу информации)
    Двигались в комфортном темпе!
    В следующий визит в Ростов,обязательно обратимся к Никите!!!
  • Г
    Гульназ
    11 сентября 2025
    Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
    Посетили 11.09.2025 экскурсию с Никитой по Большой Садовой. Все было отлично:организационно (быстрый ответ от гида,учет пожеланий расширить экскурсию по времени,подробная
    читать дальше

    информация по маршруту до начала экскурсии,ответственность), глубокое знание предмета,что исходно подтверждалось образованием историка и,конечно,любовью к городу и своему делу. Никите удалось увлечь нас рассказами о купцах,доходных домах,погружением в исторические объекты,дворы,парадные,демонстрацией исторических фото и схем. 3часа пролетели незаметно! Однозначно рекомендуем экскурсию Никиты и желаем дальнейшего развития и успешной защиты кандидатской диссертации!

  • А
    Алексей
    9 сентября 2025
    Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
    Никита - великолепный рассказчик и глубоко знает историю Ростова и не только. Он с благодарностью воспринимает другую новую информацию для ее дальнейшего углубленного изучения. Успехов в научной и экскурсионной деятельности!!!!
  • Е
    Елена
    25 августа 2025
    Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
    Большое спасибо Никите за замечательную экскурсию! Два часа пролетели просто незаметно. Никита прекрасный рассказчик и знающий специалист-историк. Много интересного узнали об истории города, архитектуре и зданиях. Отдельным открытием стали подземные переходы с мозаичными панно. Рекомендую экскурсию для знакомства с городом!
  • И
    Ирина
    23 августа 2025
    Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
    Экскурсию для нас провела Анастасия. Все прошло замечательно! Сразу почувствовали заинтересованность нашего экскурсовода сделать все, чтобы город нам понравился. В
    читать дальше

    рассказе было много фактов, исторических справок, историй. Был подготовлен иллюстративный материал. Анастасия чутко делала паузы, чтобы могли сфотографировать красоту города и сама помогала с фото. Дополнительно подсказала как пройти к местам, которые мы хотели бы посетить самостоятельно. Очень благодарим и искренне рекомендуем.

  • Г
    Галина
    13 августа 2025
    Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
    Добрый день, были в 4ом на данном экскурсии по центру Ростова.
    2 часа пролетели незаметно, так как с первых минут Никита смог нас заинтересовать.
    Рассказывал очень интересно, уделил всем внимания и ответил на вопросы.
    + Очень быстро подтвердил бронь день в день.

    Однозначно рекомендуем!)
  • М
    Марина
    13 августа 2025
    Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
    Добрый день!
    Были на экскурсии у Никиты 21 июля. Были с 2мя детьми 9 и 17 лет. Интересно было всем!!! Знает
    читать дальше

    чем увлечь, рассказывает не пресно, понимает во что погрузиться более детально. Приятная грамотная речь. Подскажет куда сходить и что еще посмотреть.
    Желаем успехов в развитии

  • В
    Владимир
    11 августа 2025
    Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
    Чтобы полюбить Ростов-на-Дону нужно не торопясь прогуляться по Большой Садовой улице и ее окрестностям. Сделайте это с Никитой. Он профессиональный историк и отличный рассказчик. С ним интересно и комфортно. От основания города до современности, про историю, архитектуру и горожан.
  • Е
    Елена
    8 августа 2025
    Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
    Благодарим Никиту за замечательную экскурсию! Никита человек тактичный, вежливый и доброжелательный, прекрасно владеет материалом, великолепный рассказчик. Два часа пролетели незаметно.
    читать дальше

    Во время непринужденной прогулки по улицам Ростова-на-Дону, узнали об истории города, людях, интересных местах и событиях. Подготовленные Никитой иллюстрации помогли понять, как менялся город в течение времени, как выглядели исторические личности, чья судьба связана с Ростовом.
    Неформальная и при этом профессиональная экскурсия. Очень рады, что выбрали именно её. Однозначно рекомендуем!

  • Я
    Янина
    1 августа 2025
    Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
    Замечательный экскурсовод Никита, очень образованный, знающий, деликатный и максимально комфортный, открыл для нас Ростов -на- Дону в прямом смысле этого слова. Структурный рассказ,много интересных фактов и нюансов, великолепные мозаики и старинные парадные - все это просто заворожило нас! Хотим ещё))
  • И
    Инна
    29 июля 2025
    Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
    Спасибо Никите за отличную экскурсию: интересные факты, которые проиллюстрированы фото. Интересный маршрут.
    Экскурсия прошла на одном дыхании! Рекомендую всем.
  • М
    Мария
    28 июля 2025
    Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
    Спасибо Никите за чудесную экскурсию!
    Два часа погружения в историю и архитектуру пролетели как 15 минут.
    Очень здорово, рекомендую!
  • Н
    Наталья
    7 июля 2025
    Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
    Замечательная экскурсия с Никитой. Очень внимательный экскурсовод, увлеченный своим делом, внимательный к просьбам группы, к детям. Изначально экскурсия планировалась на
    читать дальше

    12 часов дня, но Никита заранее мне позвонил и предложил перенести ее на более раннее или более позднее время, чтобы не было очень жарко на улице, поскольку мы были с детьми и им было бы тяжело. Информация представлена структурировано и очень легко для восприятия. С удовольствием при следующем приезде в Ростов-на-Дону взяли бы еще какую-нибудь экускурсию с Никитой, если такие будут. Огромное спасибо за экскурсию и первое знакомство с городом!

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Дом Маргариты Черновой»

Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в декабре 2025
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Дом Маргариты Черновой" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1200 до 8800. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
