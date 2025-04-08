Морской порт Ростова-на-Дону – экскурсии в Ростове-на-Дону

Найдено 4 экскурсии в категории «Морской порт Ростова-на-Дону» в Ростове-на-Дону, цены от 1720 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
«Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
179 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Все многообразие Ростова-на-Дону: групповая обзорная экскурсия
Захватывающее путешествие по Ростову-на-Дону ждет вас! Откройте для себя историю и красоту южного города в компании опытного гида
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. календарь
19 апр в 11:00
20 апр в 11:00
2653 ₽ за человека
Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия
Пешая
3 часа
50 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия в мир мистики
Откройте для себя тайны Ростова-на-Дону в увлекательной пешеходной экскурсии. Загадочные истории и мистические события ждут вас
Начало: Ул. Большая Садовая, 55
Расписание: См. календарь
20 апр в 18:30
1 мая в 18:30
1720 ₽ за человека
«Старый и новый Ростов-на-Дону» - автомобильная экскурсия по городу
Пешая
На машине
На микроавтобусе
3 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
«Старый и новый Ростов-на-Дону»: уникальное автомобильное путешествие
Погрузитесь в историю и красоту Ростова-на-Дону с эксклюзивной автомобильной экскурсией. Отправляйтесь в путешествие по времени и пространству
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: По договоренности
Завтра в 16:00
23 апр в 09:00
5300 ₽ за экскурсию
Ростов сквозь века - обзорная прогулка по городу
Пешая
2.5 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия Ростов сквозь века: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, узнайте его историю и культуру во время захватывающей прогулки
Начало: Ул. Большая Садовая, 113Б
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Завтра в 08:00
19 апр в 08:00
8653 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    8 апреля 2025
    Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия
    Мы увидели город с другой стороны, не тривиальный взгляд человека на жителей и историю города. Понравилась подача материала. Экскурсовод не
    читать дальше

    перегружала, нить экскурсии не теряла. Наверное может быть надо побыстрее заинтересовывать людей в первые моменты экскурсии, по мне начало далось тяжело и это нам, которые немного в теме экскурсии, новичкам тяжеловато вникнуть сразу, многие отвалились в начале экскурсии. Нам понравилось. спасибо.

  • С
    Седов
    17 марта 2025
    «Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия
    Отличный гид-экскурсовод, интересно и понятно рассказывает
  • Н
    Нина
    10 марта 2025
    Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия
    Очень понравилась экскурсия. Наталья-замечательный историк и проводник по городу, очень активная, рассказы «без воды». Очень много интереснейших фактов и тайн о любимом городе узнали.
  • Т
    Татьяна
    1 сентября 2024
    Ростов сквозь века - обзорная прогулка по городу
    Благодарим Римму Борисовну за интересную, всеобъемлющую, запоминающуюся экскурсию по Ростову на Дону! Опытный, профессиональный, заботливый гид. Время экскурсии пролетело не заметно!

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Морской порт Ростова-на-Дону»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. «Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия
  2. Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия
  3. «Старый и новый Ростов-на-Дону» - автомобильная экскурсия по городу
  4. Ростов сквозь века - обзорная прогулка по городу
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Самое главное
  5. Район Нахичевань
  6. Покровский храм
  7. Стела «Освободителям Ростова»
  8. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  9. Покровский сквер
  10. Тачанка-ростовчанка
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в апреле 2025
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Морской порт Ростова-на-Дону" можно забронировать 4 экскурсии от 1720 до 8653. Туристы уже оставили гидам 295 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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