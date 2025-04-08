Мини-группа
до 1 чел.
Все многообразие Ростова-на-Дону: групповая обзорная экскурсия
Захватывающее путешествие по Ростову-на-Дону ждет вас! Откройте для себя историю и красоту южного города в компании опытного гида
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. календарь
19 апр в 11:00
20 апр в 11:00
2653 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия в мир мистики
Откройте для себя тайны Ростова-на-Дону в увлекательной пешеходной экскурсии. Загадочные истории и мистические события ждут вас
Начало: Ул. Большая Садовая, 55
Расписание: См. календарь
20 апр в 18:30
1 мая в 18:30
1720 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
«Старый и новый Ростов-на-Дону»: уникальное автомобильное путешествие
Погрузитесь в историю и красоту Ростова-на-Дону с эксклюзивной автомобильной экскурсией. Отправляйтесь в путешествие по времени и пространству
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: По договоренности
Завтра в 16:00
23 апр в 09:00
5300 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия Ростов сквозь века: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, узнайте его историю и культуру во время захватывающей прогулки
Начало: Ул. Большая Садовая, 113Б
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Завтра в 08:00
19 апр в 08:00
8653 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей8 апреля 2025Мы увидели город с другой стороны, не тривиальный взгляд человека на жителей и историю города. Понравилась подача материала. Экскурсовод не
- ССедов17 марта 2025Отличный гид-экскурсовод, интересно и понятно рассказывает
- ННина10 марта 2025Очень понравилась экскурсия. Наталья-замечательный историк и проводник по городу, очень активная, рассказы «без воды». Очень много интереснейших фактов и тайн о любимом городе узнали.
- ТТатьяна1 сентября 2024Благодарим Римму Борисовну за интересную, всеобъемлющую, запоминающуюся экскурсию по Ростову на Дону! Опытный, профессиональный, заботливый гид. Время экскурсии пролетело не заметно!
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Морской порт Ростова-на-Дону»
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Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в апреле 2025
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