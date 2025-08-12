читать дальше

маршрут прогулки — ОК. Но он столько не стоит. 2) Как азартный квест — средне. Пройти маршрут по карте — ребенку ок, интересно. Но не нужно искать чего-то неожиданного. Ожидал типа «на юго-восточном углу отсчитайте 7-й кирпич от земли, и на нем…» — тут такого нет, банально найдите Гостинный двор. Только пара вопросов — найти название материала на вывеске и факт про монастырь на вывеске — это было хорошо. Стоит убрать все вопросы, ответить на которые можно, не находясь на локации. Они убивают азарт квеста. А таких много. Стоит убрать вопрос про озеро, ответ на него турист без интернета понять не может даже в теории. 3) Как удаленная экскурсия — средне. В паре локаций по QR-коду есть интересная информация, про еще пару что-то интересное написано. Но мне этого было мало. И такие сухие факты, без историй, без души. Пример аудио про озеро — это то, что нужно. Но оно такое одно. Было бы здорово расширить набор. 4) Кроссворд/загадки. Хм. Они есть, некоторые для детей, а ответы на некоторые мы с женой не отгадали.) Но загадки сами по себе — не то, что ожидал. И загадки ну уж местами слишком странные или банальные. Вот пример моего восприятия: решили вы упомянуть художника — или для развития кругозора картину можно распечатать, или для азарта на его улице что-то надо неожиданное интересное найти (что-то где-то нацарапано на заборе), или какой-то факт на улице дает понять, что этот дядя был именно художник; но вот зато банальная загадка про город художника — по-моему, не нужна. Мы просто прочитали, что дядя был художник и в честь него названа улица — и что? Это не очень интересно, сухой факт, чего-то еще не хватает… Желаю удачи в докручивании перспективной идеи!