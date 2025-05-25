Гимназия им. А. Л. Кекина – экскурсии в Ростове

Найдено 3 экскурсии в категории «Гимназия им. А. Л. Кекина» в Ростове, цены от 2667 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
Пешая
2.5 часа
-
30%
160 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Ростов Великий: путешествие по духовной столице России
Погрузитесь в атмосферу старинного Ростова Великого, где каждый камень дышит историей. Вас ждет увлекательное путешествие по живописным уголкам города
Начало: На Соборной площади
11 июн в 08:00
17 июн в 08:30
4667 ₽6667 ₽ за всё до 10 чел.
История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
Пешая
2 часа
32 отзыва
Квест
до 5 чел.
Увлекательный квест по историческим местам Ростова
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Ростову Великому, разгадывая загадки и открывая тайны города. Уникальная программа без гида
Начало: В центре города
Сегодня в 08:30
10 июн в 08:00
3350 ₽ за всё до 5 чел.
Гимназия Кекина в Ростове Великом
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Гимназия Кекина в Ростове Великом
Увидеть одну из лучших дореволюционных гимназий страны и заглянуть в школьный мир столетней давности
Начало: На улице Моравского
17 июн в 17:00
18 июн в 17:00
2667 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    25 мая 2025
    Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
    Экскурсию в Ростове проводил Станислав. Грамотный экскурсовод. Смог заинтересовать и провести экскурсию в очень интересном формате. Желаю команде Трипсер и Станиславу дальнейших успехов. Непременно буду и в дальнейше пользовться экскурсоводами команды Трипсте
  • А
    Александра
    20 мая 2025
    Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
    Замечательная прогулка и потрясающий гид! Очень понравилось!
  • Е
    Елена
    13 мая 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Здорово придумали, чтобы спокойно погулять по городу. Не привязываясь к определенному времени. В своем режиме. Заходить в кафешки, сидеть на лавочках, узнавать интересные факты. Спасибо большое
  • Я
    Ярослава
    13 мая 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Вся наша компания, от мала до велика (8, 14, 15, 45 лет), от души благодарит Христину за возможность без спешки,
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    при этом с интересом и азартом прогуляться по Ростову Великому. Точка старта квеста великолепна! Сам конверт и его наполнение тронуло каждого участника. Когда что-то делается с любовью, это очень чувствуется. В нашем случае так оно и оказалось. Фото прикладываю. Христиане желаем появления новых маршрутов, развития квесту и стабильного роста кроссворду;) Жителями женского монастыря посчитали монахинь и добавили клеточку дополнительную в кроссворд;) Откровенно говоря, для детей составила квиз, чтобы по дороге из Москвы в Ростов Ведикий, ребята получили основные сведения о городе. Формат квеста на месте нам оказался как нельзя кстати. Изумительно удачно сложилось всё. Наш поклон Христине.

    Вся наша компания, от мала до велика (8, 14, 15, 45 лет), от души благодарит ХристинуВся наша компания, от мала до велика (8, 14, 15, 45 лет), от души благодарит ХристинуВся наша компания, от мала до велика (8, 14, 15, 45 лет), от души благодарит ХристинуВся наша компания, от мала до велика (8, 14, 15, 45 лет), от души благодарит ХристинуВся наша компания, от мала до велика (8, 14, 15, 45 лет), от души благодарит ХристинуВся наша компания, от мала до велика (8, 14, 15, 45 лет), от души благодарит ХристинуВся наша компания, от мала до велика (8, 14, 15, 45 лет), от души благодарит ХристинуВся наша компания, от мала до велика (8, 14, 15, 45 лет), от души благодарит Христину
  • О
    Олеся
    12 мая 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Очень понравился формат. Прошлись по самому центру, изучили в своем темпе историю города и почувствовали исследовательский азарт. Понравилось и взрослым и детям
  • Н
    Наталья
    12 мая 2025
    Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
    Очень понравилось! Отличный гид, рекомендую всем
    Очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Гимназия им. А. Л. Кекина»

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  2. Успенский Собор
  3. Ростовский кремль
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Успенский собор в Ростове
  7. Троице-Сергиев Варницкий монастырь
  8. Набережная
  9. Борисоглебский монастырь
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Ростову в июне 2025
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