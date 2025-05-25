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30%
Индивидуальная
до 10 чел.
Ростов Великий: путешествие по духовной столице России
Погрузитесь в атмосферу старинного Ростова Великого, где каждый камень дышит историей. Вас ждет увлекательное путешествие по живописным уголкам города
Начало: На Соборной площади
11 июн в 08:00
17 июн в 08:30
4667 ₽
6667 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 5 чел.
Увлекательный квест по историческим местам Ростова
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Ростову Великому, разгадывая загадки и открывая тайны города. Уникальная программа без гида
Начало: В центре города
Сегодня в 08:30
10 июн в 08:00
3350 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гимназия Кекина в Ростове Великом
Увидеть одну из лучших дореволюционных гимназий страны и заглянуть в школьный мир столетней давности
Начало: На улице Моравского
17 июн в 17:00
18 июн в 17:00
2667 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана25 мая 2025Экскурсию в Ростове проводил Станислав. Грамотный экскурсовод. Смог заинтересовать и провести экскурсию в очень интересном формате. Желаю команде Трипсер и Станиславу дальнейших успехов. Непременно буду и в дальнейше пользовться экскурсоводами команды Трипсте
- ААлександра20 мая 2025Замечательная прогулка и потрясающий гид! Очень понравилось!
- ЕЕлена13 мая 2025Здорово придумали, чтобы спокойно погулять по городу. Не привязываясь к определенному времени. В своем режиме. Заходить в кафешки, сидеть на лавочках, узнавать интересные факты. Спасибо большое
- ЯЯрослава13 мая 2025Вся наша компания, от мала до велика (8, 14, 15, 45 лет), от души благодарит Христину за возможность без спешки,
- ООлеся12 мая 2025Очень понравился формат. Прошлись по самому центру, изучили в своем темпе историю города и почувствовали исследовательский азарт. Понравилось и взрослым и детям
- ННаталья12 мая 2025Очень понравилось! Отличный гид, рекомендую всем
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Гимназия им. А. Л. Кекина»
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