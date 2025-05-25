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при этом с интересом и азартом прогуляться по Ростову Великому. Точка старта квеста великолепна! Сам конверт и его наполнение тронуло каждого участника. Когда что-то делается с любовью, это очень чувствуется. В нашем случае так оно и оказалось. Фото прикладываю. Христиане желаем появления новых маршрутов, развития квесту и стабильного роста кроссворду;) Жителями женского монастыря посчитали монахинь и добавили клеточку дополнительную в кроссворд;) Откровенно говоря, для детей составила квиз, чтобы по дороге из Москвы в Ростов Ведикий, ребята получили основные сведения о городе. Формат квеста на месте нам оказался как нельзя кстати. Изумительно удачно сложилось всё. Наш поклон Христине.