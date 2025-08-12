Мои заказы

Монастырь Рождества Пресвятой Богородицы – экскурсии в Ростове

Найдено 11 экскурсий в категории «Монастырь Рождества Пресвятой Богородицы» в Ростове, цены от 1334 ₽.
Добро пожаловать в Ростов Великий
Пешая
2 часа
305 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Ростов Великий
Увидеть знаковые места города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: У Ростовского кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5334 ₽ за всё до 10 чел.
Экспресс-прогулка по Старому Ростову
Пешая
1.5 часа
176 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экспресс-прогулка по Старому Ростову: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в атмосферу Старого Ростова, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4267 ₽ за всё до 10 чел.
Ростов Великий: история и архитектура
Пешая
2 часа
136 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Ростов Великий: история и архитектура
Погрузитесь в историю Ростова Великого, посетив кафедральный собор и полюбовавшись озером Неро с древней крепости
Начало: В районе Успенского собора
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6670 ₽ за всё до 10 чел.
Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
Пешая
2.5 часа
221 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
Познакомиться с древним городом и ощутить дух его старины
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5667 ₽ за всё до 10 чел.
Ростов Великий и его история
Пешая
2.5 часа
256 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ростов Великий и его история
Погрузитесь в историю Ростова Великого с местным жителем, узнайте о событиях и легендах, посетите живописные места и насладитесь видами с высоты
Начало: Около Кремля
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
5340 ₽ за всё до 5 чел.
Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
Пешая
2.5 часа
74 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
Погрузитесь в историю Ростова Великого: кремль, Соборная площадь, Успенский собор и озеро Неро. Узнайте о митрополите Ионе и ростовских купцах
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5850 ₽ за всё до 5 чел.
Экспресс-экскурсия по Ростову Великому
Пешая
1 час
56 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по историческим местам Ростова
Откройте для себя величие Ростова: Соборная площадь, Кремль и озеро Неро. Узнайте, как попасть в «райский» сад и секреты ростовской ухи
Начало: У Ростовского кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3999 ₽ за всё до 10 чел.
Купеческий Ростов
Пешая
2 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Купеческий Ростов
Узнать древний город через истории купцов, посетить обитель на берегу озера и дом-музей Кекина
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Ростов Великий
Пешая
1.5 часа
26 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия по Ростову Великому: кремль, Успенский собор, озеро Неро
Откройте для себя красоту и историю Ростова Великого в увлекательной пешеходной экскурсии по его знаменитым местам
Начало: На Соборной площади
13 дек в 12:30
20 дек в 12:30
1334 ₽ за человека
Былинный град Ростов Великий
Пешая
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
Былинный град Ростов Великий
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова Великого, исследуя Кремль и тайны озера Неро. Откройте для себя русские промыслы и истории
Начало: У Ростовского кремля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 45 чел.
История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
Пешая
2 часа
51 отзыв
Квест
до 5 чел.
Увлекательный квест по историческим местам Ростова
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Ростову Великому, разгадывая загадки и открывая тайны города. Уникальная программа без гида
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3350 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислав
    12 августа 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Дата посещения: 2 августа 2025
    Отличная экскурсия и квест , большое спасибо !
  • К
    Корохина
    25 сентября 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Проходили квест с девочками 14 и 15 лет. Всё понравилось. Но 2 загадки решить не смогли. Из пожеланий, хотелось бы на приложенной карте название улиц.
  • А
    Александр
    17 сентября 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Очень интересное мероприятие, очень удобно если приехали в Ростов и не подготовились. Ребенку, 8 лет, очень понравилось выполнять задания. При
    читать дальше

    этом узнавать какие-то новые исторические и архитектурные факты. Единственное не смогли пройти квест до конца за один день, но на следующий день все завершили.

  • В
    Валентина
    15 сентября 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Отличная экскурсия, классный формат для того, чтобы познакомиться с городом в своем ритме. Было бы круто добавить еще аудио или видео вставок, чтобы добавить еще деталей и исторических фактов)
  • А
    Александр
    7 сентября 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Квест неплохой, но явно не стоит 3300 рублей. За эти плюс/минус деньги в любом городе можно взять гида, а тут только несколько распечатанных бумажек.
  • О
    Ольга
    13 августа 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Очень понравился квест. Отличный маршрут, проходили в удобном для себя темпе, с остановками на кофе. Ребенку 11 лет было интересно выполнять задания и идти по карте.
    Рекомендую, кто любит гулять по городу без нудных экскурсий.
  • М
    Мария
    30 июля 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Отличный вариант быстро посмотреть город с детьми в игровой форме
  • Е
    Елена
    29 июля 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Очень интересная форма экскурсии.
    Для детей-подростков - прямо находка!
    Достаточно информативно.
    Правда, из минусов: не совсем понятная карта города. Без названия улиц… 😒
    А
    читать дальше

    информация по QR-коду подробная. Хотелось бы, правда, еще и сведения по самому кремлю (митрополичьим палатам)получить…
    Но тут, видимо предполагалось купить экскурсию по кремлю самим…
    В любом случае это все было интересно и не ограниченно по времени. Спасибо.

  • А
    Анна
    24 июля 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Спасибо большое за квест! Погуляли, изучили город! Дополнительно покатались на катере.)
    Очень душевный город и люди!
  • Т
    Татьяна
    20 июля 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Легкий вариант досуга.
  • А
    Анна
    16 июля 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Очень здоровский квест, рекомендую!
  • М
    Мирослава
    15 июля 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Очень удобный формат экскурсии в виде квеста без гида. Не надо бегать и догонять экскурсовода. Гуляли спокойно, по пути заходили
    читать дальше

    в магазинчики и кафе. Есть пожелания:1. на карте надо бы подписать названия улиц, по которым проходит маршрут(не все были подписаны) 2. все-таки дороговато для такой экскурсии без сопровождения, можно включить хотя бы кофе со скидкой в той же кофейне, где мы получали материалы для прогулки.
    А так все отлично. Особенно детям и молодёжи понравится такой формат.
    Дополнительно заказывали индивидуальную экскурсию по кремлю (2500) и билеты на территорию кремля и переходы (у нас были льготные на 4 человека 1300).

  • В
    Валерия
    14 июля 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Очень понравилась квест-экскурсия по Ростову! Формат идеально подошёл для неспешной прогулки — с 12 до 17 мы в расслабленном темпе
    читать дальше

    прошли интересный маршрут, никуда не спеша и наслаждаясь атмосферой города. Особенно порадовало, что маршрут был свободным — можно было задержаться в понравившихся местах, зайти на кофе или просто посидеть у воды. Отдельное спасибо за кроссворд — он добавил азарта и сделал прогулку ещё более увлекательной. Отличное сочетание истории, прогулки и лёгкого интеллектуального челленджа. Рекомендую всем, кто хочет узнать Ростов по-новому и без спешки!

  • А
    Андрей
    13 июля 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Осталось ощущение, что как-то недоделано. Но если Вы фанат кроссвордов или с подростком — наверное, Вам зайдет. 1) Как рекомендуемый
    читать дальше

    маршрут прогулки — ОК. Но он столько не стоит. 2) Как азартный квест — средне. Пройти маршрут по карте — ребенку ок, интересно. Но не нужно искать чего-то неожиданного. Ожидал типа «на юго-восточном углу отсчитайте 7-й кирпич от земли, и на нем…» — тут такого нет, банально найдите Гостинный двор. Только пара вопросов — найти название материала на вывеске и факт про монастырь на вывеске — это было хорошо. Стоит убрать все вопросы, ответить на которые можно, не находясь на локации. Они убивают азарт квеста. А таких много. Стоит убрать вопрос про озеро, ответ на него турист без интернета понять не может даже в теории. 3) Как удаленная экскурсия — средне. В паре локаций по QR-коду есть интересная информация, про еще пару что-то интересное написано. Но мне этого было мало. И такие сухие факты, без историй, без души. Пример аудио про озеро — это то, что нужно. Но оно такое одно. Было бы здорово расширить набор. 4) Кроссворд/загадки. Хм. Они есть, некоторые для детей, а ответы на некоторые мы с женой не отгадали.) Но загадки сами по себе — не то, что ожидал. И загадки ну уж местами слишком странные или банальные. Вот пример моего восприятия: решили вы упомянуть художника — или для развития кругозора картину можно распечатать, или для азарта на его улице что-то надо неожиданное интересное найти (что-то где-то нацарапано на заборе), или какой-то факт на улице дает понять, что этот дядя был именно художник; но вот зато банальная загадка про город художника — по-моему, не нужна. Мы просто прочитали, что дядя был художник и в честь него названа улица — и что? Это не очень интересно, сухой факт, чего-то еще не хватает… Желаю удачи в докручивании перспективной идеи!

  • М
    Мария
    15 июня 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Нам очень понравился такой формат. Сын 12 лет активно искал ответы, руководил маршрутом, искал по карте места. Подробную научную информацию
    читать дальше

    мы не очень любим слушать, но зато сын запомнил основные исторические моменты о Ростове. Спасибо организатору, в том числе за гостинцы)

  • К
    Ксения
    15 июня 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Интересная увлекательная альтернатива экскурсии с сопровождением. Можно знакомиться с городом в своем ритме. Ребенок был доволен и вовлечен в процесс. Очень интересная задумка с аудио сопровождением. Спасибо за приятно проведенное время!
  • Р
    Раиса
    14 июня 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Очень интересный квест. Мы с мужем вдвоем прожили квест, формат понравился, за 2,5 часа узнали большой объем интересных фактов о Ростове и самое приятное, что мы эту информацию легко запомнили благодаря игровому формату. Советуем)
  • М
    Мария
    14 июня 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Понравилась сама идея и маршрут! Очень классный формат! Не хватило сопровождающей информации по локациям, которая была только в некоторых точках, было бы здорово сделать такое сопровождение везде. Параллельно пользовались другим аудиогидом по городу.
  • Е
    Елена
    13 мая 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Здорово придумали, чтобы спокойно погулять по городу. Не привязываясь к определенному времени. В своем режиме. Заходить в кафешки, сидеть на лавочках, узнавать интересные факты.
    Спасибо большое
  • Я
    Ярослава
    13 мая 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Вся наша компания, от мала до велика (8, 14, 15, 45 лет), от души благодарит Христину за возможность без спешки,
    читать дальше

    при этом с интересом и азартом прогуляться по Ростову Великому. Точка старта квеста великолепна! Сам конверт и его наполнение тронуло каждого участника. Когда что-то делается с любовью, это очень чувствуется. В нашем случае так оно и оказалось. Фото прикладываю. Христиане желаем появления новых маршрутов, развития квесту и стабильного роста кроссворду;) Жителями женского монастыря посчитали монахинь и добавили клеточку дополнительную в кроссворд;)

    Откровенно говоря, для детей составила квиз, чтобы по дороге из Москвы в Ростов Ведикий, ребята получили основные сведения о городе. Формат квеста на месте нам оказался как нельзя кстати. Изумительно удачно сложилось всё. Наш поклон Христине.

Сколько стоит экскурсия по Ростову в декабре 2025
Сейчас в Ростове в категории "Монастырь Рождества Пресвятой Богородицы" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1334 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 1332 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Ростове на 2025 год по теме «Монастырь Рождества Пресвятой Богородицы», 1332 ⭐ отзыва, цены от 1334₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль