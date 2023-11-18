Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов. Длина маршрута 2,5 км.

Возьмите с собой одежду по погоде.

Что вас ожидает: Мы посетим Соборную площадь, территорию кремля и Спасо-Преображенского монастыря, осмотрим Успенский собор XVII века. Погуляем по крепостному валу, заглянем на старинные постройки и полюбуемся на современный город. Пройдемся вдоль реки Трубеж по кремлевской набережной и побываем возле красивого и поэтичного памятника Сергею Есенина. В ходе смарт-экскурсии будут задаваться несложные вопросы, а за правильные ответы вы получите «экскурсионные монеты». Кто набирает большинство (или равное с другим участником) «монет», того ждет приз! На прогулке я поделюсь историей местных достопримечательностей, площадей и архитектуры. Расскажу об уникальности Соборной колокольни и фортификационном вале, о Евпатии Коловрате и Авдотье Рязаночке. Кроме того, вы узнаете, кто такой Олег Рязанский и какой вклад внес в развитие региона. А также: почему «грибы с глазами», кто такой «Рязанский Косопуз», как стал Василий Рязанский покровителем Рязани, в каком соборе находится часть Ризы Господней (бесшовный хитон, полученный по жребию одним из воинов, бывших при распятии Иисуса Христа) и другие занимательные факты. В завершении экскурсии расскажу: какие уникальные места в регионе желательно посетить, о рязанских ретритах, гастрономических кафе/ресторанах, где приобрести авторские сувениры, как отдохнуть одному/ с компанией/ с семьей и др! Важная информация: