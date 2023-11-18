Рязань – старинный русский город с удивительной историей, колоритный и невероятно обаятельный.
Вы прогуляетесь по Рязанскому кремлю, где находится один из первых музеев России, рассмотрите величественные храмы с уникальной архитектурой и полюбуетесь панорамой поймы рек Трубеж и Оки. А я поделюсь местными удивительными фактами, преданиями и легендами. В ходе экскурсии будут задаваться несложные вопросы. Победитель получает приз!
Вы прогуляетесь по Рязанскому кремлю, где находится один из первых музеев России, рассмотрите величественные храмы с уникальной архитектурой и полюбуетесь панорамой поймы рек Трубеж и Оки. А я поделюсь местными удивительными фактами, преданиями и легендами. В ходе экскурсии будут задаваться несложные вопросы. Победитель получает приз!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Площадь Соборная
- Памятник великому князю Олегу Ивановичу Рязанскому
- Соборный парк
- Глебовский мост
- Рязанский кремль
- Уникальную Соборную колокольню
- Величественный Успенский собор
- Кафедральный Христорождественский Собор
- Дворец Олега Рязанского/Архиерейский дом
- Спасо-Преображенский монастырь
- Фортификационный вал
- Кремлевскую набережную
- Памятник Сергею Есенину
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает: Мы посетим Соборную площадь, территорию кремля и Спасо-Преображенского монастыря, осмотрим Успенский собор XVII века. Погуляем по крепостному валу, заглянем на старинные постройки и полюбуемся на современный город. Пройдемся вдоль реки Трубеж по кремлевской набережной и побываем возле красивого и поэтичного памятника Сергею Есенина. В ходе смарт-экскурсии будут задаваться несложные вопросы, а за правильные ответы вы получите «экскурсионные монеты». Кто набирает большинство (или равное с другим участником) «монет», того ждет приз! На прогулке я поделюсь историей местных достопримечательностей, площадей и архитектуры. Расскажу об уникальности Соборной колокольни и фортификационном вале, о Евпатии Коловрате и Авдотье Рязаночке. Кроме того, вы узнаете, кто такой Олег Рязанский и какой вклад внес в развитие региона. А также: почему «грибы с глазами», кто такой «Рязанский Косопуз», как стал Василий Рязанский покровителем Рязани, в каком соборе находится часть Ризы Господней (бесшовный хитон, полученный по жребию одним из воинов, бывших при распятии Иисуса Христа) и другие занимательные факты. В завершении экскурсии расскажу: какие уникальные места в регионе желательно посетить, о рязанских ретритах, гастрономических кафе/ресторанах, где приобрести авторские сувениры, как отдохнуть одному/ с компанией/ с семьей и др! Важная информация:
- Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов. Длина маршрута 2,5 км.
- Возьмите с собой одежду по погоде.
С понедельника по воскресенье с 10:00 до 19:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия согласно программе гида
- Что не входит
- Дополнительных расходов нет
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Соборная, д. 16Завершение: ул. Соборная, д. 14, к. 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: С понедельника по воскресенье с 10:00 до 19:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов. Длина маршрута 2,5 км.
- Возьмите с собой одежду по погоде
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Пешеходные
На выходные
Туры выходного дня
Кремль
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