Экскурсия по Рязанской области включает посещение Константиново, где родился Сергей Есенин, дом-музей братьев Пироговых в Новосёлках и Свято-Иоанно-Богословский монастырь в Пощупово.
Путешествие на комфортабельном авто позволит за один день увидеть ключевые культурные и исторические места региона. Завершение программы в музее глиняных игрушек добавит ярких впечатлений. Бронируйте заранее, чтобы не упустить возможность
Путешествие на комфортабельном авто позволит за один день увидеть ключевые культурные и исторические места региона. Завершение программы в музее глиняных игрушек добавит ярких впечатлений. Бронируйте заранее, чтобы не упустить возможность
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Родина Сергея Есенина
- 🎶 Дом-музей Пироговых
- 🏛️ Свято-Иоанно-Богословский монастырь
- 🚗 Комфортабельное авто
- 🎨 Музей глиняных игрушек
Что можно увидеть
- Дом-музей Есенина
- Дом-музей Пироговых
- Свято-Иоанно-Богословский монастырь
- Музей глиняных игрушек
Описание экскурсии
- Наша первая остановка — село Константиново. Вы посетите родину Сергея Есенина, увидите дом-музей его родителей, литературный музей, земскую школу, усадьбу Кашиной. Сможете выйти на высокий берег Оки и насладиться красотами природы, которые с детства вдохновляли великого поэта.
- Затем мы проедем в село Новосёлки и побываем в доме-музее великих оперных певцов — братьев Пироговых.
- Переместимся в село Пощупово, где находится старейший Свято-Иоанно-Богословский монастырь. Если захотите, можно будет принять омовение в святом источнике.
- В заключение программы мы проводим вас в музей глиняных игрушек, где вы познакомитесь с творчеством рязанских мастеров.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Volkswagen Passat, Skoda Octavia, Range Rover или аналогичном, есть детское кресло.
- Отдельно оплачиваются билеты в музейный комплекс в Константиново — 1000 ₽. Ссылку на оформление билетов отправим после бронирования. С октября музей не работает по понедельникам, а также с 29 декабря по 3 января.
- В связи с большим количеством желающих, экскурсии в музей быстро раскупаются. Перед бронированием, пожалуйста, напишите нам и узнайте о возможности попасть на экскурсию на выбранную вами дату. В выходные и праздничные дни лучше бронировать минимум за пять дней.
- По желанию можем заехать на обед в кафе.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды. В дороге для вас будет работать аудиогид.
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4490 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Рязани
Профессиональный гид, работаю с командой таких же профессионалов. Знакомим с достопримечательностями Рязанского края и Рязани, советуем интересные места. Также всю дорогу путешественников сопровождает аудиогид, специально подготовленный под каждую экскурсионную программу.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ксения
12 янв 2025
В зимние каникулы 2025, посетив Рязань, решили взять индивидуальную экскурсию в Константиново - Пощупово. Наш гид Константин оказался доброжелательным, отзывчивым человеком. Помог решить организационные вопросы, сделал отличные фотографии. По пути
В
Вера
9 янв 2025
Очень довольна поездкой. Константин все очень хорошо организовал. После поездки получила отличные снимки. Рекомендовал,где можно вкусно и не дорого пообедать. В его машине был горячий чай в термосе. Хочется выразить большую благодарность Константину!
Е
Екатерина
27 дек 2024
Всем поклонникам русской природы и Сергея Есенина рекомендую эту экскурсию - невозможно вполне понять и оценить творчество поэта, не проникнувшись поэзией и красотой тех мест, где он родился. Прекрасно организованная
о
ольга
16 дек 2024
Хотим выразить благодарность за прекрасное обслуживание по экскурсии в Константиново и Пощупово экскурсоводу Константину. После заказа экскурсии Константин сразу перезвонил, рассказал во сколько и куда он за нами заедет, кратко
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