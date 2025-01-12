Константиново, Новосёлки и Пощупово за 1 день - из Рязани

Погрузитесь в атмосферу Рязанской области: от родины Есенина до древнего монастыря. Откройте для себя культуру и историю за один день
Экскурсия по Рязанской области включает посещение Константиново, где родился Сергей Есенин, дом-музей братьев Пироговых в Новосёлках и Свято-Иоанно-Богословский монастырь в Пощупово.

Путешествие на комфортабельном авто позволит за один день увидеть ключевые культурные и исторические места региона. Завершение программы в музее глиняных игрушек добавит ярких впечатлений. Бронируйте заранее, чтобы не упустить возможность
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Родина Сергея Есенина
  • 🎶 Дом-музей Пироговых
  • 🏛️ Свято-Иоанно-Богословский монастырь
  • 🚗 Комфортабельное авто
  • 🎨 Музей глиняных игрушек
Константиново, Новосёлки и Пощупово за 1 день - из Рязани
Константиново, Новосёлки и Пощупово за 1 день - из Рязани
Константиново, Новосёлки и Пощупово за 1 день - из Рязани
Ближайшие даты:
18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев23
фев25
фев
Время начала: 09:30

Что можно увидеть

  • Дом-музей Есенина
  • Дом-музей Пироговых
  • Свято-Иоанно-Богословский монастырь
  • Музей глиняных игрушек

Описание экскурсии

  • Наша первая остановка — село Константиново. Вы посетите родину Сергея Есенина, увидите дом-музей его родителей, литературный музей, земскую школу, усадьбу Кашиной. Сможете выйти на высокий берег Оки и насладиться красотами природы, которые с детства вдохновляли великого поэта.
  • Затем мы проедем в село Новосёлки и побываем в доме-музее великих оперных певцов — братьев Пироговых.
  • Переместимся в село Пощупово, где находится старейший Свято-Иоанно-Богословский монастырь. Если захотите, можно будет принять омовение в святом источнике.
  • В заключение программы мы проводим вас в музей глиняных игрушек, где вы познакомитесь с творчеством рязанских мастеров.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Volkswagen Passat, Skoda Octavia, Range Rover или аналогичном, есть детское кресло.
  • Отдельно оплачиваются билеты в музейный комплекс в Константиново — 1000 ₽. Ссылку на оформление билетов отправим после бронирования. С октября музей не работает по понедельникам, а также с 29 декабря по 3 января.
  • В связи с большим количеством желающих, экскурсии в музей быстро раскупаются. Перед бронированием, пожалуйста, напишите нам и узнайте о возможности попасть на экскурсию на выбранную вами дату. В выходные и праздничные дни лучше бронировать минимум за пять дней.
  • По желанию можем заехать на обед в кафе.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды. В дороге для вас будет работать аудиогид.

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4490 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Ксения
12 янв 2025
В зимние каникулы 2025, посетив Рязань, решили взять индивидуальную экскурсию в Константиново - Пощупово. Наш гид Константин оказался доброжелательным, отзывчивым человеком. Помог решить организационные вопросы, сделал отличные фотографии. По пути
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в Константиново с помощью аудиогида узнали много интересного об истории рязанского края. В музее Сергея Есенина нас ждала подробная экскурсия с рассказом о жизни и творчестве замечательного русского поэта. Далее наш путь лежал в Иоанно-Богословский монастырь. Там мы не только приобщились к святыням, но и почувствовали красоту русской природы, оценив великолепные виды монастыря и окрестностей.
Экскурсией остались довольны. И погода благоприятствовала. В этот день в Рязани и за городом была настоящая зима…

В
9 янв 2025
Очень довольна поездкой. Константин все очень хорошо организовал. После поездки получила отличные снимки. Рекомендовал,где можно вкусно и не дорого пообедать. В его машине был горячий чай в термосе. Хочется выразить большую благодарность Константину!
Е
27 дек 2024
Всем поклонникам русской природы и Сергея Есенина рекомендую эту экскурсию - невозможно вполне понять и оценить творчество поэта, не проникнувшись поэзией и красотой тех мест, где он родился. Прекрасно организованная
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поездка, гид Константин любезен и предупредителен, всегда наготове чай в термосе для замерзших путников для поднятия настроения. Экскурсоводы в Константиново - увлеченные люди, которые умеют красиво донести до слушателей самые интересные факты из жизни Есенина. В Пощупово необыкновенная благость и тишина, во всем чувствуется дыхание веков. И очень приятный бонус - фото- и видео репортаж о поездке после путешествия) спасибо большое!)

о
16 дек 2024
Хотим выразить благодарность за прекрасное обслуживание по экскурсии в Константиново и Пощупово экскурсоводу Константину. После заказа экскурсии Константин сразу перезвонил, рассказал во сколько и куда он за нами заедет, кратко
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обозначил основные локации в нашем путешествии. Экскурсию по Константиново нам освещала экскурсовод Светлана, благодаря ее рассказу, в котором она цитировала обрывки стихов Есенина, мы почувствовали, что называется, атмосферу, в которой родился и писал Есенин. При посещении в Пощупово монастыря, Константин также рассказал нам и историю самого монастыря, историю чудотворной иконы, благодаря которой монастырь в 12веке был основан. В Успенском соборе на территории монастыря
мы видели один из больших и красивых иконостасов.
Завершилась наша поездка на смотровой площадке, откуда открывался буквально сказочный вид на Пощупово и монастырь!!!

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