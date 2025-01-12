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обозначил основные локации в нашем путешествии. Экскурсию по Константиново нам освещала экскурсовод Светлана, благодаря ее рассказу, в котором она цитировала обрывки стихов Есенина, мы почувствовали, что называется, атмосферу, в которой родился и писал Есенин. При посещении в Пощупово монастыря, Константин также рассказал нам и историю самого монастыря, историю чудотворной иконы, благодаря которой монастырь в 12веке был основан. В Успенском соборе на территории монастыря

мы видели один из больших и красивых иконостасов.

Завершилась наша поездка на смотровой площадке, откуда открывался буквально сказочный вид на Пощупово и монастырь!!!