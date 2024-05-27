1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Рязанские истории любви: индивидуальная экскурсия по городу
Вас ждет увлекательное путешествие по страницам романтической истории Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: Соборная площадь
Завтра в 08:30
21 июня в 13:00
3 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
На машине времени по историческим эпохам Рязани
Познайте Рязань через архитектурные шедевры разных веков, открывая исторические тайны на комфортной автоэкскурсии
Начало: На улице Кремлевский Вал
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Интерактивная прогулка по исторической Рязани с загадками
Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ожидающие быть раскрытыми
Начало: На улице Почтовой
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 300₽ за всё до 5 чел.
Квест
2.5 часа
Экскурсия-квест в Рязани: загадочные «Грибы с глазами»
Встречайте грибных жителей Рязани в увлекательной экскурсии-квесте, полной открытий и фото-моментов
Начало: Памятник ленину, площадь ленина
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
5 340₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса27 мая 2024Город красив, чистый,много истории, зелёный, фантаны, гостипримный, кормят вкусно. Экскурсия на 4. Экскурсовода наша компания предпочитает весёлого, активного с горящими глазами, одним словом фаната своей работы.
- ННаталья26 мая 2024Хочу поблагодарить Дмитрия за содержательную экскурсию. Были учтены все нюансы нашего путешествия, от встречи на пристани до сокращения пешеходной части.
- ООксана16 мая 2024Выражаем большую благодарность нашему гиду Дмитрию, который глубоко знает и очень любит историю своего города! За 2,5 часа Дмитрий показал нам интересные места Рязани и погрузил в ее легендарное прошлое и настоящее. Всем рекомендуем!
- ММихаил11 мая 2024Отличная увлекательная экскурсия от Александра, рекомендую к посещению👍👍👍
- ННиконова7 мая 20241. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но он и в описание
- ААнастасия9 апреля 2024Хорошая экскурсия, время пролетело очень быстро. Посмотрели некоторые не совсем туристические места Рязани. Узнали много интересных фактов о городе.
- ААлеся7 апреля 2024Спасибо за интересный рассказ
- ННадежда11 марта 2024Отлично прогулялись по Рязани с Валентином,спасибо ему за увлекательный рассказ. Время пролетело незаметно,не хотелось завершать нашу прогулку. Истории были завораживающие,небанальный взгляд на город через истории жизни и любви известных жителей или гостей города.
- ООльга25 февраля 2024Впервые были в Рязани всей семьей, 3 поколения: моя мама, супруг и мои дети 25 и 12 лет. Так как
- ННаталья9 января 2024Очень понравился рассказ Валентина об истории любви и взаимоотношений известных пар, так или иначе связанных с Рязанью. Интересно и эмоционально, буду рекомендовать знакомым. Понравилась и сама прогулка по городу, не взирая на мороз:)
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Дом Салтыкова-Щедрина»
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