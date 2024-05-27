Дом Салтыкова-Щедрина – экскурсии в Рязани

Найдено 4 экскурсии в категории «Дом Салтыкова-Щедрина» в Рязани, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рязанские истории любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
47 отзывов
Рязанские истории любви: индивидуальная экскурсия по городу
Вас ждет увлекательное путешествие по страницам романтической истории Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: Соборная площадь
Завтра в 08:30
21 июня в 13:00
3 500 за всё до 8 чел.
На машине времени по Рязани
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Популярное предложение
На машине времени по историческим эпохам Рязани
Познайте Рязань через архитектурные шедевры разных веков, открывая исторические тайны на комфортной автоэкскурсии
Начало: На улице Кремлевский Вал
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
4 900 за всё до 10 чел.
Интерактивная прогулка по нетуристической Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Интерактивная прогулка по исторической Рязани с загадками
Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ожидающие быть раскрытыми
Начало: На улице Почтовой
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 300 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
10 отзывов
Экскурсия-квест в Рязани: загадочные «Грибы с глазами»
Встречайте грибных жителей Рязани в увлекательной экскурсии-квесте, полной открытий и фото-моментов
Начало: Памятник ленину, площадь ленина
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
5 340 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    27 мая 2024
    На машине времени по Рязани
    Город красив, чистый,много истории, зелёный, фантаны, гостипримный, кормят вкусно. Экскурсия на 4. Экскурсовода наша компания предпочитает весёлого, активного с горящими глазами, одним словом фаната своей работы.
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    На машине времени по Рязани
    Хочу поблагодарить Дмитрия за содержательную экскурсию. Были учтены все нюансы нашего путешествия, от встречи на пристани до сокращения пешеходной части.
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    Очень приятный молодой человек с обширными знаниями, умением подать информацию и чувством юмора!! Любит и знает свой город. Знакомясь с такими замечательными молодыми людьми сердце переполняет гордость за нашу молодежь!! Желаем ему дальнейших успехов! Всем рекомендую этого экскурсовода!!

  • О
    Оксана
    16 мая 2024
    На машине времени по Рязани
    Выражаем большую благодарность нашему гиду Дмитрию, который глубоко знает и очень любит историю своего города! За 2,5 часа Дмитрий показал нам интересные места Рязани и погрузил в ее легендарное прошлое и настоящее. Всем рекомендуем!
  • М
    Михаил
    11 мая 2024
    Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
    Отличная увлекательная экскурсия от Александра, рекомендую к посещению👍👍👍
  • Н
    Никонова
    7 мая 2024
    Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
    1. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но он и в описание
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    не входил. Это скорее уточнение для тех, кто смотрит отзывы, чтобы учитывали. 2. Большое количество интересных историй про пребывание в Рязани писателей. И на что их, писателей, Рязань вдохновляла. 3. Ребенку было интересно искать грибы с глазами. 4. Наверное, наша группа оказалась не целевой аудиторией для современного искусства, в частности графити. Это немного смазало впечатление. Но это частное мнение.

    1. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но1. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но1. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но1. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но1. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но1. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но1. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но1. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но1. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но1. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но
  • А
    Анастасия
    9 апреля 2024
    Интерактивная прогулка по нетуристической Рязани
    Хорошая экскурсия, время пролетело очень быстро. Посмотрели некоторые не совсем туристические места Рязани. Узнали много интересных фактов о городе.
  • А
    Алеся
    7 апреля 2024
    Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
    Спасибо за интересный рассказ
    Спасибо за интересный рассказСпасибо за интересный рассказСпасибо за интересный рассказСпасибо за интересный рассказСпасибо за интересный рассказСпасибо за интересный рассказ
  • Н
    Надежда
    11 марта 2024
    Рязанские истории любви
    Отлично прогулялись по Рязани с Валентином,спасибо ему за увлекательный рассказ. Время пролетело незаметно,не хотелось завершать нашу прогулку. Истории были завораживающие,небанальный взгляд на город через истории жизни и любви известных жителей или гостей города.
  • О
    Ольга
    25 февраля 2024
    Рязанские истории любви
    Впервые были в Рязани всей семьей, 3 поколения: моя мама, супруг и мои дети 25 и 12 лет. Так как
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    идея посетить Рязань пришла спонтанно, то экскурсию выбирала из имеющегося, наобум. И как же я рада, что выбрала именно Валентина! Это как в лотерею крупный приз выиграть! Восторг! Какой обаятельный, всесторонне развитый, увлеченный человек Валентин! Мне кажется, что слушать его можно бесконечно, 1,5 часа пролетели как один миг, оставив только приятное впечатление после экскурсии. Материал наинтереснейший, подача прекрасная! Не буду раскрывать всех подробностей, дабы сохранить интригу для других, но на мой вопрос, адресованный семье, когда мы уже ехали домой:"Что понравилось больше всего в Рязани?", все в один голос сказали:"Экскурсия!" Спасибо огромное Валентину за чудесную экскурсию! От всей души желаю продолжать заниматься историей родного города, гореть этим, добывать новые интересные факты, разрабатывать новые экскурсионные тропы! Всем знакомым буду рекомендовать только Валентина!

  • Н
    Наталья
    9 января 2024
    Рязанские истории любви
    Очень понравился рассказ Валентина об истории любви и взаимоотношений известных пар, так или иначе связанных с Рязанью. Интересно и эмоционально, буду рекомендовать знакомым. Понравилась и сама прогулка по городу, не взирая на мороз:)

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Дом Салтыкова-Щедрина»

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  2. Самое главное
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  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2024
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