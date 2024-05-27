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идея посетить Рязань пришла спонтанно, то экскурсию выбирала из имеющегося, наобум. И как же я рада, что выбрала именно Валентина! Это как в лотерею крупный приз выиграть! Восторг! Какой обаятельный, всесторонне развитый, увлеченный человек Валентин! Мне кажется, что слушать его можно бесконечно, 1,5 часа пролетели как один миг, оставив только приятное впечатление после экскурсии. Материал наинтереснейший, подача прекрасная! Не буду раскрывать всех подробностей, дабы сохранить интригу для других, но на мой вопрос, адресованный семье, когда мы уже ехали домой:"Что понравилось больше всего в Рязани?", все в один голос сказали:"Экскурсия!" Спасибо огромное Валентину за чудесную экскурсию! От всей души желаю продолжать заниматься историей родного города, гореть этим, добывать новые интересные факты, разрабатывать новые экскурсионные тропы! Всем знакомым буду рекомендовать только Валентина!