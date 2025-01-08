Душевная обзорная экскурсия познакомит вас с колоритом древней Рязани.
От Кремля до современной застройки, мы пройдем через девять столетий развития города и вспомним выдающихся жителей, забавные предания, важные открытия, сделанные нашими земляками.
Ближайшие даты:3
янв
Время начала: 10:30
Описание экскурсииЧто нас ждёт?
- Автобусная обзорная экскурсия по городу. Знакомимся с древней и современной Рязанью! Вы увидите знаменитые «грибы с глазами» и кружевной деревянный терем в Городском парке, единственный в Рязани дворец XIX века – дом мецената Г. Рюмина (в нём сейчас располагается художественный музей им. Пожалостина), памятник Евпатию Коловрату, главную площадь города носящую имя В. И. Ленина и многое другое.
- Пешеходная экскурсия по «рязанскому Арбату» – улице Почтовой и улице Соборной. Вы увидите здание, где располагался первый синематограф города, дом, в котором открыл свой первый и единственный в России магазин самый известный в мире гример Максимиллиан Факторович (основатель компании Max Factor) и многое другое.
- И всё же главным украшением города является великолепный ансамбль Рязанского Кремля. Кремль расположен на высоком берегу в месте впадения реки Лыбедь в реку Трубеж, в древности его защищали высокие стены и земляной вал, часть которого и сегодня можно увидеть. С земляного вала открываются чудесные виды на город и заокские дали.
- Внешний осмотр великолепного Успенского собора. Успенский собор возведён в третьей четверти XVII века величайшим «народным» архитектором Яковом Бухвостовым. Это настоящий шедевр «нарышкинского барокко», богато украшенный роскошной белокаменной «кружевной» резьбой, которую можно рассматривать часами. Если собор будет открыт, то вы сможете самостоятельно его посетить после нашей экскурсии.
- Экскурсия по территории Рязанского Кремля.
- Окончание программы в центре города.
Согласно расписанию в календаре.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Главные улицы
- Рязанский Кремль
- Соборная колокольня
- Успенский собор
- Христорождественский собор
- Церковь Святого Духа
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзалы Рязань 1 и Рязань 2
Завершение: В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анжелика
8 янв 2025
Увлекательная и познавательная экскурсия по Рязани на автобусе, с небольшой пешеходной прогулкой до Кремля и по его территории.
Ф
Филиченко
8 янв 2025
Входит в следующие категории Рязани
