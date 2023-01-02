Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рязани

Обзорная пешеходная по Рязани в новогодние праздники

Обзорная пешеходная по Рязани в новогодние праздники
Обзорная пешеходная по Рязани в новогодние праздники
Обзорная пешеходная по Рязани в новогодние праздники
Обзорная пешеходная по Рязани в новогодние праздники
Обзорная пешеходная по Рязани в новогодние праздники
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Описание

12:00 встреча с гидом в центре города (табличка на встречу “Рязань новогодняя”)
Пешеходная экскурсия по «рязанскому Арбату» – улице Почтовой и улице Соборной.
Душевная обзорная экскурсия также познакомит вас с колоритом древней Рязани. От Кремля до современной застройки, мы пройдем через девять столетий развития города и вспомним выдающихся жителей, забавные предания важные открытия, сделанные нашими земляками.
В старину рязанцев называли «полоумными людищами» и «косопузыми» — вы узнаете, как родились эти определения? Чем Рязань отличается от других известных русских городов. Оцените главные достопримечательности Рязани А также услышите, как у рязанских грибов появились глаза, чем жили и живут рязанцы, как их называли в старину и какие знаменитые люди посещали наши края.
Экскурсия по территории Рязанского Кремля.
Более IХ веков в центре земли Русской стоит древняя Рязань, прекрасная и неповторимая. Город с богатой историей, которой наши гиды любят делиться с гостями наших экскурсий. Мы проедем по основным улицам города, посмотрим достопримечательности, полюбуемся его сказочным новогодним убранством.
Рязанский Кремль, традиционный и уютный, является главным историческим украшением города. Великолепный ансамбль расположен на высоком берегу в месте впадения реки Лыбедь в реку Трубеж, в древности его защищали высокие стены и земляной вал, часть которого и сегодня можно увидеть. Здесь можно прогуливаться часами, любуясь, слушая истории наших гидов и, попивая, горячий глинтвейн. В зимнее время Дворцовый ансамбль Рязанского Кремля заботливо укрыт снежным покрывалом. Красивейшая Соборная колокольня, грандиозный Успенский собор, изящный Христорождественский собор, уникальная Церковь Святого Духа – всё впечатляет красотой!

Окончание программы ориентировочно в 14:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: встреча с гидом в центре города
Завершение: Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • После подтверждения бронирования необходимо внести предоплату здесь на сайте. Ответным письмом вам придет инструкция. После внесения предоплаты с вами свяжется менеджер нашей компании для уточнения всех деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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