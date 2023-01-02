Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рязани

12:00 встреча с гидом в центре города (табличка на встречу “Рязань новогодняя”)

Пешеходная экскурсия по «рязанскому Арбату» – улице Почтовой и улице Соборной.

Душевная обзорная экскурсия также познакомит вас с колоритом древней Рязани. От Кремля до современной застройки, мы пройдем через девять столетий развития города и вспомним выдающихся жителей, забавные предания важные открытия, сделанные нашими земляками.

В старину рязанцев называли «полоумными людищами» и «косопузыми» — вы узнаете, как родились эти определения? Чем Рязань отличается от других известных русских городов. Оцените главные достопримечательности Рязани А также услышите, как у рязанских грибов появились глаза, чем жили и живут рязанцы, как их называли в старину и какие знаменитые люди посещали наши края.

Экскурсия по территории Рязанского Кремля.

Более IХ веков в центре земли Русской стоит древняя Рязань, прекрасная и неповторимая. Город с богатой историей, которой наши гиды любят делиться с гостями наших экскурсий. Мы проедем по основным улицам города, посмотрим достопримечательности, полюбуемся его сказочным новогодним убранством.

Рязанский Кремль, традиционный и уютный, является главным историческим украшением города. Великолепный ансамбль расположен на высоком берегу в месте впадения реки Лыбедь в реку Трубеж, в древности его защищали высокие стены и земляной вал, часть которого и сегодня можно увидеть. Здесь можно прогуливаться часами, любуясь, слушая истории наших гидов и, попивая, горячий глинтвейн. В зимнее время Дворцовый ансамбль Рязанского Кремля заботливо укрыт снежным покрывалом. Красивейшая Соборная колокольня, грандиозный Успенский собор, изящный Христорождественский собор, уникальная Церковь Святого Духа – всё впечатляет красотой!

Окончание программы ориентировочно в 14:00