Индивидуальная
до 10 чел.
Переславль Рязанский 17 века: Историческая прогулка со стрельцом
Вас ждет уникальное путешествие во времени по древним улицам Рязани с экспертом эпохи стрельцов
Начало: Пл. Соборная
2 янв в 08:00
3 янв в 09:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Интерактивная прогулка по исторической Рязани с загадками
Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ожидающие быть раскрытыми
Начало: На улице Почтовой
Сегодня в 21:30
Завтра в 10:00
от 5200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Интерактивная экскурсия по историческим Торговым рядам Рязани
Погрузитесь в атмосферу Старой Рязани, решая загадки и узнавая увлекательные истории Торговых рядов
Начало: На ул. Краснорядская
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
2800 ₽ за всё до 10 чел.
