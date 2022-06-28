2 день

Музей Боевой славы «Железные Витязи» – обзорная по г.Касимов – Музей самовара – Музей колоколов

Сбор туристов (ориентировочно в 9:30).

Отъезд в Касимов.

По дороге намечена остановка в самом таинственном месте Рязанского края – поселке Гусь-Железный.

Огромный Троицкий собор, выстроенный по заказу владельца железоделательного завода А.Р. Баташова, поражает своими размером и уникальным архитектурным решением.

Посещение музея Боевой Славы «Железные Витязи».

В деревне Погост посетим Уникальный музей Боевой Славы «Железные Витязи» с ее экспозицией «Синявские высоты».

Экспонаты разрешено трогать, ведь только так действительно можно прикоснуться к истории и подвигам наших предков.

Обзорная экскурсия по г. Касимов.

Небольшой старинный город Касимов, уютно расположившийся на берегу Оки, издавна воспринимался как город необычный и непохожий на другие.

Обзорная экскурсия охватывает памятники времен татарского ханства, Соборную площадь со старинными изящными особняками, улицу Набережную и смотровую площадку на ней, ведь некогда город был колыбелью Окского пароходства.

Обед в кафе.

Экскурсия в Музей колоколов.

Три зала предлагают посмотреть на множество самых разных церковных, корабельных, поддужных и других колоколов. Всего коллекция насчитывает свыше 1450 объектов.

Экскурсия в Музей «Русский самовар».

Вас ждёт увлекательнейший рассказ экскурсовода о различных видах самоваров, тайных символах которые на них нанесены.

И напоследок обязательно заглянем в фирменный магазин касимовской кондитерской фабрики «Верность качеству» – потрясающие конфеты ручной работы, сладкие сувениры и подарки для родных и друзей, огромный ассортимент сладкой, ароматной и очень качественной продукции!

Отъезд в Рязань.