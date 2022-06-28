10:05 – 10:15 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-I у справочного бюро: гид с оранжевой табличкой «Рязань – Константиново».
10:25 – 10:35 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-II на перроне у электронных часов: гид с оранжевой табличкой «Рязань – Константиново».
Отправление в Константиново – на родину поэта С.А. Есенина, путевая экскурсия.
В центре села расположена усадьба Есениных.
Экскурсия в Литературном музее знакомит посетителей с творческой биографией Сергея Есенина, дает возможность стать свидетелями событий переломной эпохи, во время которой жил поэт.
В экспозиции можно будет познакомиться с фотографиями С.А. Есенина разных лет, его прижизненными и посмертными изданиями, увидеть личные вещи поэта.
Прогулка-экскурсия по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода.
В свободное время вы сможете самостоятельно посетить церковь Казанской иконы Божьей Матери, где венчали родителей поэта и крестили маленького Сережу Есенина.
Обед в кафе.
Переезд в с.Пощупово.
Из этих благодатных мест нельзя уехать, не посетив Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово.
Обитель возникла в конце XII или начале XIII века и была основана греческими монахами-миссионерами, которые принесли с собой чудотворную икону апостола Иоанна, написанную в VI столетии в Византии мальчиком-сиротой.
Образ этот стал главной святыней Богословского монастыря.
Отъезд в Рязань.
Сбор туристов (ориентировочно в 9:30).
Отъезд в Касимов.
По дороге намечена остановка в самом таинственном месте Рязанского края – поселке Гусь-Железный.
Огромный Троицкий собор, выстроенный по заказу владельца железоделательного завода А.Р. Баташова, поражает своими размером и уникальным архитектурным решением.
Посещение музея Боевой Славы «Железные Витязи».
В деревне Погост посетим Уникальный музей Боевой Славы «Железные Витязи» с ее экспозицией «Синявские высоты».
Экспонаты разрешено трогать, ведь только так действительно можно прикоснуться к истории и подвигам наших предков.
Обзорная экскурсия по г. Касимов.
Небольшой старинный город Касимов, уютно расположившийся на берегу Оки, издавна воспринимался как город необычный и непохожий на другие.
Обзорная экскурсия охватывает памятники времен татарского ханства, Соборную площадь со старинными изящными особняками, улицу Набережную и смотровую площадку на ней, ведь некогда город был колыбелью Окского пароходства.
Обед в кафе.
Экскурсия в Музей колоколов.
Три зала предлагают посмотреть на множество самых разных церковных, корабельных, поддужных и других колоколов. Всего коллекция насчитывает свыше 1450 объектов.
Экскурсия в Музей «Русский самовар».
Вас ждёт увлекательнейший рассказ экскурсовода о различных видах самоваров, тайных символах которые на них нанесены.
И напоследок обязательно заглянем в фирменный магазин касимовской кондитерской фабрики «Верность качеству» – потрясающие конфеты ручной работы, сладкие сувениры и подарки для родных и друзей, огромный ассортимент сладкой, ароматной и очень качественной продукции!
Отъезд в Рязань.
Сбор туристов (ориентировочно в 9:30).
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу Рязани.
Программа погрузит вас в атмосферу древнего города Переяславль Рязанский, который вот уже более 900 лет стоит в центре земли Русской, прекрасный и неповторимый.
Продолжим наше знакомство с городом «жемчужиной» Рязани – Кремлем, заложенным еще в конце XI в.
Вы узнаете, чем именно рязанский кремль кардинально отличается от кремлей других городов, полюбуетесь величественным Успенским собором и грандиозной 86-метровой колокольней – символом Рязани.
Экскурсия по Рязанскому Арбату.
Обед в кафе.
Экскурсия в музей Рязанских путешественников.
В настоящее время Рязанский музей путешественников с эксклюзивной тематикой, не имеющий аналогов в стране, занимает свою уникальную нишу в музейном сообществе.
Окончание программы.
Трансфер на вокзал (ориентировочно в 16.00)