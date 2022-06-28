Сказ о Земле Рязанской. Экскурсионный тур

Удивительное путешествие выходного дня в Рязанскую область

Удивительное путешествие выходного дня в Рязанскую область.

Прогуляемся по аллеям родовой усадьбы Есенина, прикоснемся к истории и подвигам предков, погрузимся в атмосферу татарского ханства и посетим уникальные в своем роде музеи.
Сказ о Земле Рязанской. Экскурсионный тур
Сказ о Земле Рязанской. Экскурсионный тур
Сказ о Земле Рязанской. Экскурсионный тур
Сказ о Земле Рязанской. Экскурсионный тур
Сказ о Земле Рязанской. Экскурсионный тур
Сказ о Земле Рязанской. Экскурсионный тур
Сказ о Земле Рязанской. Экскурсионный тур
Сказ о Земле Рязанской. Экскурсионный тур
Сказ о Земле Рязанской. Экскурсионный тур
Сказ о Земле Рязанской. Экскурсионный тур
Сказ о Земле Рязанской. Экскурсионный тур
Сказ о Земле Рязанской. Экскурсионный тур
Сказ о Земле Рязанской. Экскурсионный тур
Сказ о Земле Рязанской. Экскурсионный тур
Сказ о Земле Рязанской. Экскурсионный тур
Сказ о Земле Рязанской. Экскурсионный тур
Сказ о Земле Рязанской. Экскурсионный тур
Сказ о Земле Рязанской. Экскурсионный тур
Сказ о Земле Рязанской. Экскурсионный тур
Сказ о Земле Рязанской. Экскурсионный тур
Сказ о Земле Рязанской. Экскурсионный тур
Сказ о Земле Рязанской. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
4
ноя
11
июн

Что вас ожидает 🤩

Программа тура по дням

1 день

с.Константиново – музей-усадьба Есенина – с.Пощупово

10:05 – 10:15 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-I у справочного бюро: гид с оранжевой табличкой «Рязань – Константиново». 

10:25 – 10:35 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-II на перроне у электронных часов: гид с оранжевой табличкой «Рязань – Константиново». 

Отправление в Константиново – на родину поэта С.А. Есенина, путевая экскурсия. 

В центре села расположена усадьба Есениных. 

Экскурсия в Литературном музее знакомит посетителей с творческой биографией Сергея Есенина, дает возможность стать свидетелями событий переломной эпохи, во время которой жил поэт. 

В экспозиции можно будет познакомиться с фотографиями С.А. Есенина разных лет, его прижизненными и посмертными изданиями, увидеть личные вещи поэта. 

Прогулка-экскурсия по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода. 

В свободное время вы сможете самостоятельно посетить церковь Казанской иконы Божьей Матери, где венчали родителей поэта и крестили маленького Сережу Есенина. 

Обед в кафе. 

Переезд в с.Пощупово. 

Из этих благодатных мест нельзя уехать, не посетив Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово.

Обитель возникла в конце XII или начале XIII века и была основана греческими монахами-миссионерами, которые принесли с собой чудотворную икону апостола Иоанна, написанную в VI столетии в Византии мальчиком-сиротой. 

Образ этот стал главной святыней Богословского монастыря. 

Отъезд в Рязань.

с.Константиново – музей-усадьба Есенина – с.Пощуповос.Константиново – музей-усадьба Есенина – с.Пощуповос.Константиново – музей-усадьба Есенина – с.Пощуповос.Константиново – музей-усадьба Есенина – с.Пощуповос.Константиново – музей-усадьба Есенина – с.Пощуповос.Константиново – музей-усадьба Есенина – с.Пощупово
2 день

Музей Боевой славы «Железные Витязи» – обзорная по г.Касимов – Музей самовара – Музей колоколов

Сбор туристов (ориентировочно в 9:30). 

Отъезд в Касимов. 

По дороге намечена остановка в самом таинственном месте Рязанского края – поселке Гусь-Железный. 

Огромный Троицкий собор, выстроенный по заказу владельца железоделательного завода А.Р. Баташова, поражает своими размером и уникальным архитектурным решением. 

Посещение музея Боевой Славы «Железные Витязи».

В деревне Погост посетим Уникальный музей Боевой Славы «Железные Витязи» с ее экспозицией «Синявские высоты».

Экспонаты разрешено трогать, ведь только так действительно можно прикоснуться к истории и подвигам наших предков. 

Обзорная экскурсия по г. Касимов. 

Небольшой старинный город Касимов, уютно расположившийся на берегу Оки, издавна воспринимался как город необычный и непохожий на другие. 

Обзорная экскурсия охватывает памятники времен татарского ханства, Соборную площадь со старинными изящными особняками, улицу Набережную и смотровую площадку на ней, ведь некогда город был колыбелью Окского пароходства. 

Обед в кафе. 

Экскурсия в Музей колоколов. 

Три зала предлагают посмотреть на множество самых разных церковных, корабельных, поддужных и других колоколов. Всего коллекция насчитывает свыше 1450 объектов. 

Экскурсия в Музей «Русский самовар».

Вас ждёт увлекательнейший рассказ экскурсовода о различных видах самоваров, тайных символах которые на них нанесены. 

И напоследок обязательно заглянем в фирменный магазин касимовской кондитерской фабрики «Верность качеству» – потрясающие конфеты ручной работы, сладкие сувениры и подарки для родных и друзей, огромный ассортимент сладкой, ароматной и очень качественной продукции! 

Отъезд в Рязань. 

Музей Боевой славы «Железные Витязи» – обзорная по г.Касимов – Музей самовара – Музей колоколовМузей Боевой славы «Железные Витязи» – обзорная по г.Касимов – Музей самовара – Музей колоколовМузей Боевой славы «Железные Витязи» – обзорная по г.Касимов – Музей самовара – Музей колоколовМузей Боевой славы «Железные Витязи» – обзорная по г.Касимов – Музей самовара – Музей колоколовМузей Боевой славы «Железные Витязи» – обзорная по г.Касимов – Музей самовара – Музей колоколовМузей Боевой славы «Железные Витязи» – обзорная по г.Касимов – Музей самовара – Музей колоколов
3 день

Обзорная по г. Рязань – Рязанский Кремль – музей Путешественников

Сбор туристов (ориентировочно в 9:30).

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу Рязани. 

Программа погрузит вас в атмосферу древнего города Переяславль Рязанский, который вот уже более 900 лет стоит в центре земли Русской, прекрасный и неповторимый.

Продолжим наше знакомство с городом «жемчужиной» Рязани – Кремлем, заложенным еще в конце XI в. 

Вы узнаете, чем именно рязанский кремль кардинально отличается от кремлей других городов, полюбуетесь величественным Успенским собором и грандиозной 86-метровой колокольней – символом Рязани. 

Экскурсия по Рязанскому Арбату.

Обед в кафе. 

Экскурсия в музей Рязанских путешественников. 

В настоящее время Рязанский музей путешественников с эксклюзивной тематикой, не имеющий аналогов в стране, занимает свою уникальную нишу в музейном сообществе. 

Окончание программы. 

Трансфер на вокзал (ориентировочно в 16.00)

Обзорная по г. Рязань – Рязанский Кремль – музей ПутешественниковОбзорная по г. Рязань – Рязанский Кремль – музей ПутешественниковОбзорная по г. Рязань – Рязанский Кремль – музей ПутешественниковОбзорная по г. Рязань – Рязанский Кремль – музей Путешественников

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Входные билеты и экскурсионное
  • Обслуживание
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Ж/д билеты до г. Рязань и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Россия, Рязань
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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