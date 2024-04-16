В этом туре Вы проедете по основным улицам, посмотрите достопримечательности, полюбуетесь сказочным новогодним убранством.
А затем Вас ждет сказочное путешествие в настоящее рязанское Тридевятое царство! Вы побываете в развлекательном комплексе, посреди заповедного соснового бора, выполненном в сказочном стиле.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Константиново. Усадьба Есениных. Свято-Иоанно-Богословский монастырь
10:10–10:35 встреча туристов на ж/д вокзалах (гид с табличкой «Рязань»):
- Рязань-I в здании ж/д вокзала (в зале касс дальнего следования).
- Рязань-II в здании ж/д вокзала (на площадке у пригородных касс).
Отправление в Константиново — на родину поэта С. А. Есенина, путевая экскурсия.
В центре села Константиново, напротив церкви Казанской иконы Божией Матери, расположена усадьба Есениных.
Здесь в 1871 году дед поэта Никита Осипович Есенин построил дом, где 21 сентября (3 октября — по новому стилю) 1895 года родился Сергей Александрович Есенин.
Со временем обветшавший дедовский дом снесли, и на его месте в 1909 году был выстроен новый, меньших размеров.
В 1965 году в этой «золотой бревенчатой избе» открыли дом-музей знаменитого русского поэта.
Со временем в Константинове появился целый комплекс мемориальных строений — Государственный музей-заповедник С. А. Есенина. Но сердцем его по-прежнему остается родительский дом, восстановленный в 2000 году.
Экскурсия в Литературном музее знакомит посетителей с творческой биографией Сергея Есенина, дает возможность стать свидетелями событий переломной эпохи, во время которой жил поэт.
В экспозиции можно будет познакомиться с фотографиями С. А. Есенина разных лет, его прижизненными и посмертными изданиями, увидеть личные вещи поэта.
Рядом с церковью Казанской иконы Божией Матери располагается усадьба последней константиновской помещицы Лидии Ивановны Кашиной.
С хозяйкой усадьбы Сергей Есенин познакомился летом 1916 года. В это время он был уже автором своего первого поэтического сборника «Радуница». В гостях у Л. Кашиной С. Есенин бывал не раз и посвятил ей одно из своих стихотворений — «Зеленая прическа».
После революции загородный дом помещицы использовали под нужды села, а в октябре 1969 года в нем была открыта литературная экспозиция.
К 100-летию со дня рождения поэта, в 1995 году, в здании разместился музей поэмы «Анна Снегина», в которой воплотились и образ «дома с мезонином», и образ его хозяйки.
Прогулка-экскурсия по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода.
Маршрут: Посещение шести экспозиций — Усадьба родителей С. А Есенина, Земская школа, Усадьба Л. И. Кашиной (Музей поэмы «Анна Снегина»), Дом священника И. Я. Смирнова, Литературный музей, Каретный двор (без Спас-Клепиковской учительской школы и Школы грамоты).
В свободное время вы сможете самостоятельно посетить церковь Казанской иконы Божьей Матери, где венчали родителей поэта и крестили маленького Сережу Есенина.
Обед в кафе.
Переезд в с. Пощупово.
Из этих благодатных мест нельзя уехать, не посетив Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово.
Обитель возникла в конце XII или начале XIII века и была основана греческими монахами-миссионерами, которые принесли с собой чудотворную икону апостола Иоанна, написанную в VI столетии в Византии мальчиком-сиротой. Образ этот стал главной святыней Богословского монастыря.
Село Константиново — подворье монастыря и сюда маленького Сережу Есенина приводила на службу его бабушка.
Отъезд в Рязань.
Окончание программы ориентировочно в 17:00 Трансфер в гостиницы.
Обзорная экскурсия по Рязани. Музей-усадьба академика И.П. Павлова
Завтрак в гостинице.
09:30 Встреча с гидом в гостинице «Форум», 1 этаж, лобби.
09:45 Встреча с гидом в гостинице «Старый город», 1 этаж, лобби.
10:00 Встреча с гидом в гостинице «Ловеч», 1 этаж, лобби.
10:10–10:35 встреча туристов на ж/д вокзалах.
Сегодня мы знакомимся с древней и современной Рязанью!
Автобусная обзорная экскурсия по городу с выходами у самых интересных и значимых памятниках и символах города.
Вы увидите знаменитые «грибы с глазами» и кружевной деревянный терем в Городском парке, единственный в Рязани дворец XIX века — дом мецената Г. Рюмина (в нем сейчас располагается художественный музей им. Пожалостина), памятник Евпатию Коловрату, главную площадь города носящую имя В. И. Ленина и многое другое.
Пешеходная экскурсия по «рязанскому Арбату» — улице Почтовой и улице Соборной.
Вы увидите здание, где располагался первый синематограф города, дом в котором открыл свой первый и единственный в России магазин самый известный в мире гример Максимиллиан Факторович (Основатель компании Max Factor) и многое другое.
И все же главным украшением города является великолепный ансамбль Рязанского Кремля.
Кремль расположен на высоком берегу в месте впадения реки Лыбедь в реку Трубеж, в древности его защищали высокие стены и земляной вал, часть которого и сегодня можно увидеть. С земляного вала открываются чудесные виды на город и заоские дали.
Внешний осмотр великолепного Успенского собора. Успенский собор возведен в третьей четверти XVII века величайшим «народным» архитектором Яковом Бухвостовым.
Это настоящий шедевр «нарышкинского барокко», богато украшенный роскошной белокаменной «кружевной» резьбой, которую можно рассматривать часами. Если собор будет открыт, то вы сможете самостоятельно его посетить после нашей экскурсии.
Экскурсия по территории Рязанского Кремля.
Обед в кафе.
Есть в Рязани места, которые навсегда останутся дороги нам, поскольку связаны с именами, составляющими славу и гордость русского народа.
Сегодня Вы побываете в одном из таких мест — в мемориальном Музее-усадьбе академика И. П. Павлова, великого ученого, первого русского Нобелевского лауреата.
Этот уютный и «обжитой» музей — подлинный дом семьи маститого академика, образец усадебной постройки конца XIX века. Здесь любовно сохранена домашняя обстановка и воссоздана атмосфера любящей семьи истинной русской интеллигенции.
Усадебный комплекс — это два дома, летняя беседка, надворные постройки, баня, колодец, сад, городошная и крокетная площадки.
Этот уголок притягивает к себе гармонией, неизменным обаянием вечных человеческих ценностей — всем тем, без чего так трудно обойтись человеку. Мы посетим оба дома, прогуляемся по усадьбе.
Окончание программы (ориентировочно в 16:00). Трансфер в гостиницы.
Солотча. Тридевятое царство. Рязанский художественный музей
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
09:20 Встреча с гидом в гостинице «Ловеч», 1 этаж, лобби.
09:30 Встреча с гидом в гостинице «Старый город», 1 этаж, лобби.
09:40 Встреча с гидом в гостинице «Форум». Отправление в Солотчу, 1 этаж, лобби.
Посещение п. Солотча
Переезд в столицу мещерского края. Чудесный курортный поселок Солотча находится всего в 15 минутах езды от Рязани. В центре его неприступной крепостью стоит древний белокаменный монастырь, северный форпорст рязанского княжества.
Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь основан князем Олегом Рязанским в 1390 году на высоком берегу речки Солотчи, недалеко от впадения ее в Оку. Монастырь является одной из достопримечательностей поселка, как и сосновый бор раскинувшийся вокруг.
Посещение РК «В некотором царстве». Нас ждет сказочное путешествие в настоящее рязанское Тридевятое царство!
Вы побываете в развлекательном комплексе, посреди заповедного соснового бора, выполненном в сказочном стиле — с расписными деревянными теремами, украшенными богатой резьбой по дереву, волшебными замками, башнями и искусно вырезанными деревянными скульптурами (одна группа трехметровых резных деревянных богатырей — уже настоящий шедевр!) и собственным мини-зоопарком.
Свободное время (1 час).
Отъезд в Рязань.
Обед в кафе.
Посещение Рязанского художественного музея Им. И. П. Пожалостина.
Нас ждет один из лучших музеев Рязани — Рязанский художественный музей (основан в 1913 году!). И это не просто музей изобразительного искусства, нет!
Мы побываем в великолепной усадьбе, принадлежавшей богатейшему рязанскому купцу и меценату Гавриле Васильевичу Рюмину, в ней ныне располагается музей.
Вокруг был разбит чудесный парк с мостиками и оврагами, частично сохранившимися и в настоящее время. Коллекция музея, как и роскошные интерьеры бывшего жилого дома Г. В. Рюмина, никого не оставляют равнодушными.
Экскурсия «Шедевры Рязанского художественного музея».
Окончание программы ориентировочно в 17:00. Трансфер на вокзалы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Место в двухместном номере
|Одноместный номер
|Дополнительное место (предоставляется номер повышенной комфортности)
|Ловеч ***
|19 350
|22 000
|19 350
|Форум ****
|22 250
|25 800
|22 250
|Старый город ****+
|27 250
|34 050
|27 250
Дополнительные ночи — стоимость по запросу.
Скидка детям (при любом варианте размещения) — 200 рублей.
Варианты проживания
Отель «Форум» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в тихом месте в городе Рязань.
К услугам гостей стильный спа-салон, средиземноморская и русская кухня, а также звукоизолированные номера.
Площадь Ленина и Рязанский Кремль находятся всего в 5 минутах езды.
Классические номера и люксы конгресс-отеля «Форум» оснащены гостиным уголком, а также кондиционером и телевизором с плоским экраном. Помимо этого, предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В спа-салоне конгресс-отеля можно расслабиться в сауне и массажном кабинете или позаниматься в тренажерном зале. Кроме того, вы можете поиграть в бильярд.
Отель «Старый город» 4
Отель «Старый Город и СПА» с рестораном и баром расположен в центре Рязани, в 10 минутах ходьбы от Рязанского кремля.
Номера оснащены телевизором со спутниковыми каналами, в некоторых есть гостиная зона. В распоряжении гостей всех номеров собственная ванная комната. Гостям предоставляются халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Стойка регистрации открыта круглосуточно. Для бизнес-путешественников обустроены 4 конференц-зала.
Расстояние от отеля «Старый Город и СПА» до железнодорожного вокзала Рязань-1 составляет 2,5 км.
Гостиница «Ловеч» 3
Гостиница «Ловеч» расположилась в центральной части города и является одной из известных в Рязани.
Размещение предлагается в различных категориях номеров от «Эконом» до «Студио». Каждый из них обустроен всем необходимым для комфортного проживания и отдыха.
Ежедневно в утреннее время здесь сервируется завтрак. В кафе-баре на территории гости могут заказать блюда не только русской, но и европейской кухни.
Зал для конференций предназначен для проведения презентаций, деловых встреч, семинаров.
В пешей доступности находятся торговые комплексы, административные здания, парк Железнодорожников и Спортивный комплекс. Расстояние до аэропорта составляет — 174 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Питание, указанное в программе
- Входные билеты
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Рязани и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
- Сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Предоставляется скидка детям – 200 рублей, при любом варианте размещения.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право изменять порядок программы, не уменьшая ее общего объема.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо "Большой Стране" за своевременное реагирование на наши просьбы о передаче информации: было перенесено прибытие электрички. Нас встретили ровно по часам))))