Экскурсии со скидкой в Рязани до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Рязани, цены от 5 580 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Кремль - сердце Рязани
Пешая
скидка
10%
65 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида
Начало: На площади Соборная
Завтра в 09:00
23 ноя в 09:00
62005 580 за всё до 10 чел.
Солотча - «ворота Мещеры» на вашем авто
скидка
10%
29 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Солотча - ворота Мещеры: экскурсия с историей и природой
Исследуйте Солотчу, где каждый шаг открывает страницы истории и позволяет насладиться красотой природы
Начало: В Рязани, на площади Победы
Завтра в 08:00
23 ноя в 08:00
80007 200 за всё до 10 чел.
Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области (на вашем авто)
скидка
10%
4 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области
Погрузитесь в мир архитектурных и исторических сокровищ Рязанской области. Откройте для себя неизведанные уголки и легенды
Начало: На пл. Победы
Завтра в 08:00
23 ноя в 08:00
1150010 350 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    15 сентября 2024
    Солотча - «ворота Мещеры» на вашем авто
    Великолепно проведённое время. Рекомендуем однозначно. Андрей очень интересный рассказчик. Отличное знание истории. Время пролетело незаметно, много интересных фактов и полезных рекомендации по посещению мест в Рязани.
  • А
    Анастасия
    12 августа 2024
    Кремль - сердце Рязани
    Спасибо гиду Надежде Александровне за экскурсию. Все посмотрели все успели, были большой группой 19 человек. На будущее советую приобрести гарнитуру и аудиогиды, так как многим не слышна была информация
    Спасибо гиду Надежде Александровне за экскурсию. Все посмотрели все успели, были большой группой 19 человекСпасибо гиду Надежде Александровне за экскурсию. Все посмотрели все успели, были большой группой 19 человекСпасибо гиду Надежде Александровне за экскурсию. Все посмотрели все успели, были большой группой 19 человекСпасибо гиду Надежде Александровне за экскурсию. Все посмотрели все успели, были большой группой 19 человекСпасибо гиду Надежде Александровне за экскурсию. Все посмотрели все успели, были большой группой 19 человекСпасибо гиду Надежде Александровне за экскурсию. Все посмотрели все успели, были большой группой 19 человекСпасибо гиду Надежде Александровне за экскурсию. Все посмотрели все успели, были большой группой 19 человек
  • А
    Анастасия
    12 августа 2024
    Солотча - «ворота Мещеры» на вашем авто
    Брали экскурсию в конце мая большой группой 18 человек. Организация менеджером некудышная. Завышенные цены на заказ автобуса для группы. За
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    один день до экскурсии была подмена гида, в результате Гид не владел информацией по маршруту и договоренностям, все было как сломанный телефон через третье лицо. К самому гиду Надежде Александровне вопросов нет, квалифицированный экскурсовод, все провела как полагается. Минус опять же в организации - нет микрофонов и аудиогида - ничего не слышно, информация доносилась рядом стоящим и идущим 6-8 человекам.

    Брали экскурсию в конце мая большой группой 18 человек. Организация менеджером некудышная. Завышенные цены на заказБрали экскурсию в конце мая большой группой 18 человек. Организация менеджером некудышная. Завышенные цены на заказБрали экскурсию в конце мая большой группой 18 человек. Организация менеджером некудышная. Завышенные цены на заказБрали экскурсию в конце мая большой группой 18 человек. Организация менеджером некудышная. Завышенные цены на заказ
  • В
    Вадим
    29 апреля 2024
    Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области (на вашем авто)
    Экскурсия стоящая. Можно, конечно, сгонять самим, но тогда некому будет по дороге отвечать на вопросы про Рязань, область, архитектуру, историю
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    города и так далее. На мой взгляд, экскурсовод при такой поездке необходим. Андрей обладает объёмным багажом знаний как по давней истории, так и по новейшим временам. Мне понравилось.

    Экскурсия стоящая. Можно, конечно, сгонять самим, но тогда некому будет по дороге отвечать на вопросы про
  • Н
    Наиля
    25 февраля 2024
    Кремль - сердце Рязани
    Огромное спасибо Андрею за интересную содержательную экскурсию, за внимательное отношение к экскурсантам. На экскурсии узнали много интересного и неожиданного. Отдельное спасибо за голопузого мужика.
  • В
    Валентина
    30 января 2024
    Кремль - сердце Рязани
    Экскурсия была 28 января 2024 года. Андрей замечательный экскурсовод, влюбленный в свою профессию и свой город. Экскурсия прошла на одном дыхании. Узнали много интересных фактов, о которых ранее ничего не слышали. Андрей настоящий профессионал!!!!!
  • И
    Инна
    10 января 2024
    Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области (на вашем авто)
    Большое спасибо Андрею за такой увлекательный маршрут! Мы, конечно, бывалые путешественники, но доменная печь в Рязанской глубинке потрясла нас! Как много нам открытий чудных с такими замечательными гидами!
    Большое спасибо Андрею за такой увлекательный маршрут! Мы, конечно, бывалые путешественники, но доменная печь в РязанскойБольшое спасибо Андрею за такой увлекательный маршрут! Мы, конечно, бывалые путешественники, но доменная печь в РязанскойБольшое спасибо Андрею за такой увлекательный маршрут! Мы, конечно, бывалые путешественники, но доменная печь в РязанскойБольшое спасибо Андрею за такой увлекательный маршрут! Мы, конечно, бывалые путешественники, но доменная печь в Рязанской
  • Е
    Евгения
    8 января 2024
    Солотча - «ворота Мещеры» на вашем авто
    Спасибо Андрею за интересную экскурсию. Посетили Солотчу, Музей Пожалостина и памятник Петру и Февроньи. Андрей сумел заинтересовать как детей, так и взрослых.
    Спасибо Андрею за интересную экскурсию. Посетили Солотчу, Музей Пожалостина и памятник Петру и Февроньи. Андрей сумелСпасибо Андрею за интересную экскурсию. Посетили Солотчу, Музей Пожалостина и памятник Петру и Февроньи. Андрей сумелСпасибо Андрею за интересную экскурсию. Посетили Солотчу, Музей Пожалостина и памятник Петру и Февроньи. Андрей сумелСпасибо Андрею за интересную экскурсию. Посетили Солотчу, Музей Пожалостина и памятник Петру и Февроньи. Андрей сумел

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Скидки»

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  3. Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области (на вашем авто)
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  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Соборная площадь
  7. Церковь Спаса-на-Яру
  8. Спасо-Преображенский монастырь
  9. Солотча
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в ноябре 2024
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