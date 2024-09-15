И Иван Солотча - «ворота Мещеры» на вашем авто Великолепно проведённое время. Рекомендуем однозначно. Андрей очень интересный рассказчик. Отличное знание истории. Время пролетело незаметно, много интересных фактов и полезных рекомендации по посещению мест в Рязани.

А Анастасия Кремль - сердце Рязани Спасибо гиду Надежде Александровне за экскурсию. Все посмотрели все успели, были большой группой 19 человек. На будущее советую приобрести гарнитуру и аудиогиды, так как многим не слышна была информация

А Анастасия Солотча - «ворота Мещеры» на вашем авто читать дальше один день до экскурсии была подмена гида, в результате Гид не владел информацией по маршруту и договоренностям, все было как сломанный телефон через третье лицо. К самому гиду Надежде Александровне вопросов нет, квалифицированный экскурсовод, все провела как полагается. Минус опять же в организации - нет микрофонов и аудиогида - ничего не слышно, информация доносилась рядом стоящим и идущим 6-8 человекам. Брали экскурсию в конце мая большой группой 18 человек. Организация менеджером некудышная. Завышенные цены на заказ автобуса для группы. За

В Вадим Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области (на вашем авто) читать дальше города и так далее. На мой взгляд, экскурсовод при такой поездке необходим. Андрей обладает объёмным багажом знаний как по давней истории, так и по новейшим временам. Мне понравилось. Экскурсия стоящая. Можно, конечно, сгонять самим, но тогда некому будет по дороге отвечать на вопросы про Рязань, область, архитектуру, историю

Н Наиля Кремль - сердце Рязани Огромное спасибо Андрею за интересную содержательную экскурсию, за внимательное отношение к экскурсантам. На экскурсии узнали много интересного и неожиданного. Отдельное спасибо за голопузого мужика.

В Валентина Кремль - сердце Рязани Экскурсия была 28 января 2024 года. Андрей замечательный экскурсовод, влюбленный в свою профессию и свой город. Экскурсия прошла на одном дыхании. Узнали много интересных фактов, о которых ранее ничего не слышали. Андрей настоящий профессионал!!!!!

И Инна Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области (на вашем авто) Большое спасибо Андрею за такой увлекательный маршрут! Мы, конечно, бывалые путешественники, но доменная печь в Рязанской глубинке потрясла нас! Как много нам открытий чудных с такими замечательными гидами!