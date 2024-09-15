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10%
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида
Начало: На площади Соборная
Завтра в 09:00
23 ноя в 09:00
62005 580₽ за всё до 10 чел.
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10%
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Солотча - ворота Мещеры: экскурсия с историей и природой
Исследуйте Солотчу, где каждый шаг открывает страницы истории и позволяет насладиться красотой природы
Начало: В Рязани, на площади Победы
Завтра в 08:00
23 ноя в 08:00
80007 200₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области
Погрузитесь в мир архитектурных и исторических сокровищ Рязанской области. Откройте для себя неизведанные уголки и легенды
Начало: На пл. Победы
Завтра в 08:00
23 ноя в 08:00
1150010 350₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван15 сентября 2024Великолепно проведённое время. Рекомендуем однозначно. Андрей очень интересный рассказчик. Отличное знание истории. Время пролетело незаметно, много интересных фактов и полезных рекомендации по посещению мест в Рязани.
- ААнастасия12 августа 2024Спасибо гиду Надежде Александровне за экскурсию. Все посмотрели все успели, были большой группой 19 человек. На будущее советую приобрести гарнитуру и аудиогиды, так как многим не слышна была информация
- ААнастасия12 августа 2024Брали экскурсию в конце мая большой группой 18 человек. Организация менеджером некудышная. Завышенные цены на заказ автобуса для группы. За
- ВВадим29 апреля 2024Экскурсия стоящая. Можно, конечно, сгонять самим, но тогда некому будет по дороге отвечать на вопросы про Рязань, область, архитектуру, историю
- ННаиля25 февраля 2024Огромное спасибо Андрею за интересную содержательную экскурсию, за внимательное отношение к экскурсантам. На экскурсии узнали много интересного и неожиданного. Отдельное спасибо за голопузого мужика.
- ВВалентина30 января 2024Экскурсия была 28 января 2024 года. Андрей замечательный экскурсовод, влюбленный в свою профессию и свой город. Экскурсия прошла на одном дыхании. Узнали много интересных фактов, о которых ранее ничего не слышали. Андрей настоящий профессионал!!!!!
- ИИнна10 января 2024Большое спасибо Андрею за такой увлекательный маршрут! Мы, конечно, бывалые путешественники, но доменная печь в Рязанской глубинке потрясла нас! Как много нам открытий чудных с такими замечательными гидами!
- ЕЕвгения8 января 2024Спасибо Андрею за интересную экскурсию. Посетили Солотчу, Музей Пожалостина и памятник Петру и Февроньи. Андрей сумел заинтересовать как детей, так и взрослых.
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Скидки»
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