Вас ждёт увлекательное путешествие по Рыбинску, где вы увидите колокольню архитектора-самоучки и Спасо-Преображенский собор. Узнаете о купцах Дурдиных и их пиво-медоваренном заводе. Прогуляетесь по Бульварной улице, где когда-то пели Фифи
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Величественная архитектура XIX века
- 🍺 Истории купеческого сословия
- 🎭 Театральные традиции Рыбинска
- 🔥 Удивительные истории о пожарных
- 🚶♂️ Прогулка по историческим улицам
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Колокольня архитектора-самоучки
- Спасо-Преображенский собор
- Бульварная улица
- Красная площадь
- Памятник бурлаку
Описание экскурсии
- Вы оцените красоту колокольни, построенной архитектором-самоучкой, и увидите торжественный Спасо-Преображенский собор столичного мастера
- Узнаете, как купцы Дурдины построили на реке Черемухе пиво-медоваренный завод и какое пиво варили. И как один из них прослыл бузотёром и фанфароном
- Погуляете по реконструированной Бульварной улице, где располагались рестораны, цветники, кованные лестницы
- Я расскажу, как один купец на этом городском бульваре построил «Эльдорадо» — первоклассный ресторан, где пели различные Фифи, Мими, Зизи, хор цыган… А там начались еженочные кутежи и попойки. И вот однажды… ресторан сгорел
- Мы пройдём по Красной площади, на которой и Красные торговые ряды, и Хлебные торговые ряды, и, словно царский терем, здание Новой биржи
- Также вы увидите памятник бурлаку, узнаете, как их нанимали на работу и в чём она заключалась, сколько бурлаков собиралось в Рыбинске в навигацию, какие традиции у них были и что такое бечевник
Кроме того, я расскажу:
- как Екатерина Великая Рыбную слободу посетила
- как в Рыбинске появился театр
- как пожарные удивили всю Россию, когда собственную пожарную каланчу от пожара не спасли
- откуда есть пошло название главной улицы Крестовой
- какое место в Рыбинске называют Крестом и почему — его описание можно встретить не только в обзорах местных историков, но и в репортажах Владимира Гиляровского
Организационные детали
Я могу провести экскурсию для большего числа участников: для компании от 6 до 10 человек доплата за каждого составит 600 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваш гид в Рыбинске
Профессиональный гид. Люблю свой красивый город, ставший настоящей съёмочной площадкой. Расскажу историю зданий, невыдуманные истории из жизни купцов и покажу живые сценки из жизни купечества.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
18 мар 2025
Замечательная экскурсия, познавательно, легко, интересно! Экскурсовод Нина очень интересно рассказала историю города, легкое восприятие информации и маленькое путешествие по Рыбинску пролетело незаметно, спасибо!
Похожие экскурсии из Рыбинска
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборИстория и тайны Рыбинска
Погрузитесь в историю Рыбинска на экспресс-экскурсии! Откройте для себя город-купец, бурлаков и музей под открытым небом. Уникальные памятники и виды ждут вас
Начало: У памятника Бурлаку
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:30
от 2000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Рыбинск
Прогулка по Рыбинску: история, архитектура и знаменитые земляки. Узнайте о соборе, биржах и жизни в городе сегодня
Завтра в 10:00
31 мая в 17:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
Узнайте о судьбе Рыбинска и исчезнувшей Мологи. Посетите исторические места и макет затопленного города, погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На Волжской набережной
Завтра в 09:00
30 мая в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.