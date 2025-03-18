читать дальше и Мими. На Красной площади откроете для себя Красные и Хлебные торговые ряды. Увидите памятник бурлаку и узнаете о традициях бурлаков. Также вас ждут истории о Екатерине Великой и пожарной каланче

Вас ждёт увлекательное путешествие по Рыбинску, где вы увидите колокольню архитектора-самоучки и Спасо-Преображенский собор. Узнаете о купцах Дурдиных и их пиво-медоваренном заводе. Прогуляетесь по Бульварной улице, где когда-то пели Фифи