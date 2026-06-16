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Рыбинск с душой: встреча с Барсиком, история города и кадры на память

Увидеть основные локации и встретиться с пушистым символом
На этой прогулке вы познакомитесь с главными местами исторического центра и его самым известным четырёхлапым жителем — котом Барсиком. Вы узнаете, чем жил и живёт город.

В компании местного талисмана, гида и фотографа прогулка получится не только познавательной, но и очень душевной, а на память останутся профессиональные снимки.
Рыбинск с душой: встреча с Барсиком, история города и кадры на память
Рыбинск с душой: встреча с Барсиком, история города и кадры на память
Рыбинск с душой: встреча с Барсиком, история города и кадры на память

Описание экскурсии

Старт: фотосессия с Барсиком у пожарной каланчи

Бульварная улица — тихий центр Рыбинска с видом на реку Черёмуху

Здесь время словно замедляется. Барсик чувствует себя как дома, а вы получаете кадры в камерной и уютной локации. Только вы, Барсик и фотограф Вячеслав. Никакой спешки: кот сам выбирает позы, а вы наслаждаетесь процессом.

Красная площадь и музей вывесок под открытым небом

Архитектурная жемчужина города, место, где можно узнать историю Рыбинска, его биржи и местного предпринимательства. Здесь сделаем общее фото на память у одного из символов города.

Старая хлебная биржа и набережная Волги

На фоне Волги получаются особенно атмосферные снимки. Здесь мы попрощаемся с Барсиком и продолжим прогулку по улице Стоялой.

Улица Стоялая, памятники Льву Ошанину и Фёдору Ушакову

Историческая часть маршрута. Поговорим о купечестве, городской архитектуре и о том, как Рыбинск менял названия, сохраняя свой характер.

Вы узнаете:

  • как Рыбинск из Усть-Шексны превратился в купеческую столицу на Волге
  • почему местное купечество оставило такой заметный след в истории города
  • как менялся Рыбинск — от Рыбной слободы до современного города
  • почему хлебные биржи стали его символами и какую роль играла Волга в его развитии

Поговорим о волжской культуре, бурлацких маршрутах, поэзии Льва Ошанина, старинных вывесках и дворах, которые редко попадают в путеводители. А ещё — о том, как кот Барсик стал одним из неофициальных символов Рыбинска и любимцем горожан.

Организационные детали

  • Профессиональная фотосессия включена в стоимость. Вы получите 10–15 фото в обработке. Ссылка придёт в течение 24 часов
  • Дополнительно по желанию оплачиваются напитки и перекус в кафе по маршруту, сувениры и угощения для Барсика (по согласованию с хозяйкой)
  • Если хотите, чтобы Барсик появился в определённом костюме (моряк, купец, праздничный) — напишите пожелание заранее, постараемся учесть!
  • Экскурсия не рекомендуется при аллергии на шерсть кошек. Барсик контактный, будет рядом
  • Маршрут пешеходный, без сложных подъёмов, но если у вас есть ограничения по мобильности — напишите заранее, скорректируем путь

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Волжской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Рыбинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 1718 туристов
Я живу в Рыбинске всю жизнь. Этот город — не просто место моего рождения, а часть моей души. Я знаю его улицы, дома, легенды и тайны — от бурлацких песен
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до подвигов земляков в годы Великой Отечественной войны. В своей работе я рассказываю об истории Рыбинска как Города трудовой доблести, о судьбах простых людей — купцов, рабочих, инженеров, которые создавали и развивали город, о его героической памяти. С 2025 года я — «Экскурсовод Победы», победитель всероссийского конкурса «Больше, чем путешествия». Провожу авторские маршруты, где важны не только факты, но и атмосфера, эмоции и живой диалог. Я встречаюсь с гостями потому, что Рыбинск — город, который нужно чувствовать, а не просто видеть. Хочется, чтобы каждый, кто приезжает сюда, увозил с собой не только фотографии, но и историю, которая останется в сердце. Приглашаю вас на прогулку по местам, где каждый камень дышит прошлым и где вас встретит человек, для которого этот город — родной дом.

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