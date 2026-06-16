На этой прогулке вы познакомитесь с главными местами исторического центра и его самым известным четырёхлапым жителем — котом Барсиком. Вы узнаете, чем жил и живёт город. В компании местного талисмана, гида и фотографа прогулка получится не только познавательной, но и очень душевной, а на память останутся профессиональные снимки.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Старт: фотосессия с Барсиком у пожарной каланчи

Бульварная улица — тихий центр Рыбинска с видом на реку Черёмуху

Здесь время словно замедляется. Барсик чувствует себя как дома, а вы получаете кадры в камерной и уютной локации. Только вы, Барсик и фотограф Вячеслав. Никакой спешки: кот сам выбирает позы, а вы наслаждаетесь процессом.

Красная площадь и музей вывесок под открытым небом

Архитектурная жемчужина города, место, где можно узнать историю Рыбинска, его биржи и местного предпринимательства. Здесь сделаем общее фото на память у одного из символов города.

Старая хлебная биржа и набережная Волги

На фоне Волги получаются особенно атмосферные снимки. Здесь мы попрощаемся с Барсиком и продолжим прогулку по улице Стоялой.

Улица Стоялая, памятники Льву Ошанину и Фёдору Ушакову

Историческая часть маршрута. Поговорим о купечестве, городской архитектуре и о том, как Рыбинск менял названия, сохраняя свой характер.

Вы узнаете:

как Рыбинск из Усть-Шексны превратился в купеческую столицу на Волге

почему местное купечество оставило такой заметный след в истории города

как менялся Рыбинск — от Рыбной слободы до современного города

почему хлебные биржи стали его символами и какую роль играла Волга в его развитии

Поговорим о волжской культуре, бурлацких маршрутах, поэзии Льва Ошанина, старинных вывесках и дворах, которые редко попадают в путеводители. А ещё — о том, как кот Барсик стал одним из неофициальных символов Рыбинска и любимцем горожан.

Организационные детали