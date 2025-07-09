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Рыбинский историко-архитектурный музей-заповедник – экскурсии в Рыбинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Рыбинский историко-архитектурный музей-заповедник» в Рыбинске, цены от 1400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Пешая
1 час
45 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Рыбинску, проходя через 12 ключевых достопримечательностей и погружаясь в историю города
Начало: У чугунной беседки-ротонды
Завтра в 13:00
7 авг в 15:00
от 1400 ₽ за человека
Добро пожаловать в Рыбинск
Пешая
1.5 часа
120 отзывов
Индивидуальная
до 9 чел.
Добро пожаловать в Рыбинск: индивидуальная экскурсия
Рыбинск - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Прогуляйтесь по его улицам, узнайте интересные факты и насладитесь видами Волги
Начало: У памятника Бурлаку на Волжской Набережной
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
4000 ₽ за всё до 9 чел.
Тайны рыбинских узоров: авторская экскурсия с мастер-классом 7+
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны рыбинских узоров
Путешествие в историю рыбинских ремёсел и орнаментов. Изучите изразцы, посетите музей и создайте керамический сувенир
Начало: На Красной площади
Завтра в 09:00
12 авг в 12:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мороз
    9 июля 2025
    Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
    Дата посещения: 9 июля 2025
    Очень интересная подача материала с активностями и участием непосредственно самих экскурсантов.
  • Е
    Елена
    26 июля 2025
    Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
    Это было интересное приключение по городу. Один раз мы уже брали классическую экскурсию. В этот раз взяли что-то новое -
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    иммерсивная экскурсия, как другой взгляд на город. Юлия раздала нам наушники, и мы слушали и выполняли задания. Народ, который проходил мимо, наверно не понимал, что мы делаем, но нам было интересно и весело) 5 взрослых и 1 подросток - делали нестандартные, но очень не сложные вещи на ступеньках театра, на набережной, на площади, у памятника бурлакам. Не буду раскрывать карты, пробуйте) Подросток сказал, что это кринж, но классный)) Экскурсия - это постоянное движение, не нужно стоять и смотреть на экскурсовода, Юлия только задавала направление. Все действо модерировалось из наушников, и это продуманная экскурсия!! января, представляете, сразу после НГ - такое мини приключение по городу, когда все полузакрыто. Рекомендуем этот опыт!!

  • Ю
    Юлия
    22 июля 2025
    Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
    Иммерсивная прогулка - достаточно интересная и оригинальная задумка, на такого рода мероприятии побывали впервые и остались очень довольны!!! Экскурсовод Надежда очень легкая, доброжелательная девушка, задала настроение и отлично нас выгуляла по окрестностям города!!!! Благодарим вас!!!
    Иммерсивная прогулка - достаточно интересная и оригинальная задумка, на такого рода мероприятии побывали впервые и осталисьИммерсивная прогулка - достаточно интересная и оригинальная задумка, на такого рода мероприятии побывали впервые и осталисьИммерсивная прогулка - достаточно интересная и оригинальная задумка, на такого рода мероприятии побывали впервые и остались
  • А
    Алёна
    8 июля 2025
    Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
    Спасибо Юле за чудесную экскурсию! Необычный формат, хочется теперь посетить остальные города с Эмилией.
    Показалось, что часа как-то мало, хотелось побольше времени
    💙
  • А
    Алина
    22 июня 2025
    Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
    Очень интересный и необычный формат)
  • Е
    Евгений
    21 июня 2025
    Добро пожаловать в Рыбинск
    Прекрасная познавательная экскурсия о городе, много интересного узнали и подчеркнули для себя. Огромное спасибо Татьяне за подробный и детальный разбор некоторых исторических моментов города Рыбинск.
  • Л
    Лилия
    19 июня 2025
    Добро пожаловать в Рыбинск
    Экскурсия прошло хорошо. Татьяна много знает про свой город. Немного хотелось бы что бы информация была более структурирована. Хотелось бы картинок больше увидеть в процессе рассказа. А так все хорошо.
  • А
    Андрей
    17 июня 2025
    Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
    Необычная и прекрасная экскурсия. Не только узнали много нового про город Рыбинск, но и получили огромный заряд позитива и положительной
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    энергии. Спасибо Юлии - она прекрасный экскурсовод и очень милый и положительный человек. Время экскурсии пролетело незаметно и даже как-то не хотелось расставаться.

  • Л
    Лариса
    16 июня 2025
    Добро пожаловать в Рыбинск
    Скажу сразу, что нам очень понравилось!! Татьяна Михайловна - рассказчик" с изюминкой. Вместо заявленных полутора часов еле разошлись более чем
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    через 2 часа. Мы в Рыбинске были первый раз, было интересно послушать и про историю города, и про становление, и про посещение известными людьми. И еще, рассказчик, как личность вызывает отдельное восхищение! Татьяна Михайловна, огромное вам спасибо за подаренные эмоции! Буду с удовольствием рекомендовать экскурсию всем, кому интересна история города.

  • В
    Вера
    13 июня 2025
    Добро пожаловать в Рыбинск
    Спасибо за интересную экскурсию по Рыбинску! Все интересно, познавательно, центр Рыбинска небольшой и все можно обойтись буквально за час-полтора! Милый городок и супер экскурсовод!
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2025
    Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
    Замечательная, легкая и веселая экскурсия, которая идеально подойдет и для маленьких детей. Можно и потанцевать и спеть) Здорово,рекомендую.
  • О
    Ольга
    17 мая 2025
    Добро пожаловать в Рыбинск
    Татьяна замечательный экскурсовод и энергичный человек с чувством юмора и заряженный оптимизмом! Узнали очень много новой информации, совершили приятную прогулку по городу и остались на 100% довольны, рекомендуем!
    Татьяна замечательный экскурсовод и энергичный человек с чувством юмора и заряженный оптимизмом! Узнали очень много новойТатьяна замечательный экскурсовод и энергичный человек с чувством юмора и заряженный оптимизмом! Узнали очень много новойТатьяна замечательный экскурсовод и энергичный человек с чувством юмора и заряженный оптимизмом! Узнали очень много новой
  • Л
    Людмила
    14 мая 2025
    Добро пожаловать в Рыбинск
    Были на экскурсии в Рыбинске с супругом на 01 мая 2025 года. Экскурсия очень понравилась, так интересно и задушевно экскурсовод дает информацию о городе, прямо заслушались. Искренне благодарим Вас за прекрасно проведенное время и рекомендуем экскурсовода от всей души!!!
  • О
    Ольга
    11 мая 2025
    Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
    Очень понравилась поездка. Глубоко и интересно. Узнали много нового о городе. Разалеклись,посмнчлись и даже успели подумать о вечном. С собой унесли огромное количество приятных воспоминаний и ярких впечатлений,море фото. А еще попробовали очень вкусный чай с питательным батончиком
  • О
    Ольга
    10 мая 2025
    Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
    Были на замечательной прогулке-экскурсии с Юлией 10 мая! Искали что-то лёгкое, нестандартное, но при этом познавательное. И угадали с выбором!
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    Хотелось узнать основные факты, но так, чтобы и детям (9 и 12 лет) было интересно и не очень утомительно. Огромное спасибо экскурсоводу Юлии за созданную атмосферу, векусняшки, подарочки и лёгкие элементы развлечения по ходу прогулки. Дети остались довольны, взрослые познакомились с основной центральной частью города - все счастливы! Бонусом замечательные фотографии, которые отправили нам после прогулки👍 Рекомендую👍

    Были на замечательной прогулке-экскурсии с Юлией 10 мая! Искали что-то лёгкое, нестандартное, но при этом познавательноеБыли на замечательной прогулке-экскурсии с Юлией 10 мая! Искали что-то лёгкое, нестандартное, но при этом познавательноеБыли на замечательной прогулке-экскурсии с Юлией 10 мая! Искали что-то лёгкое, нестандартное, но при этом познавательноеБыли на замечательной прогулке-экскурсии с Юлией 10 мая! Искали что-то лёгкое, нестандартное, но при этом познавательное
  • О
    Ольга
    10 мая 2025
    Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
    Впервые была на экскурсии в таком формате, необычно и здорово.
  • Е
    Елена
    9 мая 2025
    Добро пожаловать в Рыбинск
    Динамичная, нескучна экскурсия- прогулка по городу с гидом искренне любящим свой город.
  • Д
    Денис
    3 мая 2025
    Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
    Очень интересный формат, позитивная девушка гид. Экскурсия добавила знаний и подняла настроение. Однозначно лайк.
  • О
    Олег
    2 мая 2025
    Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
    Замечательная экскурсию, замечательная Юлия! Очень интересная программа, оптимальная по времени, насыщенная по информации, лёгкая в восприятии. Продвинутая по форме -иммерсивная, позволяет послушать не только информацию о достопримечательностях, но и музыкальное сопровождение создающее отличное настроение! СПАСИБО Юлии!
  • Н
    Наталья
    12 апреля 2025
    Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
    Отличная, необычная и легкая экскурсия. Приятный, доброжелательный и позитивный гид. Экскурсия не только дает общие представления о городе, но и
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    придает настроения и позитива, заставляет задуматься о том, что же на самом деле важно в нашей жизни. Однозначно рекомендую как взрослым, так и компаниям с детьми!

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Рыбинский историко-архитектурный музей-заповедник»

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Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в августе 2025
Сейчас в Рыбинске в категории "Рыбинский историко-архитектурный музей-заповедник" можно забронировать 3 экскурсии от 1400 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 165 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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