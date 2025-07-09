Групповая
до 20 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Рыбинску, проходя через 12 ключевых достопримечательностей и погружаясь в историю города
Начало: У чугунной беседки-ротонды
Завтра в 13:00
7 авг в 15:00
от 1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
Добро пожаловать в Рыбинск: индивидуальная экскурсия
Рыбинск - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Прогуляйтесь по его улицам, узнайте интересные факты и насладитесь видами Волги
Начало: У памятника Бурлаку на Волжской Набережной
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
4000 ₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны рыбинских узоров
Путешествие в историю рыбинских ремёсел и орнаментов. Изучите изразцы, посетите музей и создайте керамический сувенир
Начало: На Красной площади
Завтра в 09:00
12 авг в 12:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММороз9 июля 2025Иммерсивная обзорная прогулка по РыбинскуДата посещения: 9 июля 2025Очень интересная подача материала с активностями и участием непосредственно самих экскурсантов.
- ЕЕлена26 июля 2025Это было интересное приключение по городу. Один раз мы уже брали классическую экскурсию. В этот раз взяли что-то новое -
- ЮЮлия22 июля 2025Иммерсивная прогулка - достаточно интересная и оригинальная задумка, на такого рода мероприятии побывали впервые и остались очень довольны!!! Экскурсовод Надежда очень легкая, доброжелательная девушка, задала настроение и отлично нас выгуляла по окрестностям города!!!! Благодарим вас!!!
- ААлёна8 июля 2025Спасибо Юле за чудесную экскурсию! Необычный формат, хочется теперь посетить остальные города с Эмилией.
Показалось, что часа как-то мало, хотелось побольше времени
💙
- ААлина22 июня 2025Очень интересный и необычный формат)
- ЕЕвгений21 июня 2025Прекрасная познавательная экскурсия о городе, много интересного узнали и подчеркнули для себя. Огромное спасибо Татьяне за подробный и детальный разбор некоторых исторических моментов города Рыбинск.
- ЛЛилия19 июня 2025Экскурсия прошло хорошо. Татьяна много знает про свой город. Немного хотелось бы что бы информация была более структурирована. Хотелось бы картинок больше увидеть в процессе рассказа. А так все хорошо.
- ААндрей17 июня 2025Необычная и прекрасная экскурсия. Не только узнали много нового про город Рыбинск, но и получили огромный заряд позитива и положительной
- ЛЛариса16 июня 2025Скажу сразу, что нам очень понравилось!! Татьяна Михайловна - рассказчик" с изюминкой. Вместо заявленных полутора часов еле разошлись более чем
- ВВера13 июня 2025Спасибо за интересную экскурсию по Рыбинску! Все интересно, познавательно, центр Рыбинска небольшой и все можно обойтись буквально за час-полтора! Милый городок и супер экскурсовод!
- ЮЮлия19 мая 2025Замечательная, легкая и веселая экскурсия, которая идеально подойдет и для маленьких детей. Можно и потанцевать и спеть) Здорово,рекомендую.
- ООльга17 мая 2025Татьяна замечательный экскурсовод и энергичный человек с чувством юмора и заряженный оптимизмом! Узнали очень много новой информации, совершили приятную прогулку по городу и остались на 100% довольны, рекомендуем!
- ЛЛюдмила14 мая 2025Были на экскурсии в Рыбинске с супругом на 01 мая 2025 года. Экскурсия очень понравилась, так интересно и задушевно экскурсовод дает информацию о городе, прямо заслушались. Искренне благодарим Вас за прекрасно проведенное время и рекомендуем экскурсовода от всей души!!!
- ООльга11 мая 2025Очень понравилась поездка. Глубоко и интересно. Узнали много нового о городе. Разалеклись,посмнчлись и даже успели подумать о вечном. С собой унесли огромное количество приятных воспоминаний и ярких впечатлений,море фото. А еще попробовали очень вкусный чай с питательным батончиком
- ООльга10 мая 2025Были на замечательной прогулке-экскурсии с Юлией 10 мая! Искали что-то лёгкое, нестандартное, но при этом познавательное. И угадали с выбором!
- ООльга10 мая 2025Впервые была на экскурсии в таком формате, необычно и здорово.
- ЕЕлена9 мая 2025Динамичная, нескучна экскурсия- прогулка по городу с гидом искренне любящим свой город.
- ДДенис3 мая 2025Очень интересный формат, позитивная девушка гид. Экскурсия добавила знаний и подняла настроение. Однозначно лайк.
- ООлег2 мая 2025Замечательная экскурсию, замечательная Юлия! Очень интересная программа, оптимальная по времени, насыщенная по информации, лёгкая в восприятии. Продвинутая по форме -иммерсивная, позволяет послушать не только информацию о достопримечательностях, но и музыкальное сопровождение создающее отличное настроение! СПАСИБО Юлии!
- ННаталья12 апреля 2025Отличная, необычная и легкая экскурсия. Приятный, доброжелательный и позитивный гид. Экскурсия не только дает общие представления о городе, но и
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Рыбинский историко-архитектурный музей-заповедник»
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