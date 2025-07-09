М Мороз Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску Дата посещения: 9 июля 2025 Очень интересная подача материала с активностями и участием непосредственно самих экскурсантов.

Е Елена Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску читать дальше иммерсивная экскурсия, как другой взгляд на город. Юлия раздала нам наушники, и мы слушали и выполняли задания. Народ, который проходил мимо, наверно не понимал, что мы делаем, но нам было интересно и весело) 5 взрослых и 1 подросток - делали нестандартные, но очень не сложные вещи на ступеньках театра, на набережной, на площади, у памятника бурлакам. Не буду раскрывать карты, пробуйте) Подросток сказал, что это кринж, но классный)) Экскурсия - это постоянное движение, не нужно стоять и смотреть на экскурсовода, Юлия только задавала направление. Все действо модерировалось из наушников, и это продуманная экскурсия!! января, представляете, сразу после НГ - такое мини приключение по городу, когда все полузакрыто. Рекомендуем этот опыт!! Это было интересное приключение по городу. Один раз мы уже брали классическую экскурсию. В этот раз взяли что-то новое -

Ю Юлия Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску Иммерсивная прогулка - достаточно интересная и оригинальная задумка, на такого рода мероприятии побывали впервые и остались очень довольны!!! Экскурсовод Надежда очень легкая, доброжелательная девушка, задала настроение и отлично нас выгуляла по окрестностям города!!!! Благодарим вас!!!

А Алёна Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску Спасибо Юле за чудесную экскурсию! Необычный формат, хочется теперь посетить остальные города с Эмилией.

Показалось, что часа как-то мало, хотелось побольше времени

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А Алина Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску Очень интересный и необычный формат)

Е Евгений Добро пожаловать в Рыбинск Прекрасная познавательная экскурсия о городе, много интересного узнали и подчеркнули для себя. Огромное спасибо Татьяне за подробный и детальный разбор некоторых исторических моментов города Рыбинск.

Л Лилия Добро пожаловать в Рыбинск Экскурсия прошло хорошо. Татьяна много знает про свой город. Немного хотелось бы что бы информация была более структурирована. Хотелось бы картинок больше увидеть в процессе рассказа. А так все хорошо.

А Андрей Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску читать дальше энергии. Спасибо Юлии - она прекрасный экскурсовод и очень милый и положительный человек. Время экскурсии пролетело незаметно и даже как-то не хотелось расставаться. Необычная и прекрасная экскурсия. Не только узнали много нового про город Рыбинск, но и получили огромный заряд позитива и положительной

Л Лариса Добро пожаловать в Рыбинск читать дальше через 2 часа. Мы в Рыбинске были первый раз, было интересно послушать и про историю города, и про становление, и про посещение известными людьми. И еще, рассказчик, как личность вызывает отдельное восхищение! Татьяна Михайловна, огромное вам спасибо за подаренные эмоции! Буду с удовольствием рекомендовать экскурсию всем, кому интересна история города. Скажу сразу, что нам очень понравилось!! Татьяна Михайловна - рассказчик" с изюминкой. Вместо заявленных полутора часов еле разошлись более чем

В Вера Добро пожаловать в Рыбинск Спасибо за интересную экскурсию по Рыбинску! Все интересно, познавательно, центр Рыбинска небольшой и все можно обойтись буквально за час-полтора! Милый городок и супер экскурсовод!

Ю Юлия Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску Замечательная, легкая и веселая экскурсия, которая идеально подойдет и для маленьких детей. Можно и потанцевать и спеть) Здорово,рекомендую.

О Ольга Добро пожаловать в Рыбинск Татьяна замечательный экскурсовод и энергичный человек с чувством юмора и заряженный оптимизмом! Узнали очень много новой информации, совершили приятную прогулку по городу и остались на 100% довольны, рекомендуем!

Л Людмила Добро пожаловать в Рыбинск Были на экскурсии в Рыбинске с супругом на 01 мая 2025 года. Экскурсия очень понравилась, так интересно и задушевно экскурсовод дает информацию о городе, прямо заслушались. Искренне благодарим Вас за прекрасно проведенное время и рекомендуем экскурсовода от всей души!!!

О Ольга Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску Очень понравилась поездка. Глубоко и интересно. Узнали много нового о городе. Разалеклись,посмнчлись и даже успели подумать о вечном. С собой унесли огромное количество приятных воспоминаний и ярких впечатлений,море фото. А еще попробовали очень вкусный чай с питательным батончиком

О Ольга Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску читать дальше Хотелось узнать основные факты, но так, чтобы и детям (9 и 12 лет) было интересно и не очень утомительно. Огромное спасибо экскурсоводу Юлии за созданную атмосферу, векусняшки, подарочки и лёгкие элементы развлечения по ходу прогулки. Дети остались довольны, взрослые познакомились с основной центральной частью города - все счастливы! Бонусом замечательные фотографии, которые отправили нам после прогулки👍 Рекомендую👍 Были на замечательной прогулке-экскурсии с Юлией 10 мая! Искали что-то лёгкое, нестандартное, но при этом познавательное. И угадали с выбором!

О Ольга Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску Впервые была на экскурсии в таком формате, необычно и здорово.

Е Елена Добро пожаловать в Рыбинск Динамичная, нескучна экскурсия- прогулка по городу с гидом искренне любящим свой город.

Д Денис Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску Очень интересный формат, позитивная девушка гид. Экскурсия добавила знаний и подняла настроение. Однозначно лайк.

О Олег Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску Замечательная экскурсию, замечательная Юлия! Очень интересная программа, оптимальная по времени, насыщенная по информации, лёгкая в восприятии. Продвинутая по форме -иммерсивная, позволяет послушать не только информацию о достопримечательностях, но и музыкальное сопровождение создающее отличное настроение! СПАСИБО Юлии!