В 2017 году в Рыбинске благоустраивали Красную площадь. С этого времени и начинается история со стилизованными вывесками, которые стали фишкой города. Посмотрим на самые яркие из них, обсудим интересные дизайнерские решения и поговорим об особенностях и сложностях этого проекта.

Описание экскурсии

Мы пройдём по Красной площади и главной прогулочной улице города — Крестово. Увидим вывески крупных федеральных брендов: «Магнита», «Пятёрочки», «Вкусвилла», «Вайлдберриз», «Озона» и других.

Разберёмся в тонкостях дореволюционной орфографии. Обсудим, как говорили и писали наши предки — и дело не столько в ерах с ятями, сколько в самих формулировках фраз.

Я расскажу о нюансах проекта — как возникла идея, как она пробивалась через сопротивление коммерсантов и общественное мнение, как строилась работа по стилизации.

Посмотрим интересные дизайнерские решения локальных брендов и погрузимся в специфику работы художников, рекламщиков, дизайнеров, кузнецов и резчиков, а также городской администрации.

Вы узнаете, как согласовывают вывески на художественном совете и к чему могут придраться эксперты. Я сам прошёл этот процесс, когда согласовывал вывеску своего проекта.

Увидим, как некоторые подрядчики пытаются обойти требования и что из этого получается. А ещё расскажу, как рыбинские вывески начинают появляться в других городах России.

Поговорим о фейлах и курьёзах на проекте.