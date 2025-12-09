Рыбинскiе вывески: всё о проекте, сделавшем город известным на страну
Нюансы и тонкости, интересные решения и специфика, фейлы и курьёзы
В 2017 году в Рыбинске благоустраивали Красную площадь. С этого времени и начинается история со стилизованными вывесками, которые стали фишкой города.
Посмотрим на самые яркие из них, обсудим интересные дизайнерские решения и поговорим об особенностях и сложностях этого проекта.
Мы пройдём по Красной площади и главной прогулочной улице города — Крестово. Увидим вывески крупных федеральных брендов: «Магнита», «Пятёрочки», «Вкусвилла», «Вайлдберриз», «Озона» и других.
Разберёмся в тонкостях дореволюционной орфографии. Обсудим, как говорили и писали наши предки — и дело не столько в ерах с ятями, сколько в самих формулировках фраз.
Я расскажу о нюансах проекта — как возникла идея, как она пробивалась через сопротивление коммерсантов и общественное мнение, как строилась работа по стилизации.
Посмотрим интересные дизайнерские решения локальных брендов и погрузимся в специфику работы художников, рекламщиков, дизайнеров, кузнецов и резчиков, а также городской администрации.
Вы узнаете, как согласовывают вывески на художественном совете и к чему могут придраться эксперты. Я сам прошёл этот процесс, когда согласовывал вывеску своего проекта.
Увидим, как некоторые подрядчики пытаются обойти требования и что из этого получается. А ещё расскажу, как рыбинские вывески начинают появляться в других городах России.
Поговорим о фейлах и курьёзах на проекте.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Александр — ваш гид в Рыбинске
Провёл экскурсии для 3616 туристов
Родился и вырос в Рыбинске. Получил высшее экономическое образование, закончил аспирантуру — после восьми лет учёбы вернулся в родной город и увидел, что у него огромный потенциал для развития туризма. читать дальше
Я стал вторым гидом города, создавшим профиль на Трипстере.
Интересуюсь темой дореволюционного купеческого Рыбинска, писал исторические очерки в местной прессе, веду блог о выдающихся жителях и архитектуре города. Занимаюсь реконструкцией — танцую на балах 19 века в костюмах той эпохи.
Один из создателей и руководитель музея «Литературный город», возглавляю Рыбинское отделение Совета молодых литераторов при Союзе писателей России. Разработал для РГБ им. Ленина образовательный курс «Креативный туризм».
Играю в труппе местного театра. Тренирую собственную футбольную команду. В июне 2023 года прошёл государственную аттестацию гидов, оформлена самозанятость. С радостью покажу вам Рыбинск!