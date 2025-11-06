На улице Пушкина в Рыбинске можно увидеть уникальные храмы четырёх конфессий, старинные купеческие усадьбы и памятники деревянного зодчества. Здесь же находится вокзал Рыбинско-Бологовской железной дороги, построенный по проекту Сима Минаша. История монахинь, купцов и судьба затопленного города Мологи оживают на этой экскурсии. Завершает прогулку великолепный вид на слияние Волги и Шексны с Волжской балюстрады

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Железнодорожный вокзал. Построен по проекту архитектора Сима Минаша, создателя Витебского вокзала в Санкт-Петербурге. Внутри сохранилась аутентичная метлахская плитка.

Дом художников. Памятник деревянного зодчества с резными наличниками и ажурными башенками. Вы узнаете, почему этот дом так называется и какую роль он сыграл в истории города.

Польский костёл «Сладчайшее Сердце Иисуса». Единственный сохранившийся на Верхней Волге. Краснокирпичный храм в готическом стиле напоминает средневековый замок.

Карякинский сад. Весной здесь расцветают тюльпаны, а в пруду плавают белоснежные лебеди. У фонтана я расскажу о непростой судьбе этого места.

Синагога. Мы представим, как она выглядела в прошлом, и поговорим о знаменитых братьях, родившихся в соседнем доме. Именно они стояли у истоков Голливуда и премии «Оскар».

Усадьба купца Наумова. Комплекс купеческих построек с конюшней и колоннами. Вы услышите, как жили богатые рыбинские купцы, как они встречали гостей и чем угощали.

Подворье Леушинского монастыря. Я расскажу о быте обители, а также о пророческом сне одной из монахинь, который оставил след в истории.

Волжская балюстрада. Отсюда открывается великолепный вид на слияние Волги и Шексны.

Организационные детали