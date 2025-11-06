Мои заказы

Вдоль по Пушкинской - в Рыбинске

На Пушкинской улице в Рыбинске соседствуют храмы и купеческие усадьбы. Узнайте об истории города и полюбуйтесь слиянием рек с Волжской балюстрады
На улице Пушкина в Рыбинске можно увидеть уникальные храмы четырёх конфессий, старинные купеческие усадьбы и памятники деревянного зодчества. Здесь же находится вокзал Рыбинско-Бологовской железной дороги, построенный по проекту Сима Минаша. История монахинь, купцов и судьба затопленного города Мологи оживают на этой экскурсии. Завершает прогулку великолепный вид на слияние Волги и Шексны с Волжской балюстрады
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные храмы четырёх конфессий
  • 🚂 Исторический вокзал Рыбинска
  • 🏡 Старинные купеческие усадьбы
  • 🌊 Вид на слияние Волги и Шексны
  • 🎨 Памятники деревянного зодчества
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Железнодорожный вокзал
  • Дом Художников
  • Польский костёл «Сладчайшее Сердце Иисуса»
  • Карякинский сад
  • Синагога
  • Усадьба купца Наумова
  • Подворье Леушинского монастыря
  • Волжская балюстрада

Описание экскурсии

Железнодорожный вокзал. Построен по проекту архитектора Сима Минаша, создателя Витебского вокзала в Санкт-Петербурге. Внутри сохранилась аутентичная метлахская плитка.

Дом художников. Памятник деревянного зодчества с резными наличниками и ажурными башенками. Вы узнаете, почему этот дом так называется и какую роль он сыграл в истории города.

Польский костёл «Сладчайшее Сердце Иисуса». Единственный сохранившийся на Верхней Волге. Краснокирпичный храм в готическом стиле напоминает средневековый замок.

Карякинский сад. Весной здесь расцветают тюльпаны, а в пруду плавают белоснежные лебеди. У фонтана я расскажу о непростой судьбе этого места.

Синагога. Мы представим, как она выглядела в прошлом, и поговорим о знаменитых братьях, родившихся в соседнем доме. Именно они стояли у истоков Голливуда и премии «Оскар».

Усадьба купца Наумова. Комплекс купеческих построек с конюшней и колоннами. Вы услышите, как жили богатые рыбинские купцы, как они встречали гостей и чем угощали.

Подворье Леушинского монастыря. Я расскажу о быте обители, а также о пророческом сне одной из монахинь, который оставил след в истории.

Волжская балюстрада. Отсюда открывается великолепный вид на слияние Волги и Шексны.

Организационные детали

  • По желанию (за небольшую доплату) можем организовать в конце экскурсии чаепитие в Волжском парке с самоваром и баранками
  • Зимой Карякинский сад спит, он закрывается на период распутицы. Мы будем смотреть на сад со стороны костёла

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Рыбинске
Провела экскурсии для 837 туристов
Приветствую всех путешественников! Меня зовут Ольга, я гид по зову сердца. Родилась и живу в старинном Рыбинске. Люблю свой город и горжусь его славной историей. На своих экскурсиях делюсь накопленными знаниями в лёгкой форме, доступным грамотным языком. Приезжайте в Рыбинск! Он всегда превосходит все ожидания.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ирина
Ирина
6 ноя 2025
Прогулка по улице Пушкина оказалась чрезвычайно насыщенной! Рады, что после первой, обзорной, выбрали из многочисленных экскурсий по Рыбинску именно эту. История вокзала, храмов пяти конфессий, Дома художников, Карякинского сада удивительна и необыкновенно богата! Спасибо Ольге за интереснейший рассказ, серьёзное владение материалом, эмоциональность, увлечённость своим делом! Будем рекомендовать эту уникальную авторскую экскурсию и экскурсовода!
Я
Яна
6 сен 2025
Мы уже бывали в Рыбинске, город нам понравился, поэтому решили вернуться и еще раз насладиться его видами и кухней. Нам не были интересны стандартные обзорные экскурсии. Ольга предложила маршрут вдоль
читать дальше

одной, не самой центральной улицы, на которой разместилось много интересных объектов. Так мы глубже познакомились с городом и его архитектурой, у нас создалось целостное впечатление о его развитии. Нам очень понравилось: неспешность прогулки, интересные факты, красивые объекты. Мы получили большое удовольствие.

Ю
Юлия
28 авг 2025
Грапмотный и интересный рассказ, благодарим за экскурсию.

