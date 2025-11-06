На Пушкинской улице в Рыбинске соседствуют храмы и купеческие усадьбы. Узнайте об истории города и полюбуйтесь слиянием рек с Волжской балюстрады
На улице Пушкина в Рыбинске можно увидеть уникальные храмы четырёх конфессий, старинные купеческие усадьбы и памятники деревянного зодчества. Здесь же находится вокзал Рыбинско-Бологовской железной дороги, построенный по проекту Сима Минаша. История монахинь, купцов и судьба затопленного города Мологи оживают на этой экскурсии. Завершает прогулку великолепный вид на слияние Волги и Шексны с Волжской балюстрады
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Рыбинске
Провела экскурсии для 837 туристов
Приветствую всех путешественников! Меня зовут Ольга, я гид по зову сердца. Родилась и живу в старинном Рыбинске. Люблю свой город и горжусь его славной историей. На своих экскурсиях делюсь накопленными знаниями в лёгкой форме, доступным грамотным языком. Приезжайте в Рыбинск! Он всегда превосходит все ожидания.
Ирина
6 ноя 2025
Прогулка по улице Пушкина оказалась чрезвычайно насыщенной! Рады, что после первой, обзорной, выбрали из многочисленных экскурсий по Рыбинску именно эту. История вокзала, храмов пяти конфессий, Дома художников, Карякинского сада удивительна и необыкновенно богата! Спасибо Ольге за интереснейший рассказ, серьёзное владение материалом, эмоциональность, увлечённость своим делом! Будем рекомендовать эту уникальную авторскую экскурсию и экскурсовода!
Я
Яна
6 сен 2025
Мы уже бывали в Рыбинске, город нам понравился, поэтому решили вернуться и еще раз насладиться его видами и кухней. Нам не были интересны стандартные обзорные экскурсии. Ольга предложила маршрут вдоль читать дальше
одной, не самой центральной улицы, на которой разместилось много интересных объектов. Так мы глубже познакомились с городом и его архитектурой, у нас создалось целостное впечатление о его развитии. Нам очень понравилось: неспешность прогулки, интересные факты, красивые объекты. Мы получили большое удовольствие.
Ю
Юлия
28 авг 2025
Грапмотный и интересный рассказ, благодарим за экскурсию.