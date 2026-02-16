Е Евгений Очень интересно. Детям лучше лет с 10.

Ольга Экскурсию однозначно рекомендую, очень всё понравилось. Вторая часть экскурсии, проходит на улице, одевайтесь теплее в холодное время.

О Ольга Очень понравилась экскурсовод Галина. Интересно рассказывала, отвечала на вопросы. Очень увлеченный человек. Мы были на экскурсии 1 февраля, несмотря на мороз и метель, Галина готова была еще много нам рассказать.)))

Спасибо большое за экскурсию!

Н Наталья Экскурсия интересная. Все понятно. Ничего страшного нет. Лестницы удобные. Освещение хорошее. Никак не ощущается что ты на глубине под землей.