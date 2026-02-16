Мы окажемся в бункере 1940-х годов — самом глубоком того времени.
Заглянем в кабинет, подготовленный для Иосифа Виссарионовича, зал заседаний и другие помещения, о которых много лет никто не знал. Поговорим о судьбе строителей и истории убежища. И выясним, пригодилось ли Сталину его укрепление в Куйбышеве.
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- о благах жизни в этой крепости.
- в чём феномен её секретности.
- какая судьба постигла тех, кто строил бункер Сталина.
- воспользовался ли советский вождь своим убежищем.
- почему именно Куйбышев получил статус дублирующей столицы.
Организационные детали
- Входные билеты включены в стоимость.
- Обратите внимание: бункер Сталина — режимный объект, его посещение необходимо согласовать заранее, поэтому напишите мне перед бронированием.
- Интересно будет взрослым и детям от 6 лет.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Чапаева
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Галина — ваша команда гидов в Самаре
Провели экскурсии для 237 туристов
Я коренная самарчанка. С 2017 года провожу и организовываю экскурсии по Самаре и родному краю, работаю с командой гидов. Мы уточним ваши ожидания заранее — поговорим о том, что вы знаете о Самаре и что хотели бы узнать. И поможем вам ощутить настроение города, почувствовать его атмосферу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
16 фев 2026
Очень интересно. Детям лучше лет с 10.
Ольга
8 фев 2026
Экскурсию однозначно рекомендую, очень всё понравилось. Вторая часть экскурсии, проходит на улице, одевайтесь теплее в холодное время.
О
Ольга
2 фев 2026
Очень понравилась экскурсовод Галина. Интересно рассказывала, отвечала на вопросы. Очень увлеченный человек. Мы были на экскурсии 1 февраля, несмотря на мороз и метель, Галина готова была еще много нам рассказать.)))
Спасибо большое за экскурсию!
Н
Наталья
6 янв 2026
Экскурсия интересная. Все понятно. Ничего страшного нет. Лестницы удобные. Освещение хорошее. Никак не ощущается что ты на глубине под землей.
Наталия
3 янв 2026
Прекрасно организованная интересная экскурсия. Галина связалась предварительно по телефону и прислала информацию о встрече. Была внимательна ко всем экскурсантам. Экскурсия понравилась ещё и благодаря мелким деталям, шуткам, а также небольшой обзорке. 2 часа пролетели незаметно, расставаться не хотелось, даже не смотря на морозец. Почти вся группа затем угнездилась греться в Столовушке 😉
