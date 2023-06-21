Индивидуальная
до 4 чел.
Свидание с Самарой: погружение в историю и культуру города
Приглашаем на экскурсию по Старой Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Три вершины Жигулёвских гор: Молодецкий Курган, Отважная и Шишка
Исследовать красоты Самарской области и понять, что такое волжский гедонизм
Начало: В удобном для вас месте в Самаре
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Панорамные виды и история Самары
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Самарской области, наслаждаясь видами Волги и Жигулевских гор
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Погружение в Голубое озеро и Волгу: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия для всех уровней подготовки. Погружение в Волгу или Голубое озеро, инструктаж и экипировка включены
Начало: По договоренности
12 дек в 09:00
16 дек в 09:00
от 20 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил21 июня 2023Голубое озере - очень интересное место! Чистейшая холодная вода, фантастические космические подводные пейзажи, дружелюбная команда, интересные рассказчики. Очень доволен!
Сколько стоит экскурсия по Самаре в декабре 2025
