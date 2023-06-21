Мои заказы

Голубое озеро – экскурсии в Самаре

Найдено 4 экскурсии в категории «Голубое озеро» в Самаре, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Свидание с Самарой
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Свидание с Самарой: погружение в историю и культуру города
Приглашаем на экскурсию по Старой Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Три вершины Жигулёвских гор: Молодецкий Курган, Отважная и Шишка
На машине
8 часов
20 отзывов
Водная прогулка
Три вершины Жигулёвских гор: Молодецкий Курган, Отважная и Шишка
Исследовать красоты Самарской области и понять, что такое волжский гедонизм
Начало: В удобном для вас месте в Самаре
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Авто-путешествие по Самарской Луке
На машине
10 часов
114 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Панорамные виды и история Самары
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Самарской области, наслаждаясь видами Волги и Жигулевских гор
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Дайвинг на Волге или Голубом озере
На катере
3 часа
1 отзыв
Водная прогулка
Погружение в Голубое озеро и Волгу: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия для всех уровней подготовки. Погружение в Волгу или Голубое озеро, инструктаж и экипировка включены
Начало: По договоренности
12 дек в 09:00
16 дек в 09:00
от 20 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    21 июня 2023
    Дайвинг на Волге или Голубом озере
    Голубое озере - очень интересное место! Чистейшая холодная вода, фантастические космические подводные пейзажи, дружелюбная команда, интересные рассказчики. Очень доволен!
    Голубое озере - очень интересное место! Чистейшая холодная вода, фантастические космические подводные пейзажи, дружелюбная команда, интересныеГолубое озере - очень интересное место! Чистейшая холодная вода, фантастические космические подводные пейзажи, дружелюбная команда, интересныеГолубое озере - очень интересное место! Чистейшая холодная вода, фантастические космические подводные пейзажи, дружелюбная команда, интересные

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Голубое озеро»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Свидание с Самарой
  2. Три вершины Жигулёвских гор: Молодецкий Курган, Отважная и Шишка
  3. Авто-путешествие по Самарской Луке
  4. Дайвинг на Волге или Голубом озере
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Площадь Куйбышева
  2. Самое главное
  3. Площадь Чапаева
  4. Самарская набережная
  5. Площадь Славы
  6. Сквер Пушкина
  7. Особняк Курлиных
  8. Жигулевский пивзавод
  9. Царев Курган
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Самаре в декабре 2025
Сейчас в Самаре в категории "Голубое озеро" можно забронировать 4 экскурсии от 10 000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 138 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Самаре на 2025 год по теме «Голубое озеро», 138 ⭐ отзывов, цены от 10000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль