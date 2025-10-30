Экскурсия предлагает уникальную возможность прогуляться по трём главным площадям Самары, изучить старинные особняки и легендарную гостиницу.
Узнайте, почему памятник Ленину оказался «потерянным» на постаменте, и откройте для себя тайны купеческого прошлого.
Прогулка завершится на живописной смотровой площадке, где ветер с Волги смешивается с городскими историями. Это путешествие во времени, которое нельзя пропустить
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Погружение в историю города
- 🏛️ Уникальные архитектурные объекты
- 🌊 Панорамные виды на Волгу
- 🏨 Легендарная гостиница
- 🎭 Интересные исторические факты
Что можно увидеть
- Площадь Революции
- Площадь Куйбышева
- Площадь Чапаева
- Гостиница «Бристоль-Жигули»
- Лютеранская кирха
- Польский костёл
Описание экскурсии
- Вы услышите гул истории на площади Революции, прочувствуете монументальность площади Куйбышева и рассмотрите бронзовые легенды площади Чапаева — каждая из площадей поделится своей главой самарской летописи.
- Улица-музей Куйбышева раскроет секреты — как купеческие особняки 19 века уживаются с конструктивистскими шедеврами, а в арках старых домов прячутся модные кофейни.
- Легендарная гостиница «Бристоль-Жигули» расскажет, где под слоем советской штукатурки прячутся роскошь купеческого «Гранд-отеля» и следы знаменитых постояльцев.
- Если успеем, заглянем в строгую лютеранскую кирху и польский костёл, где витражи знакомят с диаспорами города.
- Завершим прогулку на смотровой площадке, где ветер с Волги смешивается с городскими историями.
На экскурсии я расскажу:
- о загадке Ленина: почему памятник «потерялся» на постаменте и что скрывается за неожиданными пропорциями — ошибка архитекторов, символизм или курьёз эпохи.
- Шаляпине, который сказал «нет», но спел «да»: почему великий бас отказался выходить на сцену самарского театра-цирка, как публика его «переубедила», и чем закончился этот музыкальный бунт.
- и многих других интересных историй.
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1500 ₽
|Детский
|1425 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Самаре
Провёл экскурсии для 279 туристов
Меня зовут Вячеслав, и я рад пригласить вас на увлекательные экскурсии по Самаре и области! Я покажу самые интересные места города, расскажу о его истории и культуре. Вы узнаете много
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
П
Полина
30 окт 2025
Всё было прекрасно! Вячеслав прекрасно знает город и обладает талантом грамотно и интересно рассказывать матерьял экскурсии! Однозначно рекомендую!
Ксения
12 мая 2025
Экскурсия прошла прекрасно, даже дождь, который шёл пол дня, не смог ее испортить. Приехали в Самару в первый раз, поэтому почти ничего не знали о городе. Вячеслав очень интересно расскал об истории и архитектуре, показал много архивных фотографий
А
Анурьева
7 мая 2025
Экскурсия понравилась. Узнали много интересного.
