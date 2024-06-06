Н Наталья На автобусе-кабриолете по Самаре Очень понравилась экскурсия на автобусе- кабриолете. АудиоГид рассказывает всё понятно и интересно. По времени чуть больше часа. Как раз чтобы не устать и всё посмотреть

И Ирина На автобусе-кабриолете по Самаре Не пожалели. Получили представление о достопримечательностях Самары.

И Ирина На автобусе-кабриолете по Самаре читать дальше Благодаря экскурсии узнали про новую геолокацию культурно-выставочный центр "Радуга", советую его посетить, атмосферно и много всякого интересного можно приобрести. Водитель и сопровождающий менеджер были доброжелательны, атмосфера уюта и заботы. Спасибо! Были на экскурсии с аудиогидом, впечатления остались хорошие, немного не совпадает рассказ с достопримечательностями, как-будто заранее говорят, может так задумано.

О Ольга Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка Замечательно провели время в Самаре. Экскурсовод Любовь живая, энергичная, экскурсия прошла легко и интересно! Ответила на все вопросы, рассказала где нам лучше провести свободное время. Спасибо большое! Рекомендую!

С Светлана Самара: от города-крепости до города Куйбышева Экскурсия просто потрясающая! Маршрут, повествование, интересная информация- все очень интересно! Отдельное спасибо экскурсоводу Алёне!

И Инна Знакомьтесь, Самара Приехали в Самару и оказались в плену замечательного экскурсовода Натали. Правильные акценты расставлены на локации города и мы очарованы улицами, домами, людьми… Рекомендуем гида для знакомства с историей города и современностью.

Н Надежда Обзорная экскурсия по Самаре За 2,5 часа Вы получаете информацию об основных достопримечательностях города. Экскурсия была проведена на авто, поэтому можно охватить большие расстояния, что подойдет семьям с детьми и пожилым людям. Информация доведена очень интересно

А Андрей Добро пожаловать в Самару читать дальше профессионал своего дела, милая внимательная экскурсовод с глубокими знаниями материала и большой любовью к Самаре. С ней было тепло и уютно, спасибо Татьяне! Самара- ты прекрасна! Компактная занимательная экскурсия по ключевым местам Самары от гида Татьяны: рассказ Татьяны полон историями из прошлого и настоящего, Татьяна -большой

М Марина Идеальный микс по-самарски читать дальше с Павлом они в корне изменили свое мнение и были в полном восторге! Павел очень любит свой родной город, рассказывает о таких интереснейших деталях, которые вряд ли можно самостоятельно вычитать, готовясь к поездке. Город оставил благодаря нашему прекрасному экскурсоводу самое приятное впечатление Мы приехали в Самару компанией впервые, со мной были друзья, которые не любят экскурсии по разным причинам. Но после встречи