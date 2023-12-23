Погонять по свежему снегу и полюбоваться природными достопримечательностями города в мини-группе
Получите заряд адреналина во время насыщенной прогулки на снегоходах! Наш маршрут пролегает через живописные природные локации: за 3 часа вы побываете в лесопарке Дубки, поднимитесь на Лысую гору и насладитесь захватывающими видами на Самару и окрестности со смотровой площадки Полка.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Перед стартом вас ждёт подробный инструктаж: вы узнаете, как безопасно управлять снегоходом и получите необходимую экипировку. В нашей программе — лесопарк Дубки, Лысая гора, смотровая площадка Полка, гора Барсук. С каждой из этих вершин открываются потрясающие виды на Жигулёвские горы, Самарскую луку и г. Самара. Вы успеете в полной мере насладиться уникальной природой нашего края, а также освоить управление снегоходом в любых условиях.
Организационные детали
- В стоимость входит: аренда снегохода (вы — водитель), защитная экипировка, вводный инструктаж, сопровождение по маршруту, фотографии на маршруте
- Если вы хотите поехать с пассажиром, доплата составит 500 руб.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
- На точку старта вам нужно будет добраться самостоятельно на личном или общественном транспорте
- Дети могут поехать с вами пассажирами с 6 лет, за рулём — с 16 лет
- Уровень сложности — лёгкий
ежедневно в 10:00, 13:00 и 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе лесопарка Дубки
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00, 13:00 и 15:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваша команда гидов в Самаре
Мы команда гидов и инструкторов с более чем 5-летним опытом работы. Мы любим природу нашей Самарской области и стремимся приобщить к её красоте всех наших клиентов!
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