Прогулка на снегоходах в Самаре
Групповая экскурсия в Самаре

Погонять по свежему снегу и полюбоваться природными достопримечательностями города в мини-группе

Получите заряд адреналина во время насыщенной прогулки на снегоходах! Наш маршрут пролегает через живописные природные локации: за 3 часа вы побываете в лесопарке Дубки, поднимитесь на Лысую гору и насладитесь захватывающими видами на Самару и окрестности со смотровой площадки Полка.
Прогулка на снегоходах в Самаре
Прогулка на снегоходах в Самаре
Прогулка на снегоходах в Самаре
Прогулка на снегоходах в Самаре
Прогулка на снегоходах в Самаре
Прогулка на снегоходах в Самаре
Прогулка на снегоходах в Самаре
Ближайшие даты:
23
дек
24
дек
25
дек
26
дек
27
дек
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дек
29
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Перед стартом вас ждёт подробный инструктаж: вы узнаете, как безопасно управлять снегоходом и получите необходимую экипировку. В нашей программе — лесопарк Дубки, Лысая гора, смотровая площадка Полка, гора Барсук. С каждой из этих вершин открываются потрясающие виды на Жигулёвские горы, Самарскую луку и г. Самара. Вы успеете в полной мере насладиться уникальной природой нашего края, а также освоить управление снегоходом в любых условиях.

Организационные детали

  • В стоимость входит: аренда снегохода (вы — водитель), защитная экипировка, вводный инструктаж, сопровождение по маршруту, фотографии на маршруте
  • Если вы хотите поехать с пассажиром, доплата составит 500 руб.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата

  • На точку старта вам нужно будет добраться самостоятельно на личном или общественном транспорте
  • Дети могут поехать с вами пассажирами с 6 лет, за рулём — с 16 лет
  • Уровень сложности — лёгкий

ежедневно в 10:00, 13:00 и 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе лесопарка Дубки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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