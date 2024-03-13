Мои заказы

Туры и экскурсии на снегоходах в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «На снегоходах» в Самаре, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Прогулка на снегоходах в Самаре
На снегоходах
3 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Прогулка на снегоходах в Самаре
Получите заряд адреналина и насладитесь зимними пейзажами Самары на снегоходах. Путешествие по живописным местам ждёт вас
Начало: В районе лесопарка Дубки
«Перед стартом вас ждёт подробный инструктаж: вы узнаете, как безопасно управлять снегоходом и получите необходимую экипировку»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
10 500 ₽ за человека
Лесопарк «Дубки» на снегоходах: снежный драйв в черте города
На снегоходах
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Лесопарк «Дубки» на снегоходах: снежный драйв в черте города
Отдохнуть от суеты среди заснеженных дубрав - для новичков в Самаре
Начало: У леса Дубки
«Под присмотром инструктора вы освоите базовые манёвры и поймёте, как снегоход ведёт себя на трассе»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:30 и 18:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3500 ₽ за человека
Лысая гора в Самаре: прогулка на снегоходах через зимний лес
На снегоходах
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Лысая гора в Самаре: прогулка на снегоходах через зимний лес
Промчаться по снегу и увидеть панораму Волги и Жигулёвских гор
Начало: У леса Дубки
«Максимальный суммарный вес двух человек на одном снегоходе — 150 кг»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 15:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
7000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    13 марта 2024
    Прогулка на снегоходах в Самаре
    Спасибо Организаторам за отлично проведённое время. Покатались от души. Инструктор Никита хорошо знает местность. Показал красивые места рассказал много интересного. Очень хорошо проработан маршрут есть и спуски и крутые подъемы. Адреналин зашкаливает. Всем советую. Уверяю вы не пожалеете!!!
    Спасибо Организаторам за отлично проведённое время. Покатались от души. Инструктор Никита хорошо знает местность. Показал красивые места рассказал много интересного. Очень хорошо проработан маршрут есть и спуски и крутые подъемы. Адреналин зашкаливает. Всем советую. Уверяю вы не пожалеете!!!
  • А
    Алексей
    31 января 2024
    Прогулка на снегоходах в Самаре
    Все было прекрасно (особенно для первого раза). Но советовал бы все-таки ставить реальные часы катания. А то получилось, что на
    Трипстере 3 часа и утром, а расписание на 2 часа и днем. Но для первого раза это и хорошо, так как без практике на снегоходе 3 часа выдержать не просто:) А один час - мало.

