Прогулка на снегоходах в Самаре
Получите заряд адреналина и насладитесь зимними пейзажами Самары на снегоходах. Путешествие по живописным местам ждёт вас
Начало: В районе лесопарка Дубки
«Перед стартом вас ждёт подробный инструктаж: вы узнаете, как безопасно управлять снегоходом и получите необходимую экипировку»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
10 500 ₽ за человека
Лесопарк «Дубки» на снегоходах: снежный драйв в черте города
Отдохнуть от суеты среди заснеженных дубрав - для новичков в Самаре
Начало: У леса Дубки
«Под присмотром инструктора вы освоите базовые манёвры и поймёте, как снегоход ведёт себя на трассе»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:30 и 18:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3500 ₽ за человека
Лысая гора в Самаре: прогулка на снегоходах через зимний лес
Промчаться по снегу и увидеть панораму Волги и Жигулёвских гор
Начало: У леса Дубки
«Максимальный суммарный вес двух человек на одном снегоходе — 150 кг»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 15:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
7000 ₽ за человека
- ААртем13 марта 2024Спасибо Организаторам за отлично проведённое время. Покатались от души. Инструктор Никита хорошо знает местность. Показал красивые места рассказал много интересного. Очень хорошо проработан маршрут есть и спуски и крутые подъемы. Адреналин зашкаливает. Всем советую. Уверяю вы не пожалеете!!!
- ААлексей31 января 2024Все было прекрасно (особенно для первого раза). Но советовал бы все-таки ставить реальные часы катания. А то получилось, что на
