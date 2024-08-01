Стрельная гора – экскурсии в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Стрельная гора» в Самаре, цены от 14 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Авто-путешествие по Самарской Луке
На машине
82 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Авто-путешествие по Самарской Луке: живописные пейзажи и культурное наследие
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Самарской области, наслаждаясь видами Волги и Жигулевских гор
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Заповедные сокровища Самарской Луки - для всей семьи
На машине
7 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Удивительные пейзажи и легенды Самарской Луки для всей семьи
Погрузитесь в мир природы и истории Самарской Луки. Узнайте о редких растениях и животных, посетите музеи и живописные места. Идеально для всей семьи
Начало: На ж/д станции «Жигулёвское море» или в Тольятти
16 авг в 08:30
3 сен в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор
На машине
5 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор: Жигулёвская ГЭС, дом-музей Репина
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Самарской Луке. Вас ждут Жигулёвская ГЭС, Куйбышевское водохранилище, дом-музей Репина и легенды Стеньки Разина
14 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от 19 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    1 августа 2024
    Авто-путешествие по Самарской Луке
    Теоретически такое путешествие можно было бы совершить и на собственном автомобиле. НО: что мы получили взамен? Во-первых, Екатерина - замечательный
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    рассказчик, эрудит, организатор и придумщик. Во-вторых, масса информации, которую ни в каком интернете на сыщешь. В-третьих, посещение мест, куда сами бы на поехали (в том смысле, что про них мы бы и вовсе не узнали). В-четвёртых, приобретение разных местных специалитетов (например, шикарный сыр у местных сыроделов - кто может отличить сыр 3-месячной выдержки от 3-летней, то поймёт). В пятых, поездку на судне на подводных крыльях (билеты оплачивали дополнительно, но оно того стоит). В шестых, много хорошего настроения. В целом, получили массу позитивных впечатлений. Желаем успехов Екатерине!

  • В
    Вера
    30 июля 2024
    Заповедные сокровища Самарской Луки - для всей семьи
    Ездили на Экскурсию по Самарской Луке с Ольгой Лодочниковой. Все было прекрасно. Ольга грамотный экскурсовод, умелый водитель. Нам с подругой,как
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    историкам интересен был материал по истории этих мест, а также по Волжской Болгарии, музей Репина в Ширяево. Природа впечатляет,раньше я плавала на теплоходе в этих местах и потом все мечтала посмотреть с суши. Проблема была в транспорте. Сейчас все решается авторскими экскурсиями с автомобилем. Мы под большим впечатлением. Фото выложила в Ок. Спасибо большое Ольге. Всем успехов. Буду рекомендовать знакомым.

  • П
    Пономарева
    12 июля 2024
    Авто-путешествие по Самарской Луке
    Екатерина - прекрасный рассказчик. Приехала вовремя. Все было прекрасно. Единственный минус, независящий от нашего гида. Пробка на 30 минут. Но тем не менее, мы успели посмотреть всю запланированную экскурсию. Рекомендую обязательно зайти в музей Репина. Очень душевно.
  • М
    Мария
    29 июня 2024
    Авто-путешествие по Самарской Луке
    Экскурсия понравилась, узнали много интересного о Самаре и Самарской Луке. Любовались прекрасной Волгой, виды захватывают дух! Очень жаль, что не ссиоги подняться на Стрельную, была ещё закрыта. Придётся приехать ещё раз)) Екатерина прекрасный рассказчик! Спасибо большое!
  • О
    Оксана
    20 июня 2024
    Заповедные сокровища Самарской Луки - для всей семьи
    Экскурсия отлично организована, очень познавательная и интересная по содержанию для детей и взрослых (мы были семьей с 2 детьми), природа Самарской Луки впечатляет и завораживает. Спасибо огромное экскурсоводу Ольге за прекрасный отдых и яркие впечатления!
  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Заповедные сокровища Самарской Луки - для всей семьи
    Замечательная экскурсия от профессионала своего дела. Эрудиция Ольги распространяется далеко за пределы оговоренной темы. Она сыпет фактами, интересными историями и держит
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    внимание гостей. Отдельно стоит отметить ее терпение по отношению к подросткам) Я с удовольствием порекомендовала бы Ольгу в качестве экскурсовода по красотам Самарской земли друзьям и сама бы хотела посетить и другие ее экскурсии.

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Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Стрельная гора»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Самарская набережная
  3. Площадь Куйбышева
  4. Набережная
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Сквер Пушкина
  7. Площадь Чапаева
  8. Площадь Славы
  9. Особняк Курлиных
  10. Бункер Сталина
Сколько стоит экскурсия по Самаре в августе 2024
Сейчас в Самаре в категории "Стрельная гора" можно забронировать 3 экскурсии от 14 500 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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