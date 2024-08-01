10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Авто-путешествие по Самарской Луке: живописные пейзажи и культурное наследие
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Самарской области, наслаждаясь видами Волги и Жигулевских гор
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Удивительные пейзажи и легенды Самарской Луки для всей семьи
Погрузитесь в мир природы и истории Самарской Луки. Узнайте о редких растениях и животных, посетите музеи и живописные места. Идеально для всей семьи
Начало: На ж/д станции «Жигулёвское море» или в Тольятти
16 авг в 08:30
3 сен в 08:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор: Жигулёвская ГЭС, дом-музей Репина
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Самарской Луке. Вас ждут Жигулёвская ГЭС, Куйбышевское водохранилище, дом-музей Репина и легенды Стеньки Разина
14 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от 19 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей1 августа 2024Теоретически такое путешествие можно было бы совершить и на собственном автомобиле. НО: что мы получили взамен? Во-первых, Екатерина - замечательный
- ВВера30 июля 2024Ездили на Экскурсию по Самарской Луке с Ольгой Лодочниковой. Все было прекрасно. Ольга грамотный экскурсовод, умелый водитель. Нам с подругой,как
- ППономарева12 июля 2024Екатерина - прекрасный рассказчик. Приехала вовремя. Все было прекрасно. Единственный минус, независящий от нашего гида. Пробка на 30 минут. Но тем не менее, мы успели посмотреть всю запланированную экскурсию. Рекомендую обязательно зайти в музей Репина. Очень душевно.
- ММария29 июня 2024Экскурсия понравилась, узнали много интересного о Самаре и Самарской Луке. Любовались прекрасной Волгой, виды захватывают дух! Очень жаль, что не ссиоги подняться на Стрельную, была ещё закрыта. Придётся приехать ещё раз)) Екатерина прекрасный рассказчик! Спасибо большое!
- ООксана20 июня 2024Экскурсия отлично организована, очень познавательная и интересная по содержанию для детей и взрослых (мы были семьей с 2 детьми), природа Самарской Луки впечатляет и завораживает. Спасибо огромное экскурсоводу Ольге за прекрасный отдых и яркие впечатления!
- ЛЛюдмила5 июня 2024Замечательная экскурсия от профессионала своего дела. Эрудиция Ольги распространяется далеко за пределы оговоренной темы. Она сыпет фактами, интересными историями и держит
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Стрельная гора»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Самаре в августе 2024
Сейчас в Самаре в категории "Стрельная гора" можно забронировать 3 экскурсии от 14 500 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Самаре на 2024 год по теме «Стрельная гора», 94 ⭐ отзыва, цены от 14500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь