Замок Гарибальди — одно из самых нетипичных мест Самарской области. По дороге к нему вы сделаете остановку на вертолётной площадке с видом на Жигулёвские горы, побываете у памятника Василию Татищеву и узнаете, какие исторические события и легенды связаны с этими местами. А у замка сможете прогуляться по парку, сделать эффектные фотографии и спуститься к берегу Жигулёвского моря.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Самары

9:30–10:00 — вертолётная площадка. Полюбуемся панорамой Жигулёвских ворот и поговорим о легендах Жигулёвских гор

По дороге. Проедем через сёла и города с необычными названиями и выясним, откуда они появились

12:00 — памятник Василию Татищеву. Поговорим об основателе Ставрополя-на-Волге, спустимся к берегу Волги и увидим место, где когда-то находился затопленный купеческий город

13:00–16:00 — замок Гарибальди. Осмотрим знаменитый неоготический замок снаружи, прогуляемся по парку и при желании спустимся к берегу Жигулёвского моря. Для атмосферных фотографий организаторы предоставят мантии и короны

16:00 — выезд в Самару

*Около 18:00 — возвращение *

Тайминг ориентировочный и может немного меняться.

Организационные детали