Замок Гарибальди — одно из самых нетипичных мест Самарской области.
По дороге к нему вы сделаете остановку на вертолётной площадке с видом на Жигулёвские горы, побываете у памятника Василию Татищеву и узнаете, какие исторические события и легенды связаны с этими местами.
А у замка сможете прогуляться по парку, сделать эффектные фотографии и спуститься к берегу Жигулёвского моря.
По дороге к нему вы сделаете остановку на вертолётной площадке с видом на Жигулёвские горы, побываете у памятника Василию Татищеву и узнаете, какие исторические события и легенды связаны с этими местами.
А у замка сможете прогуляться по парку, сделать эффектные фотографии и спуститься к берегу Жигулёвского моря.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Самары
9:30–10:00 — вертолётная площадка. Полюбуемся панорамой Жигулёвских ворот и поговорим о легендах Жигулёвских гор
По дороге. Проедем через сёла и города с необычными названиями и выясним, откуда они появились
12:00 — памятник Василию Татищеву. Поговорим об основателе Ставрополя-на-Волге, спустимся к берегу Волги и увидим место, где когда-то находился затопленный купеческий город
13:00–16:00 — замок Гарибальди. Осмотрим знаменитый неоготический замок снаружи, прогуляемся по парку и при желании спустимся к берегу Жигулёвского моря. Для атмосферных фотографий организаторы предоставят мантии и короны
16:00 — выезд в Самару
*Около 18:00 — возвращение *
Тайминг ориентировочный и может немного меняться.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автобусе или микроавтобусе — в зависимости от размера группы. За каждым участником закрепляется отдельное место в автобусе. Детское кресло предоставляется по предварительному запросу
- Если для вас важно вернуться в Самару к определённому времени, предупредите об этом при бронировании — мы постараемся учесть ваше пожелание
- Экскурсия рекомендована взрослым и детям от 7 лет. Если вы планируете поездку с ребёнком младше 5 лет, пожалуйста, сообщите об этом заранее
- Замок Гарибальди — частная территория. Во время экскурсии предусмотрены внешний осмотр и прогулка по парку
- Питание не входит в стоимость. По пути будут кафе, также можно устроить пикник на берегу Жигулёвского моря
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Авроры
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3068 туристов
Я коренная самарчанка. С 2017 года провожу и организовываю экскурсии по Самаре и родному краю, работаю с командой гидов. Мы уточним ваши ожидания заранее — поговорим о том, что вы знаете о Самаре и что хотели бы узнать. И поможем вам ощутить настроение города, почувствовать его атмосферу!
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