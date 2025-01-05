«Штирлиц знал, что его могут прослушивать». На экскурсии мы перенесёмся в эпоху шпионов и разведчиков в военном Куйбышеве. Спустимся в знаменитый засекреченный бункер и поговорим о его роли в военной стратегии СССР. Вы поймете, почему именно Самару Сталин выбрал в качестве «запасной столицы».

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Разведчики в Куйбышеве

Мы проедем по центру Самары и рассмотрим здания, где во время войны жили и работали сотрудники секретных служб. Вы увидите:

дом, в котором жили советские разведчики — члены «Кембриджской пятёрки»

здание бывшего Дома радио, где находился рабочий кабинет знаменитого диктора Юрия Левитана

несколько особняков, в которых в годы войны размещались посольства иностранных государств

В бункере вождя

А затем спустимся в бункер Сталина, побываем в зале правительственных заседаний и рабочем кабинете вождя. Здесь вы узнаете:

в чем уникальность этого инженерно-технического сооружения

как удалось его построить в рекордно короткие сроки

как были организованы системы жизнеобеспечения под землей

почему это место было засекречено до 1991 года

и почему до сих пор у него нет статуса музея

Организационные детали

Посещение бункера входит в стоимость экскурсии, дополнительных расходов не предполагается

Часть экскурсии проходит на комфортабельной Lada XRAY или другой машине подобного класса

Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 10 лет