«Штирлиц знал, что его могут прослушивать». На экскурсии мы перенесёмся в эпоху шпионов и разведчиков в военном Куйбышеве. Спустимся в знаменитый засекреченный бункер и поговорим о его роли в военной стратегии СССР. Вы поймете, почему именно Самару Сталин выбрал в качестве «запасной столицы».
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Разведчики в Куйбышеве
Мы проедем по центру Самары и рассмотрим здания, где во время войны жили и работали сотрудники секретных служб. Вы увидите:
- дом, в котором жили советские разведчики — члены «Кембриджской пятёрки»
- здание бывшего Дома радио, где находился рабочий кабинет знаменитого диктора Юрия Левитана
- несколько особняков, в которых в годы войны размещались посольства иностранных государств
В бункере вождя
А затем спустимся в бункер Сталина, побываем в зале правительственных заседаний и рабочем кабинете вождя. Здесь вы узнаете:
- в чем уникальность этого инженерно-технического сооружения
- как удалось его построить в рекордно короткие сроки
- как были организованы системы жизнеобеспечения под землей
- почему это место было засекречено до 1991 года
- и почему до сих пор у него нет статуса музея
Организационные детали
- Посещение бункера входит в стоимость экскурсии, дополнительных расходов не предполагается
- Часть экскурсии проходит на комфортабельной Lada XRAY или другой машине подобного класса
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 10 лет
- Бункер Сталина — действующий объект МЧС. По не зависящим от нас причинам его посещение может быть отменено, о чём мы вас обязательно проинформируем накануне. В этом случае мы согласуем перенос экскурсии на другой день или вернем предоплату
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Самаре
Провели экскурсии для 2698 туристов
Я — коренной житель Самары и провожу экскурсии по городу и области: пешеходные, автобусные и на личном автомобиле как для частных лиц, так и для организованных групп. Работаю с командойЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
5 янв 2025
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод и организатор Елена рассказала много интересных фактов о городе, было познавательно. Спасибо огромное за увлекательную экскурсию!
М
Максим
3 ноя 2024
Кратко! Емко! Поразительно! Удивительное открытие Самары с её секретной стороны! Интереснейшая прогулка! 😊
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