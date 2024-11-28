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«Уголок рая в центре города», «зелёные лёгкие Самары», «любимое общественное гульбище» — так называли самый старый парк Самары в разные периоды его более чем 200-летней истории.



Приглашаю вас на непринуждённую прогулку по его аллеям — отдохнуть от шума и суеты города-миллионника, насладиться прекрасными в любое время года пейзажами и погрузиться в удивительные события, свидетелем которых был сад.