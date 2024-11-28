«Уголок рая в центре города», «зелёные лёгкие Самары», «любимое общественное гульбище» — так называли самый старый парк Самары в разные периоды его более чем 200-летней истории.
Приглашаю вас на непринуждённую прогулку по его аллеям — отдохнуть от шума и суеты города-миллионника, насладиться прекрасными в любое время года пейзажами и погрузиться в удивительные события, свидетелем которых был сад.
Приглашаю вас на непринуждённую прогулку по его аллеям — отдохнуть от шума и суеты города-миллионника, насладиться прекрасными в любое время года пейзажами и погрузиться в удивительные события, свидетелем которых был сад.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
- Театр начинается с вешалки, а парк — с входа. Каким он был в разные времена, какие настроения отражал, чем он особенно «самарский»? Поговорим на экскурсии!
- Фонтан «Дети под дождём», копии которого можно увидеть в разных городах. Расскажу, какова его история, где находится подлинник и почему в Самаре он переезжал с места на место
- Памятник пролетарскому писателю Максиму Горькому, чьё имя парк получил в советское время. Здесь поговорим о пребывании в нашем городе начинающего фельетониста А. Пешкова
- Самое старое и самое современное сооружения парка. Вы узнаете, кто их построил и почему и какие строения не сохранились до наших дней, но передали городу свои традиции
- Уникальный ландшафт парка. Как он отражает теорию «русского сада»?
На прогулке я расскажу о жизни первого владельца сада, управляющего соляного пути, одного из интереснейших людей своего времени — генерала Г. Н. Струкова.
Также вы узнаете:
- Действительно ли в Струковском саду в середине 19 века можно было встретить медведя
- Как сад стал общественным городским парком и кто входил в Садовую комиссию
- Как в парке построили вокзал за четверть века до железной дороги
- Какие известные люди посещали это место и отметили его в своих воспоминаниях
- Как ландшафтный дизайн стал причиной политических разногласий
- Как купеческая благотворительность влияла на облик сада
- Какие развлечения были популярны в саду в разные периоды его истории и сейчас
Организационные детали
- Парк расположен на рельефе, есть спуски и подъёмы, поэтому необходима удобная обувь
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 6 лет
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Струковский сад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — ваш гид в Самаре
Провёл экскурсии для 322 туристов
Меня зовут Алла. Я архитектор, родилась, живу и работаю в Самаре. Стать гидом — моя детская мечта. Пришло время её осуществить! Я прошла профессиональную переподготовку и государственную аттестацию. Сейчас помогаю гостям прикоснуться к любимому городу, дарю позитивные эмоции и новые впечатления. Провожу как обзорные, так и авторские тематические экскурсии.Задать вопрос
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