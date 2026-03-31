14 декабря 1825 года: экскурсия по выставке в Эрмитаже

Проследить предпосылки декабрьского восстания, его реализацию и последствия
Вы побываете в исторических помещениях, откуда Николай I отправился на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 года. Увидите комнаты, в которых воспитывались, получали образование, правили российские императоры. Откроете предысторию событий декабрьского восстания. И конечно, познакомитесь с живописью, графикой, рукописями и документами в Пикетном зале Эрмитажа.
Описание билета

Выставка продлится до 5 апреля 2026 г.

Что вас ожидает

  • Мы обсудим российское дворянство «непоротого поколения» — что это за люди и чем они отличались от своих собратьев по сословию из других эпох дореволюционной истории нашей страны
  • Рассмотрим психологический портрет четырёх братьев, сыновей Павла I — каким образом особенности воспитания отразились на их судьбах и как они проявили себя 14 декабря
  • Реконструируем по часам и минутам 14 декабря в Зимнем дворце — посетим все комнаты и залы, связанные с событиями этого дня

И конечно, вы увидите:

  • мундир генерала Милорадовича
  • личный карандашный рисунок Николая I
  • портрет Михаила Павловича Бестужева-Рюмина — единственное прижизненное изображение декабриста
  • образец картечного заряда, использовавшегося артиллерией для подавления восстания
  • личные вещи декабристов
  • образцы формы гвардейских частей — восставших и верных Николаю
  • письма, написанные рукой Николая I

И многое другое.

Организационные детали

Вам нужно самостоятельно купить входные билеты в Эрмитаж на время начала экскурсии — это можно сделать на официальном сайте. Билет для гида не нужен.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В главном здании Эрмитажа
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1852 туристов
Я не совсем обычный гид. Для меня проведение экскурсий — это, прежде всего, встреча с единомышленниками, интересующимися вопросами истории. Широкий кругозор, увлечённость, постоянный поиск новой информации по уже известным вопросам, незацикленность на одной теме, взгляд на исторический факт или событие как на совокупность многомерных слоёв общественной и культурной жизни — вот мой творческий метод разработки экскурсий.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
31 мар 2026
Михаил прекрасный экскурсовод, очень интересно и просто всё рассказывает и объясняет, легко и с юмором.
Осталась очень довольна экскурсией.
Планирую ещё посетить Эрмитаж с другими экскурсиями Михаила.
Татьяна
27 фев 2026
Невероятно интересная экскурсия, много очень интересной исторической информации, с удовольствием принимали новые знания от гида Михаила. Благодарим Вас от всей души за чудесное путешествие в мир царского времени!
Илья
2 фев 2026
Потрясающий гид. Экскурсия прошла на одном дыхании
Лилия
28 янв 2026
Михаил очень эрудированый и приятный человек. Рассказ структурирован, что помогает лучше запоминать исторические факты. Очень понравилось, что Михаил может ответить на любой вопрос-это ценно!

