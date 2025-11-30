Знакомство с главными духовными достопримечательностями Санкт-Петербурга. Мы посетим Александро-Невский монастырь и Троицкий храм. От лавры доедем до кафедрального собора Казанский иконы Божией материи на Невском проспекте. Увидим Казанский и Исаакиевский
Описание экскурсии
Главные духовные места Санкт-Петербурга • Начнём мы с Александро-Невского монастыря, где в Троицком храме находятся мощи святого благоверного князя Александра Невского. Это одна из главных святынь нашего города.
- От лавры быстро доедем до кафедрального собора Казанский иконы Божией материи на Невском проспекте. Хранимая здесь икона также весьма почитаема, она неоднократно помогала городу во время войн, пожаров, наводнений.
- Неподалёку от Казанского собора находятся собор Исаакиевский, храм «Спас-на-крови». Они — музеи, их мы проедем и обозначим их значение. При вашем желании и благоприятной погоде выйдем около них из машины и поговорим об этих храмах подробнее.
- Далее направимся к комплексу Смольного монастыря с великолепным барочным Воскресенским собором. При желании вы подниметесь на одну из колоколен как на смотровую площадку.
- Завершим 3-часовую экскурсию мы на Смоленском кладбище, где расположена часовня почитаемой Ксении Петербургской. Отсюда мы отвезём вас обратно в отель, или туда куда вы укажете. Продолжение маршрута по желанию • При желании продлить знакомство с духовной историей Санкт-Петербурга экскурсию можно дополнить посещением собора святых Петра и Павла в Петропавловской крепости. Если вам интересна судьба святого Иоанна Кронштадтского, то можно поехать на Карповку в основанный им монастырь и поклониться месту его упокоения.
- Своим крупным масштабом удивит Троице-Измайловский собор с самым большим в мире деревянным куполом.
- Почти трёх вековой историей обладают Пантелеймоновская церковь и находящаяся неподалёку от неё церковь Симеона и Анны.
На Васильевском острове интересен орденский храм Андрея Первозванного и прекрасно сохранившимся деревянным оригинальным иконостасом. Так что экскурсия может быть по вашему желанию продлена как до 4, так и до 8 часов. В последнем случае, конечно же, дадим время на обед, посещение кафе.
- На связи с вами не только гид, но и многоопытные организаторы путешествий Вероника и Надежда.
- Тур может провести гид-профессиональный фотохудожник с опытом личных выставок.
- Составление индивидуальной экскурсионной программы с учётом ваших возможностей и интересов.
- При вашем желании рекомендуем лучшие кафе, бары, рестораны, магазины которые с удовольствием посещаем и сами. Делаем это искренне, без скрытого мотивирования.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Александро-Невский монастырь
- Собор Казанский иконы Божией материи
- Исаакиевский собор
- Храм «Спас-на-крови»
- Смольный монастырь
- Смоленское кладбище
- Продолжение маршрута по желанию:
- Собор святых Петра и Павла в Петропавловской крепости
- Монастырь на Карповке
- Троице-Измайловский собор
- Пантелеймоновская церковь
- Церковь Симеона и Анны
- Храм Андрея Первозванного
Что включено
- Помощь наших администраторов
- Сопровождение профессиональным гидом-краеведом, специализирующемся на духовной тематике
- Трансфер на автомобиле комфорт или бизнес класса
- Подача чистого автомобиля после мойки
- Старт и финиш, где вам удобно в пределах кольцевой дороги + Пулково
- Помощь в фотографировании
- Остановки с выходом из автомобиля для более внимательного знакомства с достопримечательностями
- Составление индивидуальной экскурсионной программы с учётом ваших возможностей и интересов
- Оплата парковки в центре Петербурга для выходов из автомобиля
- Перевозка багажа. В объёмный багажник автомобиля войдут как чемоданы, так и детская коляска
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
- Старт или финиш вне кольцевой дороги (исключая Пулково) (+ 1000 руб.)
- Старт до 9 утра или финиш после 21 часа (+ 1000 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости: от квартиры, отеля, вокзала, аэропорта
Завершение: По договорённости: у квартиры, отеля, вокзала, аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
30 ноя 2025
Экскурсия по храмам с гидом Ларисой очень понравилась. Три часа погружения и не только в религии, но и в архитектуру и в историю пролетели незаметно. Немного подвела погода-был дождь, но
