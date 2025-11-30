Главные духовные места Санкт-Петербурга • Начнём мы с Александро-Невского монастыря, где в Троицком храме находятся мощи святого благоверного князя Александра Невского. Это одна из главных святынь нашего города.

От лавры быстро доедем до кафедрального собора Казанский иконы Божией материи на Невском проспекте. Хранимая здесь икона также весьма почитаема, она неоднократно помогала городу во время войн, пожаров, наводнений.

Неподалёку от Казанского собора находятся собор Исаакиевский, храм «Спас-на-крови». Они — музеи, их мы проедем и обозначим их значение. При вашем желании и благоприятной погоде выйдем около них из машины и поговорим об этих храмах подробнее.

Далее направимся к комплексу Смольного монастыря с великолепным барочным Воскресенским собором. При желании вы подниметесь на одну из колоколен как на смотровую площадку.

Завершим 3-часовую экскурсию мы на Смоленском кладбище, где расположена часовня почитаемой Ксении Петербургской. Отсюда мы отвезём вас обратно в отель, или туда куда вы укажете. Продолжение маршрута по желанию • При желании продлить знакомство с духовной историей Санкт-Петербурга экскурсию можно дополнить посещением собора святых Петра и Павла в Петропавловской крепости. Если вам интересна судьба святого Иоанна Кронштадтского, то можно поехать на Карповку в основанный им монастырь и поклониться месту его упокоения.

Своим крупным масштабом удивит Троице-Измайловский собор с самым большим в мире деревянным куполом.

Почти трёх вековой историей обладают Пантелеймоновская церковь и находящаяся неподалёку от неё церковь Симеона и Анны.

На Васильевском острове интересен орденский храм Андрея Первозванного и прекрасно сохранившимся деревянным оригинальным иконостасом. Так что экскурсия может быть по вашему желанию продлена как до 4, так и до 8 часов. В последнем случае, конечно же, дадим время на обед, посещение кафе. Важная информация: Организационные детали:.

