Из этого вопроса и родилась идея экскурсии.
Знакомые так часто обращались ко мне с просьбой пройтись по городу необычным маршрутом, что я решила создать прогулку «для своих».
В формате диалога я познакомлю вас с местами вдоль Невского проспекта, куда редко заглядывают туристы, и помогу окунуться в атмосферу неформального Петербурга.
Знакомые так часто обращались ко мне с просьбой пройтись по городу необычным маршрутом, что я решила создать прогулку «для своих».
В формате диалога я познакомлю вас с местами вдоль Невского проспекта, куда редко заглядывают туристы, и помогу окунуться в атмосферу неформального Петербурга.
Описание мастер-класса
Итак, представим, что вы — мои друзья и приехали в гости. Или вы давно живёте в Петербурге и хотите увидеть его с неожиданной стороны. Я точно знаю, что смогу вас удивить! Гулять мы будем совсем рядом с Невским проспектом — но по местам, о которых зачастую не знают даже старожилы.
- Сначала зайдём в секретное антикафе (вход оплачивается дополнительно, 3 руб. /мин.). Поднимемся на оборудованную террасу и проведём там 35-40 минут. За разговорами об истории Петербурга выпьем чаю с видом на Невский проспект, познакомимся и продолжим изучать город уже как хорошие знакомые.
Дом находится на реставрации: строительные леса немного ограничивают обзор.
- Исследуем «альтернативный» проход по центру — я научу вас не пасовать перед закрытыми дверями и подскажу, как не заблудиться во дворах.
- Заглянем в старинный особняк и его парадную, отыщем «маленькую Италию», погуляем по пешеходным улицам и отведаем тех самых пышек.
- В финале экскурсии вас ждёт небольшой тест на внимательность. Уверена, что вы с лёгкостью с ним справитесь – и с распахнутыми глазами и наполненным сердцем продолжите исследовать город самостоятельно:)
Организационные детали
- Дополнительные расходы: посещение антикафе — 3 руб. /мин. (получится 100-120 руб. с чел.), пышки — 30 руб. /шт.
- Летом в пышечной часто бывают большие очереди, поэтому иногда нам не удается туда попасть. Но осенью и зимой внутрь мы попадаем без труда.
- Экскурсия подойдет путешественникам от 14 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 521 туриста
Говорят, что с миром нужно делиться своими целями. Позволь мне рассказать о своей? Когда-то я ушла с работы и отправилась в свободное плавание. Душой и сердцем меня тянуло показывать Петербург.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 82 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
очень комфортная приятная прогулка по Петербургу, время пролетело незаметно
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Ксения - очень чуткий, интеллигентный и профессиональный рассказчик. Очень вовлечена в свою тему, экскурсия прошла на одном дыхании. Прошли три недели, до сих пор вспоминаем с огромным удовольствием. Самые теплые рекомендации!
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Хотелось бы выразить слова благодарности Ксении за прекрасно организованную и очень полезную экскурсию. Наша прогулка была познавательной и интересной для всех участников. Обязательно встретимся вновь на экскурсиях, подготовленных Ксенией!
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Огромное спасибо Ксении за такую неклассическую экскурсию! Она вышла очень теплой и душевной! От самого начала и до её завершения со слезами от предстоящего расставания 💔Ксения показала нам другую геометрию
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Экскурсия началась с крыши и ароматного молочного улуна. Собственно все посещенные места были не очевидны, сама прошла бы и не заметила, но очень красивые и интересные, и истории о них тоже занимательны. Всем рекомендую, большое спасибо Ксения.
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Замечательную экскурсию провела для нас Ксения. Мы в Питере 7 раз уже думали, что нас не удивить,но Ксения рассказала и показала нам интересные места. Действительно научила нас проходить через дворы,
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