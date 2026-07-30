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Более трёх лет я изучала его историю, музеи, пригороды. Всё это было чисто для себя. Но потом информации стало так много, что захотелось ей делиться с другими. Сначала с друзьями и родственниками, а затем и с незнакомыми людьми. В новогоднюю ночь я загадала желание — провести 1000 экскурсий! Сами понимаете, что за один год желание не осуществить. Но я медленно и верно двигаюсь к цели. Сейчас я провела уже 690 экскурсий. Поэтому выбирая меня, вы помогаете мне в моём долгом пути:) За что вам огромное спасибо!