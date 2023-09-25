Дружеская прогулка по самым питерским местам - дворам, парадным и террасе - в мини-группе
Из этого вопроса и родилась идея экскурсии.
Знакомые так часто обращались ко мне с просьбой пройтись по городу необычным маршрутом, что я решила создать прогулку «для своих».
В формате диалога и небольшой группе я познакомлю вас с местами вдоль Невского проспекта, куда редко заглядывают туристы, и помогу окунуться в атмосферу неформального Петербурга.
Знакомые так часто обращались ко мне с просьбой пройтись по городу необычным маршрутом, что я решила создать прогулку «для своих».
В формате диалога и небольшой группе я познакомлю вас с местами вдоль Невского проспекта, куда редко заглядывают туристы, и помогу окунуться в атмосферу неформального Петербурга.
Ближайшие даты:
20
окт
окт
21
окт
окт
22
окт
окт
23
окт
окт
26
окт
окт
27
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окт
28
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Итак, представим, что вы — мои друзья и приехали в гости. Или вы давно живёте в Петербурге и хотите увидеть его с неожиданной стороны. Я точно знаю, что смогу вас удивить! Гулять мы будем совсем рядом с Невским проспектом — но по местам, о которых зачастую не знают даже старожилы.
- Сначала зайдём в секретное антикафе (вход оплачивается дополнительно, 3 руб. /мин.). Поднимемся на оборудованную террасу и проведём там 35-40 минут. За разговорами об истории Петербурга выпьем чаю с видом на Невский проспект, познакомимся и продолжим изучать город уже как хорошие знакомые.
- Исследуем «альтернативный» проход по центру — я научу вас не пасовать перед закрытыми дверями и подскажу, как не заблудиться во дворах.
- Заглянем в старинный особняк и его парадную, отыщем «маленькую Италию», погуляем по пешеходным улицам и отведаем тех самых пышек.
- В финале экскурсии вас ждёт небольшой тест на внимательность. Уверена, что вы с лёгкостью с ним справитесь – и с распахнутыми глазами и наполненным сердцем продолжите исследовать город самостоятельно:)
Организационные детали
- Дополнительные расходы: посещение антикафе — 3 руб. /мин. (получится 100-120 руб. с человека), пышки — 20 руб. /шт.
- Летом в пышечной часто бывают большие очереди, поэтому иногда нам не удается туда попасть. Но осенью и зимой внутрь мы попадаем без труда.
- Экскурсия подойдет путешественникам от 14 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле станции метро «Адмиралтейская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 115 туристов
Привет, мой будущий гость:) Говорят, что с миром нужно делиться своими целями. Позволь мне рассказать о своей? Три года назад я ушла с работы и отправилась в свободное плавание. Душой и сердцем меня тянуло показывать Петербург. Более трёх лет я изучала его историю, музеи, пригороды. Всё это было чисто для себя. Но потом информации стало так много, что захотелось ей делиться с другими. Сначала с друзьями и родственниками, а затем и с незнакомыми людьми. В новогоднюю ночь я загадала желание — провести 1000 экскурсий! Сами понимаете, что за один год желание не осуществить. Но я медленно и верно двигаюсь к цели. Сейчас я провела уже 400 экскурсий. Поэтому выбирая меня, вы помогаете мне в моём долгом пути:) За что вам огромное спасибо!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Александра
25 сен 2023
Ксения замечательно организовала экскурсию. Очень интересно, в меру по времени и по насыщенности.
Прогулка, будто в кругу лучших друзей. Всё проходит весело и на позитиве
Сходите, не пожалеете!
Прогулка, будто в кругу лучших друзей. Всё проходит весело и на позитиве
Сходите, не пожалеете!
Надежда
24 сен 2023
Благодарим за отличную экскурсию и замечательно проведенное время! Понравилось всё-и содержание, и маршрут ✅🔥
Алена
18 сен 2023
Мне очень понравилась экскурсия. Эта была одна из лучших за 7 дней. Спасибо
Юлия
17 сен 2023
Ксения провела замечательную экскурсию и показала Питер, который обычно скрыт от вечно спешащего туриста. А еще маршрут очень комфортен в плане физической нагрузки (были локации, где можно послушать сидя на скамеечке) и в плане перемещений от места к месту (спокойные улочки и дворики без толп людей, очередей). Большое спасибо гиду!
О
Ольга
14 сен 2023
Очень классная экскурсия. Это возможность увидеть город с другой стороны. Побыть немного Петербуржцем. Ксения очень приятный рассказчик и собеседник. Почерпнула для себя новую интересную информацию. Спасибо огромное за позитив.
М
Марина
13 сен 2023
Великолепно! Интересно, познавательно и легко! Время пролетело незаметно. Ксения очень увлечённый и увлекающий человек! Экскурсия камерная, домашняя, не монолог, а беседа под ароматный чай и вкусные пышки!
Наталья
5 сен 2023
Добрый день! Ксения провела очень познавательную экскурсию. Прошли по тем местам, рядом с которыми были и раньше, но никогда не задумывались, чтобы свернуть. Очень приятная экскурсовод!!! В конце провела небольшую проверку наших приобретённых знаний. Рекомендуем 👍
Н
Наталья
5 сен 2023
Экскурсия действительно «неклассическая». Понравилось все, с удовольствием побродили по непарадному Петербургу))
Елена
4 сен 2023
Всем привет, если вам кажется, что вы уже все посмотрели в Питере, то вам сюда. Мы смогли узнать много интересного и полезного.
Анастасия
1 сен 2023
Начали свое знакомство с Питером с этой экскурсии, чему очень рады! Ксения поделилась с нами своей любовью к городу, показала нестандартные места, научила не бояться заходить во дворы) Очень рекомендую, экскурсия на 10/10 😍
Н
Наталья
31 авг 2023
Потрясающая экскурсия по Питерским дворикам и нетипичным достопримечательностям! спасибо экскурсоводу Ксении, было очень интересно! Прекрасная подача информации о Питере, узнали множество занимательных фактов, которые на долго отложились в голове) на Санкт-Петербург посмотрели совершенно другими глазами и еще больше в него влюбились! Время пролетело незаметно и очень увлекательно,все благодаря душевности экскурсовода! Все очень понравилось, мы в восторге! Очень рекомендую данную экскурсию!
Ирина
29 авг 2023
Большое спасибо, Ксения. Интересная экскурсия. Многое удивило. Классно посмотреть на город под другим ракурсом. После экскурсии обошли все вкусные места Питера. А ещё вы очень дружелюбная, корректная, приятная, энергичная, лёгкая! Очень рада, что попала именно к вам. Рекомендую всем 👌
Е
Елена
29 авг 2023
Прекрасный гид, интересная экскурсия. Благодаря маленькой группе можно что-то обсудить
Юлия
29 авг 2023
Ксения очень интересно подала информацию, было интересно слушать её. Рассказала многие факты о которых мы не знали. Приключенческий маршрут 👍 Огромное спасибо Ксении за эти удивительные быстро прошедшие три часа.
И
Ирина
21 авг 2023
Ксения -умничка! Спасибо большое за очень интересную экскурсию! Действительно - неклассическую! Когда человек любит свое дело, полностью ему отдается, то получается вот такой замечательный итог! Это всего лишь маленькая частичка такого незнакомого для многих Петербурга: ходили много, получили огромное количество познавательной информации. Ксения - эмоционально, живо делится своими знаниями, очень приятная в общении девушка. Кажется, будто знаешь ее много лет. Открыли для себя некоторые интересные места в городе, куда точно никогда бы даже не подумали зайти! И да: викторина в конце экскурсии 👍, и небольшие презенты👌
СПАСИБО!
СПАСИБО!
Ещё 5 отзывов
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