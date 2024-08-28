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Как средневековая готика появилась в Петербурге? Чем классицизм отличается от барокко? Что такое шинуазри? Гуляя по Александровскому парку, вы увидите примеры почти всех архитектурных стилей города и расшифруете их особенности. Научитесь «читать» здания в контексте истории. Погрузитесь во времена пиршеств, балов и шампанского. И многое другое!