Как средневековая готика появилась в Петербурге? Чем классицизм отличается от барокко? Что такое шинуазри? Гуляя по Александровскому парку, вы увидите примеры почти всех архитектурных стилей города и расшифруете их особенности. Научитесь «читать» здания в контексте истории. Погрузитесь во времена пиршеств, балов и шампанского. И многое другое!
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Вы увидите все самые интересные места парка. Среди них:
- Александровский дворец — роскошная резиденция российских императоров в стиле классицизм
- Детский домик и кладбище собак — милое напоминание о детстве императоров и их верных друзьях
- Драконов, Большой Китайский и Крестовый мосты — архитектурные шедевры, открывающие ворота в самый необычный уголок парка
- Китайская деревня — экзотическая миниатюрная копия китайского поселения
- «Большой каприз» — романтичный павильон на холме в китайском стиле
- Шапель — невероятной красоты готическая часовня, которая перенесёт вас в далёкую Шотландию.
- Арсенал — башня с отсылками к Средневековью
- Ратная палата — великолепное здание в русском стиле
- Белая башня — место, напоминающее о рыцарских временах
А ещё я покажу вам последнее захоронение Григория Распутина!
Организационные детали
- Длина маршрута составляет примерно 4,5 км
- Все объекты мы осматриваем снаружи
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Кухонных ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Виталий, я выпускник факультета исторического образования Педагогического университета и магистрант Европейского университета в Санкт-Петербурге. 6 лет профессионально занимаюсь историей и её преподаванием. История — это захватывающая и полезнаяЗадать вопрос
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