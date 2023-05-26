Английская набережная
Приглашаем на увлекательную прогулку по Английской набережной.
Аудиогид расскажет о судьбах жильцов этой набережной, подскажет на какие архитектурные детали обратить внимание и удивит историями об Английской набережной.
Это приятная и познавательная прогулка идеально подойдет для неспешного утра или вечернего променада в удобном для вас темпе.
Аудиогид расскажет о судьбах жильцов этой набережной, подскажет на какие архитектурные детали обратить внимание и удивит историями об Английской набережной.
Это приятная и познавательная прогулка идеально подойдет для неспешного утра или вечернего променада в удобном для вас темпе.
Ближайшие даты:
26
мая
мая
27
мая
мая
28
мая
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Что вас ожидает:
- Дворец бракосочетания №1
- Дворец Великого князя Михаила Александровича
- Дом Тенишевых
- Новая Голландия
- Особняк Румянцева
- Сад дворца Бобринских
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Английская набережная Это одно из красивейших мест в Северной столице, в её старинной архитектуре переплетены элементы барокко, классицизма, эклектики и модерна. В прошлом Английская набережная имела огромное количество названий: в общей сложности у этой магистрали было около 22 имен в разное время.
Уже в 18 веке Английская набережная очень нравилась многим художникам, которые запечатлели ее на своих полотнах. Дело в том, что набережная полностью обращена к Неве, и с противоположного берега открывается очень красивая панорама. Местные жители очень полюбили эту улицу, в моду вошли прогулки по набережной. В начале 19 века здесь часто можно было встретить Александра Сергеевича Пушкина.
Эта приятная и увлекательная прогулка по одной из самых красивых, а в царское время оживленных, набережных Петербурга. Идеально подойдет для неспешного утра или вечернего променада в комфортном для вас темпе.
Аудиогид расскажет о судьбах жильцов этой набережной, подскажет на какие архитектурные детали обратить внимание и удивит историями об Английской набережной. Вы узнаете о балете, живописи, железных дорогах — и все это просто гуляя по городу. Минимум скучных фактов — максимум интересных и запоминающихся историй.
Совет перед экскурсией: на набережной даже в теплый день бывает ветрено, поэтому захватите джинсовку или шарф.
Как проходит аудиоэкскурсия:
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- . Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Аудиоэкскурсия от лектора по истории искусства
- Изображения и дополнительные материалы в приложении WeGoTrip
- Рекомендации по кафе, отелям и другим местам досуга
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Английская наб. , 2 Санкт-Петербург, 190000Завершение: Набережная Адмиралтейского Канала, 2 / 3
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании