Английская набережная: аудиоэкскурсия про искусство, вечеринки и железные дороги

Английская набережная

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Приглашаем на увлекательную прогулку по Английской набережной.

Аудиогид расскажет о судьбах жильцов этой набережной, подскажет на какие архитектурные детали обратить внимание и удивит историями об Английской набережной.

Это приятная и познавательная прогулка идеально подойдет для неспешного утра или вечернего променада в удобном для вас темпе.
Английская набережная: аудиоэкскурсия про искусство, вечеринки и железные дороги
Английская набережная: аудиоэкскурсия про искусство, вечеринки и железные дороги
Английская набережная: аудиоэкскурсия про искусство, вечеринки и железные дороги
Английская набережная: аудиоэкскурсия про искусство, вечеринки и железные дороги
Английская набережная: аудиоэкскурсия про искусство, вечеринки и железные дороги
Английская набережная: аудиоэкскурсия про искусство, вечеринки и железные дороги
Английская набережная: аудиоэкскурсия про искусство, вечеринки и железные дороги
Ближайшие даты:
26
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мая
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Что вас ожидает:

  • Дворец бракосочетания №1
  • Дворец Великого князя Михаила Александровича
  • Дом Тенишевых
  • Новая Голландия
  • Особняк Румянцева
  • Сад дворца Бобринских
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Английская набережная Это одно из красивейших мест в Северной столице, в её старинной архитектуре переплетены элементы барокко, классицизма, эклектики и модерна. В прошлом Английская набережная имела огромное количество названий: в общей сложности у этой магистрали было около 22 имен в разное время.
Уже в 18 веке Английская набережная очень нравилась многим художникам, которые запечатлели ее на своих полотнах. Дело в том, что набережная полностью обращена к Неве, и с противоположного берега открывается очень красивая панорама. Местные жители очень полюбили эту улицу, в моду вошли прогулки по набережной. В начале 19 века здесь часто можно было встретить Александра Сергеевича Пушкина.
Эта приятная и увлекательная прогулка по одной из самых красивых, а в царское время оживленных, набережных Петербурга. Идеально подойдет для неспешного утра или вечернего променада в комфортном для вас темпе.
Аудиогид расскажет о судьбах жильцов этой набережной, подскажет на какие архитектурные детали обратить внимание и удивит историями об Английской набережной. Вы узнаете о балете, живописи, железных дорогах — и все это просто гуляя по городу. Минимум скучных фактов — максимум интересных и запоминающихся историй.
Совет перед экскурсией: на набережной даже в теплый день бывает ветрено, поэтому захватите джинсовку или шарф.

Как проходит аудиоэкскурсия:

  1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  2. . Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Аудиоэкскурсия от лектора по истории искусства
  • Изображения и дополнительные материалы в приложении WeGoTrip
  • Рекомендации по кафе, отелям и другим местам досуга
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Английская наб. , 2 Санкт-Петербург, 190000
Завершение: Набережная Адмиралтейского Канала, 2 / 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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