Английская набережная Это одно из красивейших мест в Северной столице, в её старинной архитектуре переплетены элементы барокко, классицизма, эклектики и модерна. В прошлом Английская набережная имела огромное количество названий: в общей сложности у этой магистрали было около 22 имен в разное время.

Уже в 18 веке Английская набережная очень нравилась многим художникам, которые запечатлели ее на своих полотнах. Дело в том, что набережная полностью обращена к Неве, и с противоположного берега открывается очень красивая панорама. Местные жители очень полюбили эту улицу, в моду вошли прогулки по набережной. В начале 19 века здесь часто можно было встретить Александра Сергеевича Пушкина.

Эта приятная и увлекательная прогулка по одной из самых красивых, а в царское время оживленных, набережных Петербурга. Идеально подойдет для неспешного утра или вечернего променада в комфортном для вас темпе.

Аудиогид расскажет о судьбах жильцов этой набережной, подскажет на какие архитектурные детали обратить внимание и удивит историями об Английской набережной. Вы узнаете о балете, живописи, железных дорогах — и все это просто гуляя по городу. Минимум скучных фактов — максимум интересных и запоминающихся историй.

Совет перед экскурсией: на набережной даже в теплый день бывает ветрено, поэтому захватите джинсовку или шарф.

Как проходит аудиоэкскурсия: