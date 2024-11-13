Прогулка в окрестностях Мариинского театра

Познакомиться с историей легендарного приюта Мельпомены и Терпсихоры
Мы пройдёмся по одному из самых живописных и романтических уголков Петербурга и погрузимся в мир искусства. Вы узнаете, создал ли архитектор Кавос идеальную акустику в Мариинском театре. Поймёте, как одной коренастой девочке удалось добиться успеха в балете.

Увидите, где селились артисты оперы и балета в 19 веке, и раскроете секрет названия Театральной площади.
Прогулка в окрестностях Мариинского театра
Прогулка в окрестностях Мариинского театра
Прогулка в окрестностях Мариинского театра
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Наша прогулка начнётся на Театральной площади. Многие связывают её название с Мариинским театром, но на самом деле имя площади старше театра на 77 лет. Как это вышло? Узнаете на экскурсии!

Обратим внимание на петербургскую консерваторию — первое высшее музыкальное учебное заведение в России. Вы узнаете, какие загадки (точнее, разгадки) кроются в её стенах.

Центр нашей экскурсии — Мариинский театр. Мы поговорим об истории строительства здания, его создателе Альберто Кавосе и тех особенностях, что отличали его от других европейских театров той эпохи.

Остановимся у домов, где жили артисты, музыканты и композиторы в те времена, когда это место считалось окраиной Петербурга. Я расскажу об их деятельности и судьбах.

Невозможно обойти стороной и Никольский Морской собор — доминанту этого заповедного уголка. Это один из двух морских соборов Петербурга, дошедших до наших дней.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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