Мы пройдёмся по одному из самых живописных и романтических уголков Петербурга и погрузимся в мир искусства. Вы узнаете, создал ли архитектор Кавос идеальную акустику в Мариинском театре. Поймёте, как одной коренастой девочке удалось добиться успеха в балете. Увидите, где селились артисты оперы и балета в 19 веке, и раскроете секрет названия Театральной площади.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Наша прогулка начнётся на Театральной площади. Многие связывают её название с Мариинским театром, но на самом деле имя площади старше театра на 77 лет. Как это вышло? Узнаете на экскурсии!

Обратим внимание на петербургскую консерваторию — первое высшее музыкальное учебное заведение в России. Вы узнаете, какие загадки (точнее, разгадки) кроются в её стенах.

Центр нашей экскурсии — Мариинский театр. Мы поговорим об истории строительства здания, его создателе Альберто Кавосе и тех особенностях, что отличали его от других европейских театров той эпохи.

Остановимся у домов, где жили артисты, музыканты и композиторы в те времена, когда это место считалось окраиной Петербурга. Я расскажу об их деятельности и судьбах.

Невозможно обойти стороной и Никольский Морской собор — доминанту этого заповедного уголка. Это один из двух морских соборов Петербурга, дошедших до наших дней.