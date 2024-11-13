Познакомиться с историей легендарного приюта Мельпомены и Терпсихоры
Мы пройдёмся по одному из самых живописных и романтических уголков Петербурга и погрузимся в мир искусства. Вы узнаете, создал ли архитектор Кавос идеальную акустику в Мариинском театре. Поймёте, как одной коренастой девочке удалось добиться успеха в балете.
Увидите, где селились артисты оперы и балета в 19 веке, и раскроете секрет названия Театральной площади.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Показывать классику Петербурга с неклассических ракурсов — именно этого принципа я придерживаюсь, выбирая темы и прокладывая маршруты своих экскурсий. Знакомить с городом и его историей через истории зодчих, создававших его, читать дальше
— один из способов взглянуть на неявную, но немаловажную сторону жизни Петербурга. Ведь именно строителям — творцам со своими представлениями о прекрасном, о том, как должно, Петербург обязан тем неповторимым узнаваемым обликом, который так нас восхищает!