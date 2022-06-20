Добро пожаловать в увлекательное путешествие по Английской набережной Санкт-Петербурга — историческому месту, где жили самые знатные и богатые люди России.

Вы пройдете маршрутом, которым ходили на балы и службу жители Петербурга XIX века. Вас ждут великолепные особняки и величественные памятники.

Прогулка начнется у пассажирского причала и завершится у Мариинского дворца. Вы прогуляетесь вдоль набережной и узнаете, где находился самый первый мост через Неву и где проходили модные вечеринки знатных особ.

Вы полюбуетесь самым красивым дворцом бракосочетаний в городе и услышите истории тех, кто жил в этом здании до революции.

На экскурсии не обойдете стороной и популярные достопримечательности — Медного всадника, Исаакиевский собор и гостиницу «Астория». Вы взглянете на эти известные памятники эпохи с другого ракурса.

Затем вы прогуляетесь по Большой Морской улице и поймете, почему ее называют «Улицей Бриллиантов». А в конце экскурсии разберетесь, сколько цветных мостов в Петербурге.

Погрузитесь в мир роскоши на прогулке по Английской набережной!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).