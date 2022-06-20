Парадный Петербург: аудиоэкскурсия по Английской набережной до Синего моста

Парадный Петербург

Парадный Петербург: аудиоэкскурсия по Английской набережной до Синего моста
Парадный Петербург: аудиоэкскурсия по Английской набережной до Синего моста
Парадный Петербург: аудиоэкскурсия по Английской набережной до Синего моста
Парадный Петербург: аудиоэкскурсия по Английской набережной до Синего моста
Парадный Петербург: аудиоэкскурсия по Английской набережной до Синего моста
Парадный Петербург: аудиоэкскурсия по Английской набережной до Синего моста
Парадный Петербург: аудиоэкскурсия по Английской набережной до Синего моста

Что вас ожидает 🤩

  • Самый красивый ЗАГС Петербурга
  • Гостиница"Астория"
  • Исаакиевский собор
  • Дворцы, где проводили модные вечеринки в XIX веке
Добро пожаловать в увлекательное путешествие по Английской набережной Санкт-Петербурга — историческому месту, где жили самые знатные и богатые люди России.
Вы пройдете маршрутом, которым ходили на балы и службу жители Петербурга XIX века. Вас ждут великолепные особняки и величественные памятники.
Прогулка начнется у пассажирского причала и завершится у Мариинского дворца. Вы прогуляетесь вдоль набережной и узнаете, где находился самый первый мост через Неву и где проходили модные вечеринки знатных особ.
Вы полюбуетесь самым красивым дворцом бракосочетаний в городе и услышите истории тех, кто жил в этом здании до революции.
На экскурсии не обойдете стороной и популярные достопримечательности — Медного всадника, Исаакиевский собор и гостиницу «Астория». Вы взглянете на эти известные памятники эпохи с другого ракурса.
Затем вы прогуляетесь по Большой Морской улице и поймете, почему ее называют «Улицей Бриллиантов». А в конце экскурсии разберетесь, сколько цветных мостов в Петербурге.
Погрузитесь в мир роскоши на прогулке по Английской набережной!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Английская набережная
Завершение: Исаакиевская площадь, 6
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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