Индивидуальная ночная экскурсия на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
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Что вас ожидает:
- Аничков дворец
- Юсуповский дворец
- Спас на Крови
- Марсово поле
- Стрелка Васильевского острова
- Петропавловская крепость
- Дворцовый мост
- Троицкий мост
- Литейный мост
- Военно-медицинская академия
- Медный всадник
- Чижик пыжик и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Капитан проведёт по реке Фонтанке, Крюкову каналу, реке Мойке или каналу Грибоедова, выйдет на парадную Неву, покажет основные достопримечательности и расскажет обзорную экскурсию. Так же можно арендовать катер на развод мостов и выйти в Финский залив.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Пледы
- Бокалы
- Музыка
- Туалет (в зависимости от типа катера)
- Зарядки для телефонов
- Тенты от дождя/солнца
- Обзорная экскурсия от капитана и хорошее настроение!
- Что не входит
- На месте можно оплатить дополнительное время прогулки (по желанию пассажиров)
- Место начала и завершения?
- Набережная реки Фонтанки, дом 112 (спуск к воде)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
- Важная информация
- Еда и напитки разрешены, алкоголь разрешён (кроме красного).
- Имеется музыка по блютус.
- Если требуется иное место встречи, просим уточнять заранее
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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