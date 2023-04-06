Аренда катера по рекам и каналам Санкт-Петербурга

Индивидуальная ночная экскурсия на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга

Описание
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Аренда катера по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Ближайшие даты:
10
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Что вас ожидает:

  • Аничков дворец
  • Юсуповский дворец
  • Спас на Крови
  • Марсово поле
  • Стрелка Васильевского острова
  • Петропавловская крепость
  • Дворцовый мост
  • Троицкий мост
  • Литейный мост
  • Военно-медицинская академия
  • Медный всадник
  • Чижик пыжик и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Капитан проведёт по реке Фонтанке, Крюкову каналу, реке Мойке или каналу Грибоедова, выйдет на парадную Неву, покажет основные достопримечательности и расскажет обзорную экскурсию. Так же можно арендовать катер на развод мостов и выйти в Финский залив.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пледы
  • Бокалы
  • Музыка
  • Туалет (в зависимости от типа катера)
  • Зарядки для телефонов
  • Тенты от дождя/солнца
  • Обзорная экскурсия от капитана и хорошее настроение!
Что не входит
  • На месте можно оплатить дополнительное время прогулки (по желанию пассажиров)
Место начала и завершения?
Набережная реки Фонтанки, дом 112 (спуск к воде)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Важная информация
  • Еда и напитки разрешены, алкоголь разрешён (кроме красного).
  • Имеется музыка по блютус.
  • Если требуется иное место встречи, просим уточнять заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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