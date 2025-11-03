Из современного города вы переместитесь Петербург в начала 20 века и узнаете, где проводили досуг аристократы. Рассмотрите убранство известного гастронома.
Отправитесь в музей Фаберже и увидите знаменитые пасхальные яйца и сложнейшие эмали, которые украшали быт дворянства.
А на сияющей огнями ярмарке зарядитесь праздничным настроением и услышите, как появился цирк Чинизелли.
Отправитесь в музей Фаберже и увидите знаменитые пасхальные яйца и сложнейшие эмали, которые украшали быт дворянства.
А на сияющей огнями ярмарке зарядитесь праздничным настроением и услышите, как появился цирк Чинизелли.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Малая Садовая и магазин купцов Елисеевых
Вы познакомитесь с первым ТРК нашей страны, где всегда царит атмосфера праздника. А удивительные марципаны и рояль вы точно захотите сфотографировать!
Музей Фаберже
Вы увидите знаменитую коллекцию императорских подарков, а я расскажу о великолепных мастерах-ювелирах, которые даже обыденные вещи могли превратить в произведения искусства.
Манежная площадь
Один из центров общественной жизни Петербурга, где раньше демонстрировали картины с видами разных городов страны — прототип кинотеатра или выставки. Теперь здесь располагается яркая Рождественская ярмарка, где вы можете попробовать петербургский глинтвейн или выпить чашку кофе.
Вы узнаете:
- как Елисеевский магазин заботился о постоянных клиентах и почему его называют первым торгово-развлекательным центром страны
- на каких условиях Гаэтано Чинизелли получил разрешение на строительство первого постоянного цирка в Петербурге
- где найти шоколад с красным перцем или с грибами
- почему носорог из Музея Фаберже стоит дороже квартиры в Москве
Организационные детали
- Билеты в музей Фаберже оплачиваются отдельно (1300 ₽ за человека, гид приобретает их заранее)
- Напитки на Манежной площади не входят в стоимость экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2375 ₽
|Дети до 12 лет
|1425 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Малой Садовой улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 970 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Екатерина, я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. В возрасте 24 лет я решила кардинально сменить сферу деятельности и выучилась на переводчика и экскурсовода. Теперь показываю вам удивительные места Северной столицы и погружаю в их историю. Буду рада стать вашим проводником в этом прекрасном городе!Задать вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 22 чел.
Вечерний Санкт-Петербург: экскурсия по сияющим дворцам и соборам
Белые ночи и вечерняя подсветка превращают Санкт-Петербург в сказочный театр. Погрузитесь в историю города и полюбуйтесь его величественными дворцами и соборами
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 19:30
7 ноя в 19:30
1790 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Петербург - отдельный мир
Автопешеходная экскурсия-впечатление по удивительным мирам Петербурга
23 ноя в 08:30
24 ноя в 08:30
13 350 ₽ за всё до 5 чел.