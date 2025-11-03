Из современного города вы переместитесь Петербург в начала 20 века и узнаете, где проводили досуг аристократы. Рассмотрите убранство известного гастронома. Отправитесь в музей Фаберже и увидите знаменитые пасхальные яйца и сложнейшие эмали, которые украшали быт дворянства. А на сияющей огнями ярмарке зарядитесь праздничным настроением и услышите, как появился цирк Чинизелли.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

за 1–3 человек или 2375 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Малая Садовая и магазин купцов Елисеевых

Вы познакомитесь с первым ТРК нашей страны, где всегда царит атмосфера праздника. А удивительные марципаны и рояль вы точно захотите сфотографировать!

Музей Фаберже

Вы увидите знаменитую коллекцию императорских подарков, а я расскажу о великолепных мастерах-ювелирах, которые даже обыденные вещи могли превратить в произведения искусства.

Манежная площадь

Один из центров общественной жизни Петербурга, где раньше демонстрировали картины с видами разных городов страны — прототип кинотеатра или выставки. Теперь здесь располагается яркая Рождественская ярмарка, где вы можете попробовать петербургский глинтвейн или выпить чашку кофе.

Вы узнаете:

как Елисеевский магазин заботился о постоянных клиентах и почему его называют первым торгово-развлекательным центром страны

на каких условиях Гаэтано Чинизелли получил разрешение на строительство первого постоянного цирка в Петербурге

где найти шоколад с красным перцем или с грибами

почему носорог из Музея Фаберже стоит дороже квартиры в Москве

Организационные детали