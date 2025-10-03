Забудьте, что вы знали о посещении музеев: всё будет иначе! Мы превратили историю в захватывающий роман, полный страсти, интриг и предательства.
Вы окажетесь в мире императорской роскоши, где каждый зал — это страница легенды, а каждый экспонат — её главный герой. Этот аудиогид — ваш золотой ключик к самым сокровенным тайнам Эрмитажа.
Описание аудиогида
Вы погрузитесь в водоворот историй, где:
- пройдёте по ступеням, по которым шествовали послы и императоры
- узнаете, почему Иорданская лестница — это аллегория небесной власти
- прикоснётесь к русскому чуду — малахитовой роскоши
- сможете раскрыть секрет русской мозаики, которая обманывает взгляд
- выясните, почему Николай I отказался от дорогущего подарка со словами: «В этой клетке я сидеть не буду!»
- услышите звон клинков и шепот заговоров в Фельдмаршальском зале
- окажетесь там, где начинался чудовищный пожар, уничтоживший дворец дотла, и узнаете, как его восстановили за 2 года
- посмотрите на ту самую «Данаю» Рембрандта, которую облили кислотой
- проникнете в бездонную глубину его же шедевра «Возвращение блудного сына»
- расшифруете тайные послания Леонардо да Винчи в его «Мадоннах»
- увидите знаменитые часы «Павлин» и узнаете, как русский гений Иван Кулибин собрал их почти вслепую
и сделаете многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит без гида
- Билеты не включены в стоимость. Вы можете купить их на официальном сайте Эрмитажа (500 ₽ взрослый, дети до 14 лет — бесплатно, есть льготы)
- После бронирования экскурсии на сайте я пришлю вам ссылку для доплаты. После 100% оплаты вы получите ссылку на Telegram-бот. Доступ откроется на один аккаунт и останется у вас навсегда
- Вам потребуется заряженный гаджет с доступом в интернет и свои наушники
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Эрмитаже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 13226 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
3 окт 2025
Очень информативная и емкая экскурсия! Удобное сопровождение в виде картинок, которые позволяют лучше ориентироваться по залам Эрмитажа. Спасибо за экскурсию
А
Алексей
25 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Маршрут выстроен граммотно. Рассказ аудиогида лаконичен и интересен. Приятный голос (не везде такое можно встретить). Ожидания от Экскурсии полностью оправдались. Будем рекомендовать данного гида друзьям и знакомым.
