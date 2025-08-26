Только вы и наушники.
Приятный голос неспешно проведёт вас по залам музея, в котором хранятся уникальные предметы старины и редкости.
Вы узнаете, как Пётр I собирал диковинки из разных уголков мира, и разберётесь, как анатомическая коллекция повлияла на медицину.
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание аудиогида
Вы погрузитесь в атмосферу 18 века, когда Пётр I основал первый музей России, собрав редкости и аномалии со всего мира.
Познакомитесь с удивительными коллекциями анатомических препаратов и этнографических артефактов.
Увидите примеры человеческого разнообразия и культурного богатства, которые вызывают размышления о месте людей в природе и обществе.
И узнаете:
- Как собранные в музее экспонаты повлияли на развитие науки и просвещения в России
- Какой секрет таит механическая игрушка «Ладья небесная»
- Как Кунсткамера пережила войны и восстановление и стала местом для научных исследований
Как проходит аудиоэкскурсия
- Вам понадобится мобильный телефон с приложением Telegram и наушники. Убедитесь, что гаджет заряжен и есть доступ в интернет
- Дата бронирования значения не имеет — воспользоваться аудиофайлом можно в любое время, по желанию останавливаясь в процессе. Доступ останется у вас навсегда
Кому подойдёт
Аудиоэкскурсия будет интересна любителям истории, этнографии, антропологии и необычных артефактов. Мы не рекомендуем её маленьким детям из-за специфики экспозиций.
Организационные детали
- После бронирования мы пришлём вам ссылку на доплату. После оплаты в Telegram-боте откроется доступ к экскурсии. Доступ предоставляется на один аккаунт
- Билеты в Кунсткамеру вы покупаете самостоятельно
- Сразу после бронирования на вашу почту придёт ссылка на карту вкусных мест Петербурга и не только;)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Кунсткамеры
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 12444 туристов
Меня зовут Тася. С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
