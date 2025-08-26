Только вы и наушники. Приятный голос неспешно проведёт вас по залам музея, в котором хранятся уникальные предметы старины и редкости. Вы узнаете, как Пётр I собирал диковинки из разных уголков мира, и разберётесь, как анатомическая коллекция повлияла на медицину.

Описание аудиогида

Вы погрузитесь в атмосферу 18 века, когда Пётр I основал первый музей России, собрав редкости и аномалии со всего мира.

Познакомитесь с удивительными коллекциями анатомических препаратов и этнографических артефактов.

Увидите примеры человеческого разнообразия и культурного богатства, которые вызывают размышления о месте людей в природе и обществе.

И узнаете:

Как собранные в музее экспонаты повлияли на развитие науки и просвещения в России

Какой секрет таит механическая игрушка «Ладья небесная»

Как Кунсткамера пережила войны и восстановление и стала местом для научных исследований

Как проходит аудиоэкскурсия

Вам понадобится мобильный телефон с приложением Telegram и наушники. Убедитесь, что гаджет заряжен и есть доступ в интернет

Дата бронирования значения не имеет — воспользоваться аудиофайлом можно в любое время, по желанию останавливаясь в процессе. Доступ останется у вас навсегда

Кому подойдёт

Аудиоэкскурсия будет интересна любителям истории, этнографии, антропологии и необычных артефактов. Мы не рекомендуем её маленьким детям из-за специфики экспозиций.

Организационные детали