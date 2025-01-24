Елена Мне очень понравился формат. Отличная возможность узнать много интересного о крепости без гида. Но тем не менее столько информации, как будто побывал на полноценной экскурсии. Есть даже видео пушечного выстрела для тех, кто не успел к 12.00. Все продумано, спасибо организаторам:))

Ирина Аудио прогулка создана с любовью и заботой. С огромным удовольствием послушала. Будет интересно и детям, и взрослым. Очень лёгкая, но при этом информативная подача. Приятный голос и улыбка, которую чувствуешь в каждом слове! Желаю успехов в проекте и жду новых прогулок!