Эта аудиоэкскурсия — идеальный вариант для первого знакомства с Петропавловской крепостью.
Она похожа на прогулку с хорошим другом, который подскажет, на что обратить внимание, и расскажет увлекательные истории крепости. Приготовьтесь услышать подборку неожиданных фактов, шутки и даже песни!
Она похожа на прогулку с хорошим другом, который подскажет, на что обратить внимание, и расскажет увлекательные истории крепости. Приготовьтесь услышать подборку неожиданных фактов, шутки и даже песни!
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание аудиогида
Эта экскурсия отлично подойдёт тем, кто впервые приехал в город и хочет самостоятельно изучить его в лёгком формате, без избытка фактов и длинных исторических справок. Вот лишь некоторые из тем:
- Предпосылки появления Санкт-Петербурга
- История строительства крепости
- Самые характерные архитектурные детали
- Личность Петра I
- События, происходившие в крепости начиная с 1703 года и до наших дней
Что будет на маршруте
- Вы прогуляетесь по крепости от Иоанновского моста через равелин
- Разберётесь в семейных связях Петра I
- Зайдёте в крепость через Петровские ворота, которые расскажут об императоре
- Рассмотрите неоднозначный памятник, выполненный Михаилом Шемякиным
- У Петропавловского собора узнаете, чем император хотел удивить людей и удалось ли ему это
- Выясните, как ангел на шпиле вдохновляет на подвиги
- Заглянете в ботный дом, чтобы узнать о детской мечте Петра I
- Увидите знаменитую пушку и узнаете историю залпов
- И в финале экскурсии выйдете к Неве через «ворота смерти»
Организационные детали
- Экскурсия не предполагает сопровождение гида и рассчитана на самостоятельное прохождение
- После предоплаты мы пришлём вам ссылку на Telegram-бота, в котором вы сможете оплатить оставшуюся сумму и начать экскурсию (доступ к боту неограничен, можно пройти экскурсию в любой момент и повторить вновь)
- Стоимость указана за доступ на 1 устройстве (смартфон или планшет, где установлен Telegram)
- Рекомендуем взять с собой наушники для большего комфорта
- Продолжительность экскурсии около 1 часа, но так как это самостоятельная экскурсия, то вы сами определяете темп прогулки
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Иоанновского моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 3676 туристов
Привет! Меня зовут Егор, и я представляю команду гидов. Мы проводим детские и семейные экскурсии по Санкт-Петербургу и онлайн-курсы по искусству. С удовольствием делимся своей любовью к городу, его истории и архитектуре. Говорим с детьми на их языке и помогаем им увидеть красоту окружающего мира.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
24 янв 2025
Мне очень понравился формат. Отличная возможность узнать много интересного о крепости без гида. Но тем не менее столько информации, как будто побывал на полноценной экскурсии. Есть даже видео пушечного выстрела для тех, кто не успел к 12.00. Все продумано, спасибо организаторам:))
Ирина
25 дек 2024
Аудио прогулка создана с любовью и заботой. С огромным удовольствием послушала. Будет интересно и детям, и взрослым. Очень лёгкая, но при этом информативная подача. Приятный голос и улыбка, которую чувствуешь в каждом слове! Желаю успехов в проекте и жду новых прогулок!
Жанна
25 дек 2024
Вот за что я люблю Трипсер, так это за ясное описание продукта!
Наши ожидания полностью были оправданы!
Аудиоэкскурсия в легком формате, без информационного перегруза - то, что нужно для детей.
Очень приятный голос гида, обаяние которого чувствуется на расстоянии)
Крайне логичный маршрут, нет возможности заблудиться 👌
Приятная цена и возможность действовать «в своем» режиме, особенно важно с детьми)
Желаю успехов команде, ждём ваших новых проектов ♥️
Наши ожидания полностью были оправданы!
Аудиоэкскурсия в легком формате, без информационного перегруза - то, что нужно для детей.
Очень приятный голос гида, обаяние которого чувствуется на расстоянии)
Крайне логичный маршрут, нет возможности заблудиться 👌
Приятная цена и возможность действовать «в своем» режиме, особенно важно с детьми)
Желаю успехов команде, ждём ваших новых проектов ♥️
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
20%
Мини-группа
до 10 чел.
Легенды и истории Петропавловской крепости
Начните знакомство с Петербургом с его истоков. Погрузитесь в историю, посетив крепость, где покоятся императоры и скрываются тайны
Начало: У станции метро «Горьковская»
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
2000 ₽
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Петропавловская крепость - сердце Петербурга
Петропавловская крепость - это не просто историческое место, а целый мир, полный загадок и тайн. Узнайте, почему её называют сердцем города
Начало: У Иоановского моста
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
от 5100 ₽ за всё до 4 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 3 чел.
Петропавловская крепость: семейное приключение в Санкт-Петербурге
Откройте для себя тайны Петропавловской крепости в увлекательной экскурсии с картой и наклейками
Начало: У Иоанновских ворот
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
5610 ₽
7480 ₽ за всё до 3 чел.