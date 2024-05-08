Квесты для двоих – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты для двоих» в Санкт-Петербурге, цены от 1 390 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайные локации вдоль Невского - в формате аудиоэкскурсии-квеста
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
13 отзывов
Тайные локации вдоль Невского - в формате аудиоэкскурсии-квеста
С помощью интерактивных заданий в телеграм-боте познакомиться с самым сердцем города
Начало: У станции метро Гостиный двор
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
1 800 за всё до 10 чел.
Онлайн-квест по Петербургу (старт от Дворцовой площади)
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Онлайн-квест по Петербургу (старт от Дворцовой площади)
Побыть наедине с городом, увидеть известные достопримечательности и открыть новые маршруты
Начало: На Дворцовой площади
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
1 390 за всё до 4 чел.
Онлайн-квест по Петербургу (старт от Казанского собора)
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Онлайн-квест по Петербургу (старт от Казанского собора)
Открыть для себя новые маршруты и в своём темпе прогуляться по Северной столице
Начало: У Казанского собора
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
1 390 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Квесты для двоих»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тайные локации вдоль Невского - в формате аудиоэкскурсии-квеста
  2. Онлайн-квест по Петербургу (старт от Дворцовой площади)
  3. Онлайн-квест по Петербургу (старт от Казанского собора)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Финский Залив
  8. Петропавловская крепость
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Квесты для двоих" можно забронировать 3 экскурсии от 1 390 до 1 800. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Квесты для двоих», 13 ⭐ отзывов, цены от 1390₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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