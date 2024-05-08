Ю Юлия Тайные локации вдоль Невского - в формате аудиоэкскурсии-квеста Все прошло хорошо спасибо

О Олег Тайные локации вдоль Невского - в формате аудиоэкскурсии-квеста Всё понравилось. Данный формат однозначно показан тем, кто мне получает удовольствия от живого контакта с людьми. Тут нет ни группы с которой у вас экскурсия, ни живого экскурсовода… Одним словом - кайф!!!