1 чел.
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Квест
2.5 часа
Тайные локации вдоль Невского - в формате аудиоэкскурсии-квеста
С помощью интерактивных заданий в телеграм-боте познакомиться с самым сердцем города
Начало: У станции метро Гостиный двор
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
1 800₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Онлайн-квест по Петербургу (старт от Дворцовой площади)
Побыть наедине с городом, увидеть известные достопримечательности и открыть новые маршруты
Начало: На Дворцовой площади
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
1 390₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Онлайн-квест по Петербургу (старт от Казанского собора)
Открыть для себя новые маршруты и в своём темпе прогуляться по Северной столице
Начало: У Казанского собора
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
1 390₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия8 мая 2024Все прошло хорошо спасибо
- ООлег6 мая 2024Всё понравилось. Данный формат однозначно показан тем, кто мне получает удовольствия от живого контакта с людьми. Тут нет ни группы с которой у вас экскурсия, ни живого экскурсовода… Одним словом - кайф!!!
- ККсения24 апреля 2024Классный квест! Сначала показался слишком легким, но потом вопросы пошли посложнее. Мы были много раз в Петербурге и все равно узнали что-то новое!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Квесты для двоих»
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Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Квесты для двоих" можно забронировать 3 экскурсии от 1 390 до 1 800. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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