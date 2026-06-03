Юбилейная выставка к 150‑летию мастера в корпусе Бенуа — больше, чем просто ретроспектива.
Мы пройдём с вами через 150 работ и увидим живого, страстного, ищущего художника, который умел и «бить» цветом, и трогать до глубины души.
Вы не просто посмотрите картины — вы услышите их истории и научитесь различать фирменный почерк Кончаловского.
Мы пройдём с вами через 150 работ и увидим живого, страстного, ищущего художника, который умел и «бить» цветом, и трогать до глубины души.
Вы не просто посмотрите картины — вы услышите их истории и научитесь различать фирменный почерк Кончаловского.
Описание аудиогида
- Более 150 подлинников — от ранних экспериментов «Бубнового валета» до знаменитых «сиреней». Живопись, графика, акварели, редкие вещи из частных собраний.
- Путь бунтаря и поэта цвета — от французских опытов и русского лубка до совершенно новой манеры, которую сам художник называл «живописным мордобитием».
- Портреты‑характеры: Мейерхольд, Толстой, Прокофьев, семейные сцены и автопортреты. Увидите, как живопись раскрывает личность.
- Неожиданные сюжеты — включая абсолютно нетипичную для Кончаловского картину «Геркулес и Омфала».
Темы
- Вы узнаете в чём особенность художественного метода и почему натюрморт стал для Кончаловского главным жанром;
- Как Василий Суриков повлиял на судьбу молодого Петра и кем на самом деле ему приходилась «Боровичок»;
- Почему с Ильёй Машковым они были на «вы» и как усадьба «Бугры» доктора Трояновского стала для художника местом силы;
- Что зашифровано в портрете «красного графа» Толстого, и какой визуальный фокус можно проделать с «Семейным портретом»;
- Почему портрет Мейерхольда — это вызов и чем графический эскиз отличается от итоговой картины;
- Как художник отказался писать Сталина и в чём заключается тонкий троллинг официозной риторики в безобидных, на первый взгляд, «сиренях»;
- Как «западник» Кончаловский вдруг открыл для себя поэтику родной земли;
- И при чём тут «нехорошая квартира» Булгакова.
Организационные детали
- Билет на выставку вам нужно купить самостоятельно. Рекомендуем делать это заранее на официальном сайте Русского музея
- После бронирования и оплаты вы получите ссылку на аудиогид в Telegram и Вконтакте — выбирайте удобное для себя приложение
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Русского музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 14885 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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