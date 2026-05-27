Петербург изнутри: дворы, парадные и судьбы

Открыть неформальную сторону Города на Неве и услышать рассказы местных о жизни в нём
Эта насыщенная программа познакомит вас с настоящим Петербургом — таким, каким его знают местные (которым повезло жить в центре: действительно ли повезло — узнаете от них самих).

Коммуналка с предметами советского быта в стенах доходного дома, несколько парадных и необычные дворы-колодцы — присоединяйтесь!
Описание экскурсии

Жизнь в коммуналках

У многих Петербург ассоциируется с коммунальными квартирами. Вы побываете в одной из них — здесь вас ждёт советский быт среди архитектуры доходных домов.

  • Из очень длинного коридора вы попадёте в одну из 5 комнат квартиры
  • Найдёте любопытные детали прошлого: дореволюционные газеты под обоями, латунные ручки, остатки лепнины
  • Научитесь включать патефон, оцените кровать, пережившую блокаду, и старинную швейную машинку

Квартира находится в бывшем доме меблированных комнат. Вы узнаете, чем они отличаются от всем известных доходных домов.

Дворы и парадные

В нашем маршруте:

📍 Доходный дом Г. Г. Мекленбург-Стрелицкого, парадная меблированных комнат «Дворянское гнездо»
📍«Хренов дом» с богатым декором в стиле модерн
📍Голубая парадная доходного дома Каншиных, которая украшена великолепной лепниной с позолотой
📍Шедевр городской архитектуры — Пряничный дом с мозаикой в стиле старого русского терема
📍Необычные дворы-колодцы с причудливыми арками и воротами
📍Знаменитая парадная «Ромашка»

И это далеко не все места, которые мы посетим!

ℹ️ Во время прогулки гид поделится интересными фактами о жизни петербуржцев в 19–20 веках.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ломоносова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина
Альбина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 2095 туристов
Привет! Я представитель и автор небольшого агенства экскурсий «Питер Наизнанку». Наши гиды проживают в Санкт-Петербурге с рождения, поэтому могут рассказать о городе много историй, которых не найти в интернете. Мы
проводим экскурсии по дворам, парадным, крышам, устраиваем фотосессии и пикники. Мы находим подход к каждому, будь то группа детей или люди зрелого возраста — ведь наша задача не просто дать вам знания о городе, а подарить увлекательное путешествие. Приходите, и мы откроем для вас Петербург с новой стороны!

