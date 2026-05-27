Квартира находится в бывшем доме меблированных комнат. Вы узнаете, чем они отличаются от всем известных доходных домов.
В нашем маршруте:
📍 Доходный дом Г. Г. Мекленбург-Стрелицкого, парадная меблированных комнат «Дворянское гнездо» 📍«Хренов дом» с богатым декором в стиле модерн 📍Голубая парадная доходного дома Каншиных, которая украшена великолепной лепниной с позолотой 📍Шедевр городской архитектуры — Пряничный дом с мозаикой в стиле старого русского терема 📍Необычные дворы-колодцы с причудливыми арками и воротами 📍Знаменитая парадная «Ромашка»
И это далеко не все места, которые мы посетим!
ℹ️ Во время прогулки гид поделится интересными фактами о жизни петербуржцев в 19–20 веках.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ломоносова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина — Организатор в Санкт-Петербурге
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 2095 туристов
Привет! Я представитель и автор небольшого агенства экскурсий «Питер Наизнанку». Наши гиды проживают в Санкт-Петербурге с рождения, поэтому могут рассказать о городе много историй, которых не найти в интернете. Мы читать дальшеуменьшить
проводим экскурсии по дворам, парадным, крышам, устраиваем фотосессии и пикники. Мы находим подход к каждому, будь то группа детей или люди зрелого возраста — ведь наша задача не просто дать вам знания о городе, а подарить увлекательное путешествие. Приходите, и мы откроем для вас Петербург с новой стороны!
