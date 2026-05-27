Эта насыщенная программа познакомит вас с настоящим Петербургом — таким, каким его знают местные (которым повезло жить в центре: действительно ли повезло — узнаете от них самих). Коммуналка с предметами советского быта в стенах доходного дома, несколько парадных и необычные дворы-колодцы — присоединяйтесь!

Жизнь в коммуналках

У многих Петербург ассоциируется с коммунальными квартирами. Вы побываете в одной из них — здесь вас ждёт советский быт среди архитектуры доходных домов.

Из очень длинного коридора вы попадёте в одну из 5 комнат квартиры

Найдёте любопытные детали прошлого: дореволюционные газеты под обоями, латунные ручки, остатки лепнины

Научитесь включать патефон, оцените кровать, пережившую блокаду, и старинную швейную машинку

Квартира находится в бывшем доме меблированных комнат. Вы узнаете, чем они отличаются от всем известных доходных домов.

Дворы и парадные

В нашем маршруте:

📍 Доходный дом Г. Г. Мекленбург-Стрелицкого, парадная меблированных комнат «Дворянское гнездо»

📍«Хренов дом» с богатым декором в стиле модерн

📍Голубая парадная доходного дома Каншиных, которая украшена великолепной лепниной с позолотой

📍Шедевр городской архитектуры — Пряничный дом с мозаикой в стиле старого русского терема

📍Необычные дворы-колодцы с причудливыми арками и воротами

📍Знаменитая парадная «Ромашка»

И это далеко не все места, которые мы посетим!

ℹ️ Во время прогулки гид поделится интересными фактами о жизни петербуржцев в 19–20 веках.